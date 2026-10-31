Theo số liệu GLOBOCAN 2024 do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) công bố, Việt Nam ghi nhận 85.748 ca ung thư mới ở nam giới.

Trong đó, ung thư phổi đã vợt qua ung thư gan vươn lên vị trí số 1.

5 cơ quan mắc ung thư cao nhất ở nam giới Việt Nam có thể kể tới như:

Ung thư phổi: 16.127 ca, chiếm 18,8%

Ung thư phổi là loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất ở nam giới Việt Nam, với 16.127 trường hợp, chiếm 18,8% tổng số ca ung thư ở nhóm này.

Đây là vị trí ung thư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong bảng xếp hạng 5 loại ung thư phổ biến ở nam giới.

Ung thư phổi là vấn đề sức khỏe đáng quan tâm bởi bệnh có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi xuất hiện các triệu chứng rõ rệt hoặc bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Thống kê ung thư gặp ở các giới.

Ung thư đại trực tràng: 12.570 ca, chiếm 14,7%

Đứng thứ hai là ung thư đại trực tràng với 12.570 ca mắc mới, chiếm 14,7%.

Số ca ung thư đại trực tràng ở nam giới cao hơn ung thư gan, loại ung thư đứng thứ ba, với 1.415 trường hợp.

Đây là bệnh lý ác tính xuất phát từ đại tràng hoặc trực tràng. Những thay đổi bất thường trong thói quen đại tiện, đi ngoài ra máu, đau bụng kéo dài hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân là những biểu hiện cần được chú ý và thăm khám.

Ung thư gan: 11.155 ca, chiếm 13%

Ung thư gan đứng thứ ba trong bảng xếp hạng, với 11.155 ca mắc mới, tương đương 13% tổng số ca ung thư ở nam giới.

Đây là một trong những loại ung thư có gánh nặng lớn tại Việt Nam. Bệnh thường khó phát hiện ở giai đoạn sớm do các triệu chứng ban đầu không đặc hiệu.

Những người mắc bệnh gan mạn tính, đặc biệt là viêm gan virus B, viêm gan virus C hoặc xơ gan, cần chú ý việc theo dõi và kiểm tra sức khỏe định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ung thư dạ dày: 7.900 ca, chiếm 9,2%

Vị trí thứ tư thuộc về ung thư dạ dày, với 7.900 ca mắc mới, chiếm 9,2%.

Ung thư dạ dày có thể gây ra những biểu hiện như đau hoặc khó chịu vùng thượng vị, đầy bụng, chán ăn, nhanh no, buồn nôn và sụt cân.

Tuy nhiên, những triệu chứng này không đặc hiệu và có thể gặp ở nhiều bệnh lý tiêu hóa khác. Vì vậy, người có biểu hiện bất thường kéo dài nên đi khám để được đánh giá và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Ung thư thực quản: 6.362 ca, chiếm 7,4%

Đứng thứ năm là ung thư thực quản với 6.362 ca mắc mới, chiếm 7,4%.

Bệnh có thể biểu hiện bằng tình trạng nuốt nghẹn, ban đầu thường khó nuốt thức ăn đặc, sau đó có thể tiến triển đến khó nuốt cả thức ăn mềm hoặc chất lỏng.

Ngoài ra, người bệnh có thể gặp tình trạng sụt cân, đau khi nuốt hoặc đau sau xương ức. Khi xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh cần được thăm khám sớm.

Những con số đáng báo động

Từ số liệu GLOBOCAN 2024, có thể thấy ung thư phổi, đại trực tràng và gan là ba vị trí ung thư có số ca mắc mới cao nhất ở nam giới Việt Nam.

Riêng ba loại ung thư này ghi nhận tổng cộng 39.852 ca, chiếm khoảng 46,5% tổng số 85.748 ca ung thư mới ở nam giới.

Số liệu trên cho thấy gánh nặng ung thư ở nam giới tập trung đáng kể tại một số vị trí, trong đó có phổi, đại trực tràng và gan. Việc chủ động phòng ngừa các yếu tố nguy cơ, chú ý dấu hiệu bất thường và khám sàng lọc phù hợp với độ tuổi, tiền sử sức khỏe là những việc cần thiết để nâng cao cơ hội phát hiện bệnh sớm.

Nguồn: GLOBOCAN 2024 – Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC).