Một ngôi nhà đáng sống không nhất thiết phải thật rộng, nằm ở vị trí đắt đỏ hay được trang bị nội thất xa xỉ. Điều giữ chân con người lâu dài thường là cảm giác thoải mái, thuận tiện và bình yên được tạo nên từ những chi tiết tưởng như rất bình thường.

Khi chọn mua, xây dựng hoặc cải tạo nhà, nhiều người dễ bị thu hút bởi diện tích, phong cách thiết kế hay vẻ đẹp của lớp hoàn thiện bên ngoài. Tuy nhiên, cảm nhận trong vài phút tham quan khác hoàn toàn với trải nghiệm sống mỗi ngày. Một không gian có thể rất đẹp khi lên ảnh nhưng lại nóng bức, thiếu chỗ cất đồ hoặc khiến các thành viên thường xuyên vướng víu khi sinh hoạt. Ngược lại, có những căn nhà không quá cầu kỳ nhưng càng ở lâu càng thấy dễ chịu. Từ nhà phố, chung cư đến căn hộ nhỏ, 5 đặc điểm dưới đây thường là nền tảng tạo nên một nơi ở thực sự có chất lượng.

1. Ánh sáng tự nhiên xuất hiện đúng chỗ, đúng thời điểm

Một ngôi nhà thiếu sáng thường mang đến cảm giác bí bách, ngay cả khi diện tích không hề nhỏ. Ban ngày vẫn phải bật đèn, quần áo lâu khô, những góc khuất dễ ẩm và màu sắc nội thất cũng trở nên nặng nề hơn. Vì thế, ánh sáng tự nhiên luôn là một trong những yếu tố quan trọng khi đánh giá chất lượng không gian sống. Tuy nhiên, nhà sáng không đồng nghĩa với việc mọi căn phòng đều phải mở cửa kính thật lớn. Ánh nắng chiếu trực tiếp quá lâu có thể khiến không gian nóng lên, gây chói mắt và làm một số vật liệu nhanh bạc màu. Điều cần thiết hơn là sự cân bằng: phòng khách có ánh sáng ban ngày, khu vực làm việc đủ sáng, phòng ngủ tránh nắng gắt vào giờ nghỉ và bếp không chìm trong bóng tối.

Với căn hộ chung cư, hướng cửa sổ, ban công và khoảng cách với tòa nhà đối diện ảnh hưởng lớn đến lượng sáng nhận được. Nhà phố có thể tận dụng giếng trời, cửa sổ bên hông hoặc khoảng thông tầng nếu điều kiện cho phép. Trong những căn nhà nhỏ, vách kính, rèm mỏng và bảng màu sáng cũng giúp ánh sáng lan sâu hơn mà không cần phá bỏ quá nhiều kết cấu. Ánh sáng tốt không chỉ khiến nhà đẹp hơn. Nó còn giúp con người dễ nhận biết thời gian trong ngày, tạo cảm giác tỉnh táo vào buổi sáng và giảm sự tù túng khi phải ở trong nhà nhiều giờ.

2. Không khí có đường lưu thông thay vì bị giữ lại trong từng phòng

Nhiều căn nhà nhìn rất chỉn chu nhưng chỉ cần đóng cửa một lúc là xuất hiện mùi thức ăn, mùi ẩm hoặc cảm giác ngột ngạt. Nguyên nhân thường không nằm ở việc nhà có ít cây xanh hay thiếu máy lọc không khí, mà ở chỗ không khí không có đường vào và đường thoát hợp lý. Thông gió tự nhiên hiệu quả nhất khi có ít nhất hai vị trí mở để tạo dòng lưu chuyển. Trong căn hộ, đó có thể là cửa sổ kết hợp với ban công hoặc cửa các phòng được bố trí để không khí đi xuyên qua không gian chung. Với nhà phố, giếng trời, ô thoáng, cửa sổ sau nhà hay khoảng thông tầng đều có thể hỗ trợ đối lưu.

Dĩ nhiên, không phải ngôi nhà nào cũng có điều kiện mở cửa ở nhiều phía. Khi đó, quạt thông gió tại bếp và phòng tắm, máy hút mùi đúng công suất hoặc hệ thống cấp khí sẽ có ý nghĩa thực tế hơn việc chỉ thêm đồ trang trí. Điều quan trọng là xử lý đúng nơi phát sinh hơi ẩm và mùi, thay vì đợi chúng lan khắp nhà rồi mới tìm cách khử. Một không gian thoáng thường ít lưu lại mùi khó chịu, sàn và tường nhanh khô hơn sau khi vệ sinh, đồng thời giảm cảm giác nặng nề trong những ngày thời tiết oi bức. Đây là điều người ở cảm nhận rất rõ dù đôi khi khó diễn tả bằng mắt thường.

3. Mặt bằng phục vụ thói quen sống, không bắt con người phải chạy theo thiết kế

Một bản vẽ đẹp chưa chắc đã tạo ra một căn nhà dễ sống. Giá trị của mặt bằng chỉ được thể hiện khi các thành viên có thể đi lại, nấu ăn, nghỉ ngơi và cất đồ mà không phải liên tục né tránh hoặc thay đổi thói quen vì những bất tiện của thiết kế.

Lối đi không nên bị bó hẹp bởi bàn ghế quá lớn. Cửa phòng cần mở mà không va vào giường, tủ hay một cánh cửa khác. Khu vực bếp nên có đủ khoảng trống để chuẩn bị thức ăn, lấy đồ trong tủ lạnh và rửa bát mà không phải di chuyển vòng vèo. Phòng tắm cần an toàn khi sàn ướt, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi. Trong căn hộ diện tích vừa phải, một không gian có thể đảm nhiệm nhiều chức năng nhưng vẫn cần ranh giới hợp lý. Bàn ăn có thể trở thành nơi làm việc, song ghế phải đủ thoải mái và ánh sáng phải phù hợp. Phòng ngủ phụ có thể kiêm phòng đọc sách, nhưng đồ đạc cần được sắp xếp để khi có khách vẫn sử dụng thuận tiện. Thiết kế tốt không phô trương sự thông minh ở từng góc nhỏ. Nó âm thầm khiến các công việc hằng ngày diễn ra trôi chảy đến mức người ở gần như không phải để ý.

4. Có đủ chỗ chứa đồ nhưng không biến căn nhà thành một hệ thống tủ kín

Đồ đạc thường tăng lên theo thời gian, trong khi diện tích ngôi nhà gần như không thay đổi. Nếu ngay từ đầu không tính đến nhu cầu lưu trữ, mặt bàn, ghế sofa và các góc phòng sẽ nhanh chóng trở thành nơi đặt tạm. Sự bừa bộn lúc này không hẳn đến từ thói quen thiếu ngăn nắp, mà do mỗi món đồ không có một vị trí rõ ràng để trở về. Một ngôi nhà đáng sống cần đủ chỗ cho những vật dụng thực tế: giày dép, vali, đồ vệ sinh, dụng cụ bếp, quần áo trái mùa, chăn gối và các thiết bị ít sử dụng. Tủ âm tường, ngăn kéo dưới giường, khoang cao sát trần hoặc ghế có hộc chứa đồ có thể tận dụng những khoảng không thường bị bỏ phí.

Dù vậy, càng nhiều tủ chưa chắc càng tốt. Hệ tủ phủ kín tường dễ khiến căn phòng nặng nề, đồng thời tạo tâm lý giữ lại mọi thứ chỉ vì vẫn còn chỗ. Giải pháp hợp lý là bố trí nơi lưu trữ theo đúng thói quen sử dụng: đồ hay dùng đặt trong tầm tay, đồ theo mùa ở vị trí cao hơn và những món không còn cần thiết được loại bỏ định kỳ. Khi bề mặt trong nhà không bị lấp đầy bởi vật dụng, việc vệ sinh trở nên nhanh hơn, căn phòng nhìn rộng hơn và người ở cũng bớt cảm giác quá tải.

5. Có khả năng thay đổi cùng các giai đoạn của gia đình

Nhu cầu sống hiếm khi giữ nguyên trong suốt nhiều năm. Một căn phòng từng là nơi làm việc có thể trở thành phòng cho trẻ nhỏ. Khu vực chơi của con sau này lại cần chuyển thành góc học tập. Khi cha mẹ lớn tuổi, những yếu tố như bậc cao, sàn trơn hay thiếu tay vịn bắt đầu trở thành vấn đề.

Bởi vậy, một ngôi nhà đáng sống không nên bị đóng khung quá chặt vào nhu cầu của thời điểm hiện tại. Nội thất rời dễ sắp xếp lại thường linh hoạt hơn những hệ tủ cố định quá lớn. Phòng có hình dáng vuông vức, ổ cắm được bố trí ở nhiều vị trí và ánh sáng đủ dùng sẽ thuận tiện hơn khi đổi công năng. Ngay cả việc chừa một khoảng trống nhỏ cạnh giường hoặc trong phòng tắm cũng có thể trở nên hữu ích khi gia đình cần bổ sung đồ hỗ trợ sau này. Khả năng thích nghi còn giúp hạn chế những lần cải tạo tốn kém. Thay vì đập bỏ tường hoặc thay toàn bộ nội thất, gia chủ chỉ cần đổi cách bố trí, bổ sung một món đồ hoặc điều chỉnh ánh sáng. Ngôi nhà nhờ đó có thể tiếp tục đáp ứng cuộc sống dù số lượng thành viên, độ tuổi và thói quen đã khác trước.

Sau cùng, một nơi ở đáng sống không được quyết định bởi việc nó giống hình ảnh trên tạp chí đến đâu. Giá trị thật nằm ở những buổi sáng căn phòng có đủ ánh sáng, những ngày mưa nhà không ám mùi ẩm, những lần dọn dẹp không mất quá nhiều công sức và cả khả năng thay đổi khi gia đình bước sang một giai đoạn mới. Nhà có thể không rộng nhất, đẹp nhất hay đắt nhất, nhưng nếu khiến người ta luôn thấy nhẹ nhõm khi trở về, đó đã là một không gian sống đáng giá.

