Chức năng của thận đối với cơ thể

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, thận được biết đến là một trong các cơ quan bài tiết cực kỳ quan trọng trong hệ tiết niệu. Những chức năng của thận chủ yếu như sau:

Lọc máu và các chất thải

Một trong những chức năng quan trọng của thận chính là lọc máu và lọc những chất bẩn, có hại ra ngoài. Đây là chức năng chính và cũng là nhiệm vụ quan trọng để quyết định xem thận có đang hoạt động tốt hay không.

Thận sẽ tham gia vào trong quá trình lọc để loại bỏ những độc tố có hại bằng việc hình thành nước tiểu và đẩy chúng ra bên ngoài. Những tế bào máu hoặc các protein tốt cho cơ thể sẽ được giữ lại nhằm đảm bảo hoạt động sống của cơ thể ở trạng thái tốt nhất.

Tham gia quá trình bài tiết nước tiểu

Như đã nói, thận chính là cơ quan bài tiết rất quan trọng. Các đơn vị nephron của thận sẽ tham gia vào quá trình hình thành nước tiểu. Chúng sẽ đi qua ba giai đoạn chính bao gồm lọc máu, hấp thụ lại và cuối cùng là bài tiết.

Điều hòa thể tích máu

Thận cũng là cơ quan có sự tham gia sâu với quá trình điều hòa thể tích máu. Như đã nói, nước tiểu được hình thành để hỗ trợ điều tiết lượng dịch ngoại bào trong cơ thể luôn ở mức ổn định. Vì vậy, bạn cần phải quan tâm cũng như chăm sóc thận thật tốt và tránh những tác động xấu đối với thận.

Ngoài ra, thận cũng tham gia quá trình kích thích hấp thu vitamin D, giúp điều hòa huyết áp và kiểm soát các tình trạng của cơ thể.

5 loại thực phẩm màu tím dưỡng thận, tăng sinh lực

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời DS. Hải Sơn cho biết, dưới đây là một số loại thực phẩm màu tím vừa ngon miệng, vừa có tác dụng giữ cho thận khỏe mạnh, rất dễ dàng để đưa vào chế độ ăn hằng ngày:

Bắp cải tím

Bắp cải tím là một trong những loại rau nên có mặt trong chế độ ăn tốt cho thận. Loại rau này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và bảo vệ cơ thể trước tác hại của gốc tự do.

Nhờ có thể chế biến đa dạng – từ ăn sống trong salad đến nấu chín trong nhiều món khác nhau – bắp cải tím vừa dễ sử dụng vừa mang lại lợi ích bền vững cho sức khỏe thận.

Khoai lang tím và cà tím là những thực phẩm rất tốt cho thận

Khoai lang tím

Khoai lang tím không chỉ thơm ngon mà còn giàu vitamin, khoáng chất và đặc biệt là anthocyanin – chất chống oxy hóa mạnh mẽ có tác dụng bảo vệ tế bào và hỗ trợ chức năng thận. Việc bổ sung khoai lang tím vào khẩu phần ăn giúp cải thiện hoạt động lọc thải, giữ cho nước tiểu trong và sạch hơn, từ đó hỗ trợ thận khỏe mạnh.

Cà tím

Cà tím là loại rau quen thuộc, đặc biệt phổ biến trong ẩm thực Ấn Độ và được xem là thực phẩm thân thiện với thận. Với hàm lượng kali và natri thấp, cà tím phù hợp cho chế độ ăn cần kiểm soát các khoáng chất này.

Ngoài ra, cà tím còn giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ sức khỏe tổng thể. Nhờ sự đa dạng trong cách chế biến - từ nướng, hấp, đến xào - cà tím có thể dễ dàng trở thành món ăn bổ dưỡng trong thực đơn hằng ngày.

Mận

Mận là loại quả không thể thiếu trong mùa hè, vừa thơm ngon vừa giàu dưỡng chất. Chúng chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào và hỗ trợ tiêu hóa.

Đối với người có vấn đề về thận, mận còn là nguồn bổ sung vitamin và dưỡng chất tự nhiên, góp phần duy trì sức khỏe tổng thể. Thưởng thức mận tươi hoặc chế biến thành món ăn nhẹ đều mang lại lợi ích thiết thực cho hệ thận.

Quả nho

Nho, đặc biệt là nho đỏ và nho tím, là lựa chọn lý tưởng trong chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe thận. Loại quả này chứa hợp chất resveratrol, nổi tiếng với khả năng bảo vệ thận và giảm tổn thương do oxy hóa.

Ngoài ra, nho còn giàu vitamin C, vitamin K và chất xơ, giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì chức năng thận ổn định. Dễ dàng sử dụng dưới dạng ăn tươi, ép nước hay thêm vào salad, nho vừa ngon miệng vừa mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe.



