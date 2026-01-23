Mỹ giới thiệu 7 cây ăn quả trồng trong chậu rất hợp: Số 3 người Việt biết trồng từ lâu

Nếu bạn chưa từng thử làm vườn bằng chậu, thì bạn nên bắt đầu. Ngay cả khi sân vườn của bạn chỉ là một khoảng hiên hay ban công nhỏ, đừng vội loại bỏ ý định trồng cây ăn quả trong không gian hạn chế. Theo tạp chí Mỹ Southern Living, nhiều giống cây phát triển rất tốt trong chậu, và bạn thậm chí còn có thể thu hoạch để thưởng thức. Chậu mang lại sự linh hoạt, cho phép bạn trồng cây ở những nơi mà bình thường khó có thể trồng được. Chúng giúp kiểm soát kích thước của cây, và bạn cũng có thể dễ dàng di chuyển chúng quanh nhà nếu cần thêm ánh nắng hoặc nước mưa.

Dưới đây, tạp chí Mỹ Southern Living giới thiệu những loại cây ăn quả phát triển đẹp trong chậu và cách đảm bảo thành công ngay từ đầu.

Những cây ăn quả trồng trong chậu rất hợp

Chanh

Những cây như chanh vàng Meyer rất phù hợp để trồng trong chậu. Chúng thậm chí có thể phát triển trong nhà nếu ban công của bạn quá lạnh vào mùa đông. Chỉ cần mang cây vào trong nhà khi nhiệt độ giảm để tránh bị đóng băng kéo dài, và đưa cây trở lại ban công sau đợt sương giá cuối cùng.

Hoa trắng thơm ngát và quả chanh vàng tươi tạo nên điểm nhấn bắt mắt, và việc đảm bảo cây nhận đủ ánh nắng cũng rất dễ dàng vì bạn có thể di chuyển chậu đến vị trí sáng hơn khi cần. Chậu dung tích từ 26 đến 37 lít là phù hợp nhất cho cây non.

Cam

Hãy chọn các giống cam lùn như satsuma (Citrus unshiu), valencia (C. sinensis ‘Valencia’), hoặc calamondin (C. × microcarpa). Cam calamondin là giống lai giữa quất và quýt, có vị chua giống chanh, rất thích hợp để thay thế chanh trong nấu ăn. Hoa trắng sẽ tỏa hương thơm cho hiên nhà hoặc ban công quanh năm.

Lưu ý rằng cây trồng trong chậu đất nung có thể cần tưới nước thường xuyên hơn vì đất khô nhanh. Đặt chậu ở vị trí hướng nam, nơi cây có thể nhận từ sáu đến tám giờ ánh sáng mạnh mỗi ngày.

Quất

Quất cũng là một loại cây có múi phát triển rất tốt trong chậu, đã được người Việt trồng trong chậu từ lâu, đặc biệt là mỗi dịp Tết Nguyên đán. Dù có đang ra quả hay không, những cây này vẫn có hoa trắng nhỏ và lá xanh bóng tạo điểm nhấn cho khu vườn, còn khi có quả, bạn có thể tận dụng để làm đủ thứ như làm gia vị cho món ăn, trà quất, mứt quất…

Hãy sử dụng hỗn hợp đất thoát nước nhanh để tránh úng nước, hoặc cải tạo đất bằng đá perlite, vỏ cây hoặc phân hữu cơ. Cây quất phát triển tốt trong môi trường ấm và ẩm, đồng thời chịu được một mức sương giá nhất định. Hãy đưa chậu vào trong nhà vào mùa đông và bổ sung đèn trồng cây nếu cần để đảm bảo cây nhận đủ tám giờ ánh sáng trực tiếp mỗi ngày. Để dễ dàng di chuyển cây và khi tăng kích thước chậu, việc đặt chậu trên giá có bánh xe sẽ rất hữu ích.

Lựu

Những cây lựu nhỏ gọn (Punica granatum) có bộ rễ nông, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng để trồng trong chậu. Chúng cần nhiều ánh nắng, và đây chính là lúc chậu phát huy tác dụng vì bạn có thể di chuyển cây để nhận thêm ánh sáng khi cần.

Hãy đảm bảo sử dụng đất hữu cơ, thoát nước tốt. Bạn không cần quá lo lắng về việc tưới nước thường xuyên vì những cây ăn quả này khá chịu hạn. Tuy nhiên, đừng để cây thiếu nước quá lâu, vì việc tưới đúng nhu cầu sẽ giúp cây cho năng suất quả tốt hơn.

Sung

Cây sung cho quả (Ficus carica) có thể cho trái quanh năm khi được trồng trong chậu trong nhà. Bạn cũng có thể để cây ngoài trời trong phần lớn thời gian trong năm, nhưng nên chuyển cây đến nơi được che chắn để bảo vệ vào mùa đông.

Cây sung cần nhiều ánh sáng và nước, đất thoát nước tốt và được bón phân đều đặn để phát triển tốt trong chậu, đổi lại bạn sẽ được thưởng thức những trái sung ngọt lành. Hãy thử các giống sung ‘Fignomenal’, ‘Brown Turkey’ hoặc ‘Little Miss Figgy’, giống sau chịu lạnh tốt hơn nhiều giống khác.

Ô liu

Ô liu được xếp vào nhóm cây phát triển rất tốt trong chậu. Ngoài việc tạo điểm nhấn cho ban công, bạn còn có thể thưởng thức trái ô liu của mình. Hãy chắc chắn mua cây ô liu châu Âu (olea europaea), không phải cây tea olive. Chúng không giống nhau, và chỉ các giống châu Âu mới cho quả ô liu đúng nghĩa.

Hãy thử các giống nhỏ gọn như ‘Arbequina’ hoặc ‘Manzanillo’, và đảm bảo cây nhận đủ ánh nắng mặt trời cùng việc cắt tỉa hàng năm để khuyến khích tán cây rậm rạp và duy trì kích thước nhỏ.

Táo

Nếu khi nghĩ đến cây táo (Malus domestica) bạn hình dung những vườn táo với các hàng dài thẳng tắp, bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết rằng bạn hoàn toàn có thể trồng các giống lùn như Gala và Braeburn trong chậu ngay trước cửa nhà mình.

Để trồng táo trong chậu, bạn nên chọn cây có một thân chính duy nhất, đủ gọn gàng cho hiên nhà. Hãy cho sỏi vào đáy chậu để cải thiện khả năng thoát nước. Đảm bảo giữ cho đất luôn ẩm đều và bón phân thường xuyên để bổ sung các chất dinh dưỡng bị mất đi.