5 loại cây "gọi mời" rắn tới nhà: Nhiều gia đình trồng mà không hay

Những khóm cây làm đẹp sân nhà có thể vô tình trở thành nơi trú ẩn cho rắn.

Một thảm cỏ xanh, giàn hoa trước hiên hay bụi dương xỉ cạnh lối đi khiến không gian sống dễ chịu hơn. Tuy nhiên, khi cây cối phát triển um tùm, những khoảng xanh này có thể tạo điều kiện để rắn ẩn náu mà gia chủ khó phát hiện.

Tạp chí Better Homes and Gardens của Australia điểm tên 5 loại cây mà các gia đình cần lưu ý khi trồng vì có thể trở thành nơi trú ẩn cho rắn nếu mọc quá rậm, tạo nhiều bóng mát và có sẵn con mồi.

1. Cỏ mọc cao, thành bụi dày

Một số loại cây có thể thu hút rắn tới nhà (Ảnh: Better Homes and Gardens)

Thảm cỏ lâu ngày không cắt có thể che khuất một con rắn đang nằm sát mặt đất. Những bụi cỏ cao còn tạo bóng râm và giúp chúng tránh bị các loài săn mồi phát hiện.

Không chỉ cỏ sân vườn, các loại cỏ cảnh mọc thành khóm lớn cũng tạo ra nhiều khoảng trống kín đáo ở phần gốc. Khi trồng để trang trí, gia chủ cần chú ý tỉa gọn, tránh để các khóm nối thành một dải rậm rạp sát nhà.

2. Cây phủ nền bò sát đất

Thường xuân bò nền, cỏ ba lá và những cây mọc lan thành thảm có thể khiến mặt đất trông đẹp mắt nhưng khó quan sát. Dù không cao, lớp thân lá đan dày vẫn đủ tạo nơi ẩn nấp.

Bên dưới thảm cây còn có thể là nơi sinh sống của côn trùng và bò sát nhỏ. Tùy loài rắn, những sinh vật này có thể trở thành con mồi. Một khu vực vừa kín đáo vừa có thức ăn sẽ thuận lợi hơn cho rắn lưu lại.

3. Cây dây leo

Hoa nhài sao là một loại cây dây leo (Ảnh: Better Homes and Gardens)

Giàn hoa tử đằng hoặc thường xuân leo kín khung có thể trở thành chỗ trú cho những loài rắn có khả năng leo trèo. Các cành, dây đan xen giúp chúng di chuyển và ẩn mình giữa tán lá.

Khả năng này càng đáng lưu ý khi giàn leo nằm gần cây lớn, tạo thành những khoảng tán nối liền nhau. Vì vậy, ngoài việc chỉnh dáng giàn, gia chủ nên tỉa bớt phần thân lá quá dày để dễ quan sát.

4. Cây có hương thơm nhưng tán rậm

Hoa nhài và đàn hương được Better Homes and Gardens nhắc đến trong nhóm cây có thể thu hút rắn. Những cây có hoa thơm như vậy thường không trực tiếp “gọi” rắn bằng mùi hương, nhưng có thể hấp dẫn ong, bướm, thiêu thân và nhiều côn trùng khác. Nguồn thức ăn này thu hút thằn lằn, ếch nhái đến kiếm mồi, từ đó có thể kéo theo những loài rắn săn chúng.

Ngoài ra, nếu bụi cây còn rậm rạp, nhiều bóng mát, khu vực ấy sẽ vừa có thức ăn vừa có chỗ trú ẩn thuận lợi cho rắn. Do đó, khi chăm sóc, nên kiểm soát độ rậm của cây, nhất là ở sát hiên và lối đi, thay vì chỉ quan tâm đến hoa và mùi hương.

5. Cây tạo bóng râm dày

Cây tạo bóng râm dày (Ảnh: Getty)

Các cây thường xanh như bách, bách xù có thể duy trì bóng mát dưới tán trong thời gian dài. Dương xỉ và cây lá lớn như chuối cũng tạo những khoảng đất ít nắng, thuận lợi cho rắn tránh nóng.

Rắn cần điều chỉnh thân nhiệt bằng cách di chuyển giữa nơi ấm và nơi mát. Vì thế, một bụi cây rậm có bóng che cũng có thể trở thành chỗ nghỉ của chúng.

Giữ vườn thông thoáng để hạn chế nơi rắn trú ẩn

Cơ quan quản lý động vật hoang dã bang Victoria (Australia) khuyến cáo người dân nên cắt cỏ ngắn, dọn đống gỗ, rác và các vật che phủ; đồng thời hạn chế điều kiện thu hút chuột, ếch quanh nhà.

Nếu phát hiện rắn, hãy giữ khoảng cách, đưa trẻ em và vật nuôi ra xa, liên hệ người có chuyên môn xử lý, không tự bắt hoặc đánh rắn.

Nguồn: Better Homes and Gardens