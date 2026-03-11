Treo thứ này ngoài vườn, bỗng nhiên chim không dám phá loại, cây cối phát triển mơn mởn

Đừng vứt các đĩa CD cũ vào thùng rác, vì chúng có thể là một cách rất hữu ích để người làm vườn bảo vệ hoa, bãi cỏ và cây con khỏi chim vào mùa xuân. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng vào tháng 3, nhiều loại cây trong vườn mới chỉ bắt đầu phát triển, điều này có nghĩa là rễ non của chúng còn nông và rất dễ bị xáo trộn.

Mùa xuân cũng là mùa làm tổ của nhiều loài chim và nhiều loài thường tìm kiếm hạt trong các khu vườn để nuôi chim non. Chim có thể nhanh chóng gây hại cho khu vườn vào thời điểm này trong năm bằng cách đào lên các hạt giống vừa được gieo, đồng thời mổ các nụ hoa và chồi cỏ.

Khu vườn có thể gặp khó khăn trong việc phát triển nếu chim không được ngăn cách khỏi cây trồng vào đầu mùa xuân. Tanya Anderson, chuyên gia làm vườn và là người sáng lập Lovely Greens tại Đảo Man, cho biết treo đĩa CD là một cách rất hiệu quả để xua đuổi chúng.

Vì sao đĩa CD có thể giúp xua đuổi chim?

Tanya nói: “Hãy buộc những chiếc CD cũ bằng dây rồi treo lên cây ăn quả, bụi cây hoặc những nơi khác trong vườn. Bề mặt phản chiếu của chúng sẽ lóe sáng khi đung đưa theo gió, khiến chim sợ hãi và bay đi.”

Đĩa CD khiến chim sợ vì chúng phản chiếu ánh nắng và tạo ra những tia sáng chớp, thứ mà chim thường nhầm lẫn với chuyển động nhanh của kẻ săn mồi.

Chim vốn rất cảnh giác, đặc biệt là trong mùa làm tổ, và những chuyển động bất thường sẽ khiến chúng có xu hướng giữ khoảng cách.

Những tia sáng chớp cũng có thể khiến chim bị mất phương hướng khi đang bay, làm giảm khả năng chúng đáp xuống khu vườn của bạn và vì thế cũng ít cơ hội mổ vào bãi cỏ hoặc cây trồng.

Đây là một phương pháp đơn giản, không chỉ áp dụng với đĩa CD mà còn có thể dùng dải giấy bạc, nắp kim loại cũ từ khuôn bánh hoặc thậm chí băng chuyên dụng xua đuổi chim, tất cả đều hoạt động theo cơ chế tương tự.

Nếu bạn thích cho chim ăn, hãy đặt các đĩa CD ở những khu vực bạn muốn bảo vệ trong vườn, chẳng hạn như vườn rau hoặc bãi cỏ, và treo chúng cách xa bàn cho chim ăn hoặc bồn nước cho chim.

Cũng cần lưu ý rằng các loài chim nhỏ thường kiếm ăn gần mặt đất và ít có khả năng chú ý đến các đĩa CD. Chúng cũng thường quen với con người, vốn tò mò và táo bạo hơn, vì vậy chúng có thể đến kiểm tra vật thể sáng bóng thay vì sợ hãi nó.

Đĩa CD thường hiệu quả hơn đối với những loài chim lớn như chim bồ câu, vì chúng vốn cẩn trọng hơn do dễ trở thành mục tiêu của kẻ săn mồi.

Đôi mắt lớn của chúng cũng khiến chúng dễ nhận thấy những tia sáng chớp bất ngờ hơn, và chúng bay chậm hơn so với chim nhỏ, vì vậy chúng phải cẩn thận khi hạ cánh, bởi việc thoát khỏi nguy hiểm sẽ khó khăn hơn.

Những loài chim lớn cũng có thể gây thiệt hại đáng kể hơn cho khu vườn của bạn. Tuy nhiên, chỉ cần dành vài phút treo các đĩa CD ở những vị trí cao như trên cây, bạn có thể giúp xua đuổi chúng khỏi khu vườn trong suốt mùa xuân.