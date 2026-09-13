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Soha Shorts - 13/09/2026

Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ Bùi Thị Thuận SN 1954

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Soha Shorts - 12/09/2026

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

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Soha Shorts - 11/09/2026

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

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Xe - 10/09/2026

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

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Soha Shorts - 10/09/2026

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

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Soha Shorts - 09/09/2026

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

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Soha Shorts - 09/09/2026

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

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Soha Shorts - 09/09/2026

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

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Soha Shorts - 08/09/2026

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

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Soha Shorts - 08/09/2026

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

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Xe - 08/09/2026

Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km

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Soha Shorts - 08/09/2026

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

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Xe - 07/09/2026

Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

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Xe - 05/09/2026

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

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Xe - 04/09/2026

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

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Soha Shorts - 04/09/2026

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

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Xe - 03/09/2026

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

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Soha Shorts - 03/09/2026

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

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Soha Shorts - 02/09/2026

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

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Xe - 01/09/2026

Kia Carens mới xuất hiện tại Việt Nam: Chưa có ADAS, mâm 17 inch, nhiều khả năng là bản tiêu chuẩn

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Xe - 30/08/2026

Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

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Soha Shorts - 30/08/2026

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

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Xe - 29/08/2026

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

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Soha Shorts - 28/08/2026

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

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Soha Shorts - 28/08/2026

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

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Soha Shorts - 27/08/2026

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

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Xe - 27/08/2026

Xe tay ga 150cc ra mắt, giá chưa tới 53 triệu đồng nhưng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH

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Soha Shorts - 27/08/2026

Giây phút thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Thái Linh SN 1992

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Xe - 25/08/2026

BMW ra mắt SUV điện gần Việt Nam: Bản cao nhất đi gần 920 km/sạc

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Soha Shorts - 25/08/2026

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

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Xe - 24/08/2026

SUV điện lớn nhất của Hyundai ra mắt, cạnh tranh BMW X7

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Soha Shorts - 24/08/2026

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

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Xe - 23/08/2026

Mazda CX-6e 2026 ra mắt: Nâng cấp LiDAR, hỗ trợ lái tới 130 km/h, có cả bản EV và EREV

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Xe - 22/08/2026

Mazda CX-5 hybrid: Bản mới có gì đáng chờ trước ngày về Việt Nam?

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Soha Shorts - 21/08/2026

Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

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Xe - 20/08/2026

SUV điện mới cỡ Mazda CX-5 vừa đăng ký ở Việt Nam: Sạc nhanh 9 phút gần đầy pin, chạy 620km/sạc

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Soha Shorts - 20/08/2026

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

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Soha Shorts - 18/08/2026

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

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Soha Shorts - 18/08/2026

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