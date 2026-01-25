3 loại cây phát triển rất tốt trong mùa đông - số 3 "không thể phá hủy"

Mùa đông có thể mang đến những điều kiện lạnh lẽo và ảm đạm, nhưng khu vườn của bạn không nhất thiết phải chịu chung số phận đó.

Mùa đông thực sự mang lại cơ hội vàng để phô diễn những loài cây phát triển mạnh trong thời tiết giá rét, thổi vào khu vườn của bạn những gam màu rực rỡ và hương thơm quyến rũ.

Nhiều loại cây mùa đông còn mang lại giá trị thẩm mỹ quanh năm. Điều tuyệt vời nhất là gì? Phần lớn các loại cây này hầu như không cần chăm sóc cầu kỳ – không có loài nào trong danh sách này là “diva” khó tính.

Dưới đây, các chuyên gia làm vườn tiết lộ những loài hoa mùa đông yêu thích của họ. Những loài hoa này mang đến sắc hoa sống động và màu sắc tươi tắn khi hầu hết các loại cây khác đang ngủ đông, hoàn hảo cho các khu vườn trong những tháng lạnh nhất.

1. Hoa trà (camellia)

Một số giống hoa trà nở hoa từ giữa mùa đông kéo dài đến cuối mùa xuân, trong đó, giống Susan Stone nổi bật với những bông hoa hồng phấn được tạo hình tinh xảo, nổi bật trên nền lá thường xanh bóng mượt. Đây là loại hoa trà được Morris Hankinson, giám đốc tại công ty cây xanh Hopes Grove Nurseries (Anh), đặc biệt khuyên trồng.

Ngoài ra, chuyên gia Solomiia, đến từ ứng dụng nhận dạng cây xanh PlantIn, nói hoa trà có nhiều sắc độ khác nhau như đỏ, hồng và trắng, “xứng đáng có một vị trí trong khu vườn mùa lạnh của bạn”.

Lời khuyên của cô là: “Hãy trồng chúng ở khu vực râm mát trong vườn, kết hợp với các cây trồng đi kèm như đỗ quyên, tường vy hoặc các loại cây bụi cao hơn để đạt hiệu quả tốt nhất.”

Zeeshan Haider, CEO và nhà sáng lập của chuyên trang làm vườn Greenry Enthusiast, cho rằng hoa trà là “lựa chọn hoàn hảo để lấp đầy các luống hoa trong vườn bằng màu sắc” trong những tháng u tối này.

2. Hoa thụy hương (daphne)

Thụy hương là những cây bụi rực rỡ, thường ra hoa vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân, mặc dù một số giống nở hoa vào mùa hè. Chúng là lựa chọn tuyệt vời cho những khu vườn nhỏ gọn, với nhiều giống khác nhau phù hợp cho nhiều không gian, ví dụ như bệ cửa sổ, chậu hoa lớn, vườn hoa hỗn hợp, khu vực râm mát khô ráo và vườn sỏi.

Chuyên gia Morris nhấn mạnh rằng những cây bụi này sẽ “lấp đầy khu vườn của bạn bằng hương thơm” trong những ngày đông. Ông cho biết: “Daphne odora là một giống cổ điển được tin cậy qua thời gian, ra hoa đều đặn mỗi năm từ tháng Một trở đi, và mùi hương của nó sẽ làm cho bạn say đắm!”

3. Hoa anh thảo (cyclamen)

Theo chuyên gia Solomiia, hoa anh thảo “quá nổi bật để có thể bỏ qua” khi thiết kế một khu vườn mùa đông rực rỡ nhờ vào “những bông hoa tuyệt đẹp”, xuất hiện với mọi sắc độ hồng, trắng và đỏ.

Hoa anh thảo rất thơm, có cánh lượn sóng kết hợp hài hòa với bộ lá hình trái tim có vân cẩm thạch. Chúng nằm trong số những “loài hoa gần như không thể bị phá hủy trong mùa lạnh”.

Với sự chăm sóc phù hợp, chúng sẽ nở hoa trong thời gian tối thiểu là sáu tuần.