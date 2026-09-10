5 dấu hiệu ở chân có thể cảnh báo thận đang “lâm nguy”: Có biểu hiện nhiều người tưởng do mệt

Khi chức năng thận suy giảm, những dấu hiệu ở chân có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Chia sẻ trên kênh Youtube cá nhân "4D Health", bác sĩ Dương Cảnh Đoan (Đài Loan, Trung Quốc) ví bệnh thận mạn tính (suy thận mạn tính) là “kẻ giết người thầm lặng”. Bởi lẽ bệnh thường tiến triển âm thầm với những dấu hiệu ban đầu không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn với những triệu chứng của các bệnh thông thương. Chính vì thế, nhiều người chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng.

Bác sĩ Dương cho hay bệnh thận mạn tính có biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau. Trong đó, những bất thường ở đôi chân đôi khi lại là dấu hiệu khiến người bệnh cần kiểm tra sức khỏe.

“Dấu hiệu cảnh báo từ thận không nhất thiết xuất hiện ở vùng thắt lưng mà có thể xuất hiện trước ở hai chân”, bác sĩ Dương chia sẻ.

Suy giảm chức năng thận (Ảnh: Shutterstock)

Vị bác sĩ này chia sẻ về một trường hợp bệnh nhân nam ngoài 50 tuổi, đã dùng thuốc kiểm soát huyết áp nhiều năm, đến khám vì mất ngủ, chân bứt rứt và thường xuyên bị chuột rút về đêm. Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện cả hai cẳng chân của bệnh nhân đều có vết lõm rõ sau khi ấn, kèm vết hằn tất lâu biến mất.

Xét nghiệm ghi nhận có protein trong nước tiểu, mức lọc cầu thận giảm xuống sát giới hạn dưới của khoảng bình thường. Đáng chú ý, kết quả khám sức khỏe năm trước vẫn ghi nhận chức năng thận của bệnh nhân “bình thường”.

5 bất thường ở chân cảnh báo bệnh thận mạn tính

1. Vết hằn tất lâu biến mất

Vết hằn quanh cổ chân kéo dài sau khi tháo tất, hoặc đôi giày buổi sáng còn vừa nhưng đến chiều trở nên chật, có thể là biểu hiện giữ nước.

Khi bộ lọc của thận bị tổn thương, albumin có thể thất thoát qua nước tiểu. Đây là protein giúp giữ nước trong lòng mạch. “Albumin có nhiệm vụ giữ nước trong mạch máu. Nếu bị thất thoát, nước sẽ di chuyển vào các mô và có xu hướng dồn xuống vị trí thấp nhất là chân”, bác sĩ Dương giải thích.

2. Thường xuyên bị chuột rút bắp chân lúc nửa đêm

Chuột rút (Ảnh: Times of India)

Chuột rút lặp lại không nên chỉ được xem là hậu quả của một ngày mệt mỏi. Chức năng thận suy giảm có thể làm rối loạn cân bằng canxi và phospho, ảnh hưởng đến hoạt động co, giãn cơ.

“Nếu đã bổ sung đủ nước và các khoáng chất như canxi, magiê mà vẫn bị chuột rút bắp chân lúc nửa đêm 2-3 lần mỗi tuần, nên kiểm tra chức năng thận”, bác sĩ Dương khuyến cáo.

3. Chân bứt rứt khi nằm xuống

Cảm giác như có côn trùng bò trong chân, phải đứng dậy đi lại mới dễ chịu nhưng vừa nằm xuống đã tái diễn có thể liên quan đến hội chứng chân không yên.

Theo bác sĩ Dương, tình trạng này thường gặp hơn khi chức năng thận suy giảm và có thể khiến người bệnh khó ngủ.

4. Da cẳng chân khô, ngứa không rõ nguyên nhân

Ngứa dữ dội ở cẳng chân hoặc lưng, gãi đến trầy da vẫn không dịu là biểu hiện cần chú ý. Bác sĩ Dương giải thích, ở người suy giảm chức năng thận, sự tích tụ phospho và các chất thải chuyển hóa có thể góp phần kích thích đầu tận cùng thần kinh, gây ngứa dai dẳng.

5. Chân tê, lạnh hoặc vết thương lâu lành

Hai chân thường xuyên lạnh, tê hoặc vết thương nhỏ ở bàn chân quá hai tuần chưa lành cần được thăm khám, đặc biệt ở người có tăng huyết áp hoặc đái tháo đường. Nếu đồng thời xuất hiện nước tiểu có nhiều bọt nhỏ, lâu tan, bác sĩ khuyến cáo nên sớm đi khám.

Nguồn: China Times