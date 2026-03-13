5 loại cây cần cắt tỉa ngay lúc này để có mùa hè bung nở

Mùa xuân cuối cùng cũng đã đến, và điều đó có nghĩa là đã đến lúc quay lại khu vườn và bắt đầu cắt tỉa cây. Tháng 3 là thời điểm lý tưởng để chăm sóc không gian ngoài trời khi cây cối bắt đầu “thức dậy”.

Việc cắt tỉa cẩn thận ngay từ bây giờ sẽ giúp khu vườn của bạn trông đẹp nhất khi mùa hè đến. Cắt bớt một phần của cây có thể giúp cây khỏe mạnh, kích thích chồi mới phát triển và cải thiện dáng cây.

Nhưng những loại cây nào nên được cắt tỉa vào tháng 3? Theo Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh (Royal Horticultural Society – RHS), nắng nhiều hơn trong tháng 3 tạo cơ hội lý tưởng để tăng cường các công việc làm vườn. Và có năm loại cây cần được chú ý trong thời gian này.

Cắt tỉa cây trồng ngay lúc này giúp bạn có một mùa hè rực rỡ ngoài sân.

Hoa hồng

Việc cắt tỉa hoa hồng rất quan trọng để chúng có thể nở rộ vào mùa hè. Nếu bạn trồng hoa hồng bụi hoặc hoa hồng thân cao, đây là lúc nên chăm sóc chúng.

Tốt nhất nên cắt tỉa trước khi lá bắt đầu bung ra. Việc cắt tỉa vào thời điểm này giúp cây phát triển khỏe hơn và duy trì sức khỏe nhờ tăng lưu thông không khí và ngăn ngừa bệnh tật. Chăm sóc hoa hồng vào tháng 3 khi chúng bắt đầu “tỉnh giấc” sẽ giúp bạn dễ dàng tạo dáng và làm mới cây vào cuối năm.

Các loại cây bụi nở hoa mùa hè

Nhiều loại cây bụi nở hoa vào mùa hè nên được cắt tỉa vào tháng 3. Những loại như mật mông hoa (buddleja), cẩm tú cầu nón (hydrangea paniculata), hoặc hoa lồng đèn (fuchsia) nên được cắt tỉa lúc này để kích thích chồi mới phát triển.

Hoa ông lão (clematis)

Nếu bạn chưa kịp cắt tỉa cây hoa ông lão vào tháng trước, thì bây giờ là lúc nên làm. Hãy cắt đến cặp chồi khỏe mạnh thấp nhất phía trên mặt đất. Sau đó phủ lớp mùn và bón phân cho cây.

Hoa nhài

Những loại hoa nhài nở vào mùa đông nên được cắt tỉa sau khi hoa tàn bằng cách loại bỏ các cành đã chết. Buộc cố định các chồi mới và cắt tỉa các cành phụ xuống khoảng 5 cm để giữ cây gọn gàng và khuyến khích ra hoa vào năm sau. Sau đó phủ mùn và bón phân để cây phát triển khỏe mạnh.

Những cây hoa nhài nở vào mùa hè chỉ nên cắt bỏ một vài cành ở sát gốc nếu cần. Tránh cắt các cành phụ để bảo vệ những bông hoa sẽ nở trong năm nay.

Cây leo

Những cây leo phát triển quá rậm rạp có thể được cắt tỉa trong tháng này. RHS cho biết: “Đối với các loại cây rụng lá, lúc này bạn có thể dễ dàng nhận ra phần nào đã chết và phần nào còn sống, vì các thân còn sống sẽ có chồi đang bắt đầu phát triển.”

Những cây leo phù hợp để cắt tỉa bao gồm kim ngân hoa (lonicera), thường xuân (hedera) và các giống hoa hồng leo.

Việc cắt tỉa đúng thời điểm trong tháng 3 không chỉ giúp cây phát triển khỏe mạnh mà còn tạo điều kiện để khu vườn bùng nổ sắc hoa vào mùa hè. Chỉ cần dành chút thời gian chăm sóc và tỉa gọn cây cối ngay từ đầu mùa xuân, bạn sẽ có một khu vườn xanh tốt và rực rỡ suốt những tháng ấm áp sắp tới.