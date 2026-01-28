5 hành động có thể giết chết cây cối trong vườn

Khi nói đến làm vườn, internet tràn ngập những mẹo và thủ thuật hứa hẹn sẽ giúp khu vườn của bạn phát triển rực rỡ. Trong khi nhiều mẹo làm vườn là những nguồn thông tin tuyệt vời, thì một vài mẹo đã bị đơn giản hóa hoặc thay đổi, và nếu bạn sử dụng chúng không đúng cách, chúng có thể gây hại nhiều hơn là mang lại lợi ích.

Từ bã cà phê, giấm cho đến cả sữa, một số mẹo nổi tiếng này có thể nguy hiểm cho cây trồng của bạn. Chúng có thể làm mất cân bằng độ pH của đất hoặc biến khu vườn yêu quý của bạn thành “nam châm” thu hút sâu bệnh. Đó là lý do vì sao Robin Antill, người sáng lập 1st Choice Leisure Buildings (công ty cung cấp thiết bị làm vườn tại Anh), đã tổng hợp một số mẹo phổ biến đang gây hại cho cây trồng của bạn.

1. Diệt cỏ dại bằng giấm trắng

Đây thường được quảng bá là giải pháp hoàn hảo để tiêu diệt cỏ dại. Nó có tác dụng vì axit axetic trong giấm làm cháy lá cây. Tuy nhiên, nó chỉ ảnh hưởng đến phần lá của cây mà nó tiếp xúc, nghĩa là thực tế nó không tiêu diệt tận gốc cỏ dại, nên cỏ sẽ mọc lại. Tệ hơn nữa, nó có thể gây hại cho những cây xung quanh và làm thay đổi độ pH của đất, khiến đất kém màu mỡ hơn. Thay vào đó, Robin khuyên bạn nên nhổ cỏ theo cách truyền thống: bằng tay.

Ông nói: “Hãy tập trung vào việc loại bỏ hoàn toàn phần rễ. Cỏ dại rất thích đất trống, vì vậy việc trồng các loại cây phủ đất sẽ khiến cỏ có ít không gian và ánh sáng hơn để phát triển.”

2. Đổ bã cà phê xuống đất

Đây là một mẹo rất phổ biến. Nó ít lãng phí và cũng rẻ, nhưng nếu bạn đổ bã cà phê trực tiếp xuống đất, điều này sẽ không mang lại nhiều lợi ích, ngoài việc làm xáo trộn mức nitơ trong đất. Điều này là do bã cà phê có tính axit, và nếu bạn rải quá dày, chúng còn có thể ngăn nước thấm vào đất.

Thay vào đó, Robin khuyên nên ủ phân compost bã cà phê trước để biến chúng thành một loại phân bón cân bằng hơn.

3. Dùng sỏi để thoát nước

Nếu bạn trồng cây trong chậu, gần như chắc chắn bạn đã từng bắt gặp lời khuyên nên dùng sỏi để tăng khả năng thoát nước. Cách này có thể hiệu quả – nhưng chỉ khi bạn thật cẩn thận. Thông thường, sỏi trong chậu sẽ khiến nước đọng lại phía trên lớp sỏi và làm rễ cây ngâm trong nước. Điều này có thể dẫn đến bệnh nấm và thối rễ.

Thay vào đó, hãy chuyển sang sử dụng các vật liệu giúp tăng khả năng thoát nước trộn đều trong đất. Robin khuyên dùng sỏi nhỏ loại chuyên dùng để làm vườn và cát sắc để cải thiện cấu trúc đất, đá perlite để tăng lưu thông không khí quanh rễ, và đá vermiculite để cân bằng độ ẩm.

Hãy tìm hiểu loại đất mà cây của bạn thường phát triển tốt và cố gắng mô phỏng loại đất đó.

4. Dùng nước vỏ chuối để bón cho cây

Việc sử dụng vỏ chuối làm phân bón là một mẹo lan truyền phổ biến, hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển và sức khỏe của cây bằng cách bổ sung kali vào đất. Mẹo này khuyên nên “ủ” vỏ chuối trong nước vài ngày, sau đó dùng nước chuối đó để tưới cây. Tuy nhiên, Robin cho rằng phương pháp này có thể chỉ là lời nói suông. Ông nói: “Có rất ít bằng chứng cho thấy bất kỳ lượng kali nào – hay các chất dinh dưỡng khác – được giải phóng vào nước, và vì vậy chúng không mang lại lợi ích gì cho đất, ngoài việc lượng đường có thể thu hút sâu bệnh.”

Thay vì ủ vỏ chuối trong nước, hãy cho chúng vào đống ủ compost và để chúng phân hủy chậm, giúp hỗ trợ sức khỏe của đất.

5. Dũng sữa bón cho cây

Cách này tương tự như phân bón trà vỏ chuối. Nhiều người cho rằng sữa pha loãng sẽ bổ sung canxi và protein cho đất, nhưng điều này tiềm ẩn rủi ro. Robin nói: “Nếu không được pha loãng đủ, hoặc nếu dùng quá nhiều, nó có thể thu hút ruồi và kiến, đồng thời gây ra sự phát triển của vi khuẩn và nấm, dẫn đến thối rễ.”