5 cây hoa mọc trái khoáy nhưng đẹp mê người: Có loài ôm kín thân, có loài rủ xuống như rèm gấm

Không phải loài cây nào cũng nở theo cách quen thuộc, và chính sự khác biệt ấy mới tạo nên sức hút khó cưỡng.

Không phải loài cây nào cũng khoe hoa trên đầu cành hay giữa tán lá. Trong tự nhiên, có những loài lại chọn cách nở hoa ở những vị trí rất khác thường: hoa mọc dày trên thân già, bám sát gốc cây hoặc buông rủ thành từng chuỗi dài như rèm lụa. Chính kiểu ra hoa "không giống ai" ấy khiến chúng trở thành điểm nhấn đặc biệt trong sân vườn, vừa lạ mắt vừa có giá trị thưởng lãm cao. Dưới đây là 5 loài cây sở hữu cách nở hoa độc đáo, càng ngắm càng thấy thiên nhiên kỳ diệu.

1. Cây sala - Hoa nở kín thân, càng già càng rực rỡ

Ít có loài cây nào gây ấn tượng mạnh như sala (Couroupita guianensis). Thay vì nở ở đầu cành, cây lại phát triển những cành hoa dài mọc trực tiếp từ thân và các cành lớn. Mỗi mùa, hàng trăm bông hoa màu hồng cam xen vàng nở san sát quanh gốc, tạo cảm giác như cả thân cây được phủ kín bởi những chùm hoa. Đây là hiện tượng sinh học gọi là cauliflory (ra hoa trên thân), một đặc điểm chỉ xuất hiện ở một số loài cây nhiệt đới. Cấu trúc này giúp những loài thụ phấn có kích thước lớn như ong, dơi hoặc động vật sống dưới thấp dễ tiếp cận hoa hơn. Không chỉ có vẻ đẹp khác lạ, sala còn nổi tiếng với hương thơm dịu và những quả tròn lớn treo lủng lẳng trên thân. Tuy nhiên, vì quả khá nặng nên cây thích hợp trồng ở công viên, khuôn viên rộng hoặc sân vườn lớn hơn là sát lối đi.

2. Cây vô ưu - Những chùm hoa ôm sát gốc, đẹp như tác phẩm điêu khắc

Vô ưu (Saraca asoca) là một trong những loài cây gắn liền với văn hóa Phật giáo và được trồng khá nhiều trong khuôn viên chùa chiền ở các nước Nam Á và Đông Nam Á. Điều đặc biệt là hoa vô ưu không tập trung trên ngọn mà mọc thành từng chùm dày ngay sát thân và các cành già. Khi mới nở, hoa có màu vàng cam, sau đó chuyển dần sang đỏ cam rồi đỏ thẫm, tạo nên hiệu ứng chuyển màu rất bắt mắt trên cùng một chùm hoa. Nhờ tán lá xanh quanh năm và cách ra hoa độc đáo, vô ưu vừa có giá trị cảnh quan vừa mang vẻ cổ kính, thanh nhã. Cây ưa khí hậu nóng ẩm, sinh trưởng tốt ở nhiều tỉnh thành Việt Nam.

3. Cây pháo hoa Nam Mỹ - Hàng nghìn bông hoa nhỏ phủ kín thân

Nếu chỉ nhìn từ xa, nhiều người dễ nhầm đây là một cây cổ thụ được ai đó gắn đầy những chuỗi pháo hoa li ti. Pháo hoa Nam Mỹ (Brownea grandiceps) có những cụm hoa hình cầu lớn gồm hàng chục đến hàng trăm bông nhỏ màu đỏ hồng hoặc đỏ cam. Đặc biệt, các cụm hoa thường xuất hiện trên thân và những cành già thay vì đầu ngọn, tạo nên vẻ đẹp rất khác lạ. Loài cây này có nguồn gốc từ khu vực rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ và hiện được trồng làm cảnh tại nhiều quốc gia có khí hậu nhiệt đới. Khi bước vào mùa hoa, cả thân cây gần như được điểm kín bởi những "quả cầu" rực rỡ, tạo hiệu ứng thị giác rất mạnh.

4. Lộc vừng - Hoa buông rủ như những dải rèm gấm

Không mọc trên thân như ba loài kể trên nhưng lộc vừng lại khiến nhiều người mê mẩn bởi cách nở hoa vô cùng mềm mại. Hoa lộc vừng mọc thành từng chùm dài, buông thẳng xuống từ cành như những dải tua rua. Mỗi bông hoa nhỏ chỉ có phần nhị dài nổi bật, khi hàng trăm bông cùng nở sẽ tạo thành những "tấm rèm" màu đỏ, hồng hoặc trắng tùy giống. Đặc biệt, nhiều giống lộc vừng nở rộ vào chiều tối và ban đêm, tỏa hương thơm nhẹ. Khi gió thổi, các chùm hoa đung đưa mềm mại, tạo nên khung cảnh rất nên thơ. Đây cũng là lý do lộc vừng được nhiều người lựa chọn để trồng trước sân, ven hồ hoặc dọc lối đi.

5. Osaka đỏ - Cả tán cây bừng sáng như một bó hoa khổng lồ

Osaka đỏ (Delonix regia), còn gọi là phượng vĩ, không ra hoa trên thân nhưng lại sở hữu một cách nở rất đặc biệt. Khi vào mùa, hoa gần như phủ kín toàn bộ tán cây, trong khi lá dần thưa đi, tạo cảm giác cả cây biến thành một khối hoa khổng lồ. Mỗi bông hoa có bốn cánh đỏ cam rực rỡ cùng một cánh lớn hơn mang các vệt trắng hoặc vàng đặc trưng. Khi hàng nghìn bông cùng bung nở, tán cây gần như không còn khoảng xanh, tạo nên một trong những màn khoe sắc ấn tượng nhất của các loài cây nhiệt đới. Osaka đỏ phát triển nhanh, chịu nắng tốt và thường được trồng tại công viên, trường học, quảng trường hoặc những khuôn viên rộng để phát huy trọn vẹn vẻ đẹp của tán hoa.

Không chỉ đẹp, những cách ra hoa "không giống ai" còn là chiến lược sinh tồn của cây

Những kiểu ra hoa tưởng như "trái khoáy" thực chất đều là kết quả của quá trình thích nghi trong tự nhiên. Với các loài như sala hay vô ưu, việc nở hoa trên thân giúp các loài thụ phấn dễ tiếp cận hơn so với những bông hoa nằm trên các cành cao. Trong khi đó, những chùm hoa buông rủ của lộc vừng hay tán hoa phủ kín như osaka đỏ lại góp phần tăng khả năng thu hút côn trùng và các loài thụ phấn từ khoảng cách xa.

Chính sự khác biệt ấy khiến mỗi loài cây mang một vẻ đẹp riêng, không chỉ để ngắm mà còn cho thấy sự đa dạng đầy thú vị của thế giới thực vật. Với những ai yêu cây cảnh, đây đều là những loài đáng để tìm hiểu và thưởng thức ít nhất một lần trong đời.