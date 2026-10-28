5 lưu ý ăn dưa, cà muối không hại sức khỏe

Dưa cà muối mang lại một số lợi ích nhờ quá trình lên men tự nhiên, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nếu ăn sai cách.

Lợi ích sức khỏe khi ăn dưa cà muối

Theo Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện K, dưa cà muối là thực phẩm được lên men bởi các vi sinh vật trong môi trường muối. Qua quá trình lên men, các vi sinh vật có hại bị ức chế, giúp rau cải/cà được bảo quản lâu hơn. Hơn nữa, các thành phần dinh dưỡng trong rau, cà được biến đổi tạo hương vị thơm ngon, hấp dẫn hơn, giảm thiểu các chất dinh dưỡng khó tiêu hoặc có hại với cơ thể như solanin (trong cà xanh). Đồng thời, trong dưa cà muối cũng chứa các vi sinh vật có lợi cho hệ tiêu hóa.

Các nghiên cứu trên động vật và dịch tễ chủ yếu được thực hiện với kim chi cho thấy có các hoạt động chống oxy hóa và chống ung thư, chống oxy hóa và chống lão hóa, chống vi khuẩn, giảm cholesterol. Đối với dưa, cà muối thì nghiên cứu còn khá hạn chế.

Một số nghiên cứu thực hiện đối với cải bắp muối cho thấy chúng giúp tăng hoạt tính của các enzym giải độc gan và thận. Một số vi khuẩn axit lactic có trong dưa bắp cải tạo ra axit linoleic liên hợp có tác động chống ung thư và chống xơ vữa động mạch.

Tuy nhiên, giá trị và độ an toàn của món ăn phụ thuộc đáng kể vào cách chế biến và quá trình lên men. Nhiều người có thói quen ăn cà muối khi cà còn xanh, mới ngấm muối hoặc chưa lên men đầy đủ, sẽ gây bất lợi cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, các món muối chua tẩm bột lên men cũng tiềm ẩn nhiều nguy hại sức khỏe.

Vì vậy, điều quan trọng là phải phân biệt sản phẩm được lên men đúng cách với thực phẩm chưa lên men đầy đủ hoặc bị hư hỏng; đồng thời chú ý lượng muối và tần suất sử dụng.

Tác hại khi ăn quá nhiều

Dù có lợi, dưa cà muối cũng tiềm ẩn những rủi ro nếu sử dụng quá mức. Chỉ một quả dưa muối lớn có thể chứa tới hơn 2/3 lượng natri khuyến nghị trong ngày. Việc nạp quá nhiều muối làm tăng nguy cơ:

Tăng huyết áp, đột quỵ, bệnh tim mạch và suy thận.

Mất canxi trong xương, dẫn đến loãng xương.

Tăng nguy cơ ung thư dạ dày nếu ăn dưa muối quá mặn hoặc để lâu ngày.

Theo khuyến cáo, mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ tối đa 2.300 mg natri mỗi ngày. Vì vậy, nên hạn chế ăn dưa muối mặn, đồng thời có thể rửa sạch dưa bằng nước trước khi ăn để giảm lượng muối dư thừa.

Dưa cà muối là món ăn truyền thống giàu hương vị và có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách.

Loại dưa muối lên men tự nhiên giúp hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp men vi sinh và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, việc lạm dụng món ăn này có thể gây hại do hàm lượng muối cao. Vì vậy, hãy thưởng thức dưa cà muối một cách điều độ để vừa tận hưởng hương vị dân dã, vừa bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Lưu ý khi dùng dưa cà muối

- Ăn vừa phải, xem là món ăn kèm. Chỉ nên dùng một lượng nhỏ trong bữa ăn.

- Lưu ý tổng lượng muối cả ngày để không làm mất cân bằng Natri, Kali. Lượng muối dùng 1 ngày nên vào khoảng 5g.

- Chọn nguồn đáng tin. Ưu tiên cơ sở sạch, nguyên liệu rõ nguồn gốc. Với đồ tự muối, dùng hũ sạch, rau rửa kỹ, nước muối phù hợp, bảo quản đúng cách.

- Không ăn nếu có mùi lạ, nhớt, váng mốc, đổi màu bất thường thì bỏ đi, không tiếc.

- Không dùng đồ muối chua để quá lâu ngày, hoặc bảo quản không đảm bảo. Dễ có vi khuẩn có hại hoặc nấm mốc không mong muốn.