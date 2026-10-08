5 lời khuyên cho những gia đình đang dùng miếng cọ xoong nồi

Việc sử dụng miếng cọ nồi không đúng cách có thể làm xước bề mặt dụng cụ nấu, khiến miếng cọ nhanh xuống cấp hoặc trở thành nơi lưu giữ cặn bẩn nếu không được vệ sinh và làm khô đúng cách.

Dưới đây là 5 điều các gia đình nên lưu ý khi sử dụng loại dụng cụ này.

1. Không dùng miếng cọ kim loại cho mọi loại nồi, chảo

Một trong những sai lầm phổ biến là dùng cùng một loại miếng cọ để làm sạch tất cả dụng cụ trong bếp.

Miếng cọ kim loại hoặc loại có bề mặt quá thô có khả năng làm sạch mạnh nhưng cũng có thể tạo ra các vết xước trên những bề mặt dễ tổn thương. Đặc biệt, với chảo chống dính hoặc dụng cụ có lớp phủ, việc chà xát mạnh có thể làm ảnh hưởng đến lớp bề mặt.

Vì vậy, trước khi dùng, cần xem hướng dẫn của nhà sản xuất. Với chảo chống dính, nên ưu tiên miếng bọt biển hoặc dụng cụ vệ sinh mềm được khuyến nghị thay vì dùng miếng cọ kim loại.

2. Không chà quá mạnh chỉ để loại bỏ vết bẩn

Khi gặp vết cháy hoặc thức ăn bám cứng, nhiều người có thói quen dùng lực mạnh và chà liên tục cho đến khi bề mặt sáng bóng.

Cách làm này không phải lúc nào cũng cần thiết. Với những vết bẩn cứng đầu, có thể ngâm xoong, nồi với nước ấm và chất tẩy rửa phù hợp trong một khoảng thời gian để cặn bẩn mềm ra trước khi vệ sinh.

Việc làm mềm cặn bẩn giúp giảm lực chà xát, đồng thời hạn chế nguy cơ làm xước bề mặt dụng cụ.

Miếng cọ xoong nồi (Ảnh minh họa)

3. Rửa sạch miếng cọ sau mỗi lần sử dụng

Miếng cọ sau khi rửa xoong nồi có thể giữ lại dầu mỡ, vụn thức ăn và cặn bẩn. Nếu chỉ xả qua với nước rồi đặt trở lại bồn rửa, những chất này có thể tiếp tục lưu lại trên miếng cọ.

Do đó, sau mỗi lần sử dụng, nên rửa kỹ miếng cọ dưới vòi nước, loại bỏ hoàn toàn thức ăn và dầu mỡ còn bám. Sau đó, vắt hoặc để miếng cọ ở nơi thoáng để nhanh khô.

Đặc biệt, không nên để miếng cọ ngâm lâu trong nước bẩn hoặc nằm trong khu vực luôn ẩm ướt của bồn rửa.

4. Không tiếc miếng cọ đã cũ, bong sợi hoặc gỉ sét

Một miếng cọ có thể tiếp tục được sử dụng trong thời gian dài nếu vẫn sạch, nguyên vẹn và phù hợp với dụng cụ cần vệ sinh. Tuy nhiên, khi miếng cọ đã biến dạng, bong sợi, gỉ sét, có mùi hoặc khó làm sạch thì nên thay mới.

Với miếng cọ kim loại, các sợi bị đứt hoặc bong ra cũng có thể mắc lại trên bề mặt xoong nồi. Vì vậy, khi nhận thấy dụng cụ đã xuống cấp, thay mới thường là lựa chọn đơn giản và an toàn hơn so với cố sử dụng tiếp.

5. Chọn đúng dụng cụ cho từng loại bề mặt

Không phải cứ miếng cọ càng cứng thì khả năng làm sạch càng tốt. Hiệu quả vệ sinh phụ thuộc vào việc lựa chọn đúng dụng cụ cho từng loại bề mặt.

Với nồi inox thông thường, có thể sử dụng dụng cụ vệ sinh có độ ma sát phù hợp để xử lý những vết bẩn cứng đầu. Trong khi đó, với chảo chống dính hoặc các dụng cụ có lớp phủ, nên sử dụng miếng rửa mềm và tránh các vật liệu có khả năng gây trầy xước.

Một nguyên tắc đơn giản là: nếu nhà sản xuất khuyến cáo không dùng miếng cọ kim loại thì không nên cố sử dụng, ngay cả khi vết bẩn rất khó làm sạch.

Miếng cọ xoong nồi không phải vật dụng nguy hiểm nếu được sử dụng đúng cách. Điều quan trọng là không lạm dụng khả năng chà xát của nó, đồng thời vệ sinh và thay mới khi cần thiết.