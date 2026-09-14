5 dấu hiệu cảnh báo có rắn trong vườn nhà

Không phải lúc nào rắn xuất hiện trong vườn cũng dễ nhìn thấy. Một vài dấu vết bất thường quanh nhà có thể là tín hiệu cho thấy chúng đang ẩn náu gần đó.

Rắn có thể ẩn rất kỹ giữa bụi cây, luống hoa, dưới nền nhà hoặc những góc ít người chú ý. Vì vậy, ngay cả khi chưa trực tiếp nhìn thấy rắn, một số dấu hiệu trong sân vườn vẫn có thể giúp gia đình nhận biết nguy cơ.

Tạp chí Better Homes and Gardens đã tham khảo ý kiến của Billy Collett, Giám đốc vận hành tại Australian Reptile Park (công viên động vật hoang dã chuyên về bò sát của Australia), và chuyên gia bắt rắn Neil Mellon từ Snakes Away (Australia) về những dấu hiệu thường gặp.

1. Xuất hiện da rắn lột

Da rắn lột (Ảnh: Getty)

Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất. Ông Billy Collett cho biết: “Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất cho thấy có rắn trong sân là da rắn lột còn sót lại”.

Rắn thường lột da nguyên mảng dài. Tần suất trung bình khoảng 4 lần mỗi năm, nhưng ở một số loài có thể lên tới 10-12 lần. Nếu phát hiện da rắn gần lối vào khoảng trống dưới nhà, khu vực móng, bụi cây hoặc ngay trong sân, khả năng rắn từng xuất hiện ở gần đó là điều cần lưu ý.

2. Có phân rắn trong vườn

Phân rắn khó nhận biết hơn da lột vì hình dạng khá giống phân chim. Một đặc điểm có thể giúp phân biệt là bên trong phân rắn đôi khi có những mảnh xương hoặc lông nhỏ từ con mồi.

Cơ quan Môi trường, Du lịch, Khoa học và Đổi mới Queensland (Australia) cũng cho biết phân rắn thường có “các mảng urat màu trắng, dạng phấn, do rắn bài tiết chất thải và axit uric cùng lúc”.

Nếu thấy loại chất thải bất thường này tại những góc kín trong vườn, đó có thể là một dấu vết cần chú ý thêm.

3. Nghe tiếng ếch kêu bất thường vào ban đêm

Ếch là thức ăn của nhiều loài rắn (Ảnh: Getty)

Tiếng ếch kêu vốn không phải chuyện lạ ở khu vực có nhiều cây cối. Tuy nhiên, những tiếng kêu lớn, gấp gáp hoặc khác thường vào ban đêm đôi khi lại liên quan đến sự xuất hiện của rắn.

Chuyên gia Neil Mellon giải thích: “Ếch là thức ăn của nhiều loài rắn và rắn thường ra săn mồi vào ban đêm. Nếu nghe thấy ếch kêu bất thường vào ban đêm, nguyên nhân có thể là một con rắn”.

Dấu hiệu này không đủ để khẳng định chắc chắn có rắn, nhưng nếu xảy ra cùng những dấu vết khác, gia đình nên thận trọng hơn.

4. Xuất hiện đường bò hoặc cây cỏ bị ép xuống

Ở khu vườn rộng, đặc biệt nơi có nhiều cây bụi, dấu bò của rắn có thể rất khó nhận ra. Tuy nhiên, nếu rắn thường xuyên di chuyển qua cùng một khu vực, trên đất hoặc thảm thực vật có thể xuất hiện những vệt kéo dài, kèm theo cỏ hoặc cây nhỏ bị ép xuống.

Chuyên gia Neil Mellon lưu ý cần quan sát cẩn thận bởi một số dấu vết của động vật khác cũng có thể trông tương tự.

5. Chó liên tục sủa về một khu vực trong vườn

Rắn trong vườn (Ảnh: Getty)

Chó có khả năng đánh hơi tốt và đôi khi phát hiện động vật ẩn trong bụi cây trước con người. Chuyên gia Neil Mellon cho biết: “Một lợi ích của việc nuôi chó là chúng có khả năng đánh hơi thấy rắn và khiến rắn sợ. Nếu chó liên tục đánh hơi và sủa về một khu vực nhất định trong vườn, đó có thể chỉ là thằn lằn, cóc hoặc chuột, nhưng cũng có thể là rắn”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Nếu chó phát hiện rắn, hãy cố gắng giữ nó tránh xa cho đến khi con rắn được đưa đi”.

Làm gì để hạn chế rắn vào vườn?

Australian Reptile Park khuyến cáo nên giữ khu vực quanh nhà sạch sẽ, hạn chế các đống rác, dọn lá rụng trong luống cây và cắt cỏ thường xuyên. Các khe dưới cửa cũng nên được bịt kín để giảm khả năng động vật bò vào nhà.

Chuyên gia Neil Mellon tóm gọn nguyên tắc này bằng lời khuyên: “Hãy khiến khu vực nhà bạn trở thành nơi thật không thoải mái đối với chúng”.

Nếu nhìn thấy rắn, không nên tự bắt, di chuyển hay giết. Hãy lùi lại từ từ, giữ khoảng cách và nếu nghi ngờ rắn đã trú trong vườn một thời gian, nên liên hệ người bắt rắn chuyên nghiệp hoặc tổ chức cứu hộ động vật hoang dã để xử lý an toàn.

Nguồn: Better Homes and Gardens