Các quan chức ở khu vực Đại Paris đã khuyên người dân nên làm việc tại nhà nhiều nhất có thể và tránh di chuyển bằng tàu.

Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp, Météo-France, cho biết thứ Ba (23/6) vừa qua là ngày nóng nhất kể từ khi các số liệu đo lường bắt đầu được ghi nhận vào năm 1947.

40 người trên khắp đất nước được xác nhận đã tử vong do đuối nước khi bơi tại các khu vực không có người giám sát trong vài ngày qua.

"Có một tai họa đuối nước thảm khốc đang diễn ra", Thủ tướng Sébastien Lecornu phát biểu vào thứ Ba. "Số liệu mới nhất mà chúng tôi nhận được là 40 ca tử vong kể từ ngày 18 tháng 6. Hầu hết các nạn nhân đều là những người trẻ tuổi."

Ông Lecornu đang chuẩn bị chủ trì một cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng để giải quyết đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè, hiện đang khiến nhiều khu vực ở miền tây nước Pháp phải chịu đựng mức nhiệt trên 40 độ C.

"Chúng ta đang trải qua một giai đoạn có cường độ đặc biệt nghiêm trọng", ông Lecornu nói thêm. "Mỗi ngày và mỗi đêm, các kỷ lục nhiệt độ địa phương và quốc gia đều bị phá vỡ."

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: Reuters

Cơ quan khí tượng quốc gia Météo-France cho biết thứ Ba là ngày nóng nhất kể từ khi các phép đo bắt đầu vào năm 1947. "Nhiệt kế thậm chí đã chạm mức 44,3 độ C ở Pissos (Landes)", cơ quan này chia sẻ trên mạng xã hội. "Nhiều thành phố đã trải qua những mức nhiệt chưa từng thấy, không phân biệt tháng nào trong năm, bao gồm cả mức 42,1 độ C ở Bordeaux."

Météo-France cho biết 54 tỉnh đã được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ về nắng nóng khi cái nóng "ngột ngạt và kiệt quệ" bao trùm khoảng một nửa đất nước. Cơ quan này cũng lưu ý rằng nhiệt độ ban đêm cũng ở mức cao nhất kể từ năm 1947.

Tháp Eiffel và bảo tàng Louvre, hai trong số những địa điểm thu hút khách du lịch bận rộn nhất thế giới, cho biết vào thứ Ba rằng nhiệt độ thiêu đốt đã buộc họ phải rút ngắn giờ mở cửa.

Đơn vị vận hành Tháp Eiffel thông báo sẽ "đóng cửa ngoại lệ" vào thứ Ba lúc 16 giờ theo giờ địa phương, sớm hơn bình thường hơn tám tiếng, và "rất có thể" sẽ tiếp tục làm điều tương tự vào Wednesday.

Bảo tàng Louvre cho biết sẽ đóng cửa sớm hơn hai tiếng từ thứ Tư đến thứ Bảy. Ban quản lý của bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới này tuyên bố: "Mặc dù nhiều phần của tòa nhà lịch sử có khả năng chống chịu tự nhiên, bảo tàng vẫn dễ bị tổn thương và chưa thích ứng đủ với tình trạng biến đổi khí hậu. Lượng nhiệt tích tụ lớn nhất là vào cuối ngày và càng bị khuếch đại do số lượng khách tham quan đông đảo."

Vào đầu ngày thứ Ba, chỉ số nhiệt độ quốc gia của Pháp, được tính bằng mức trung bình của nhiệt độ cao nhất vào ban ngày và ban đêm đo được tại 30 trạm khí tượng trên khắp nước Pháp, đã đạt mức kỷ lục 29,8 độ C. Météo-France cho biết đây là số liệu tạm thời. Kỷ lục trước đó là 29,4 độ C được ghi nhận trong các đợt nắng nóng vào tháng 8 năm 2003 và tháng 7 năm 2019.

Các quan chức ở khu vực Đại Paris đã khuyên người dân nên làm việc tại nhà nhiều nhất có thể và tránh di chuyển bằng tàu hỏa. Người đứng đầu vùng Île-de-France, bà Valérie Pécresse, chia sẻ với các nhà báo: "Mạng lưới giao thông chịu áp lực nghiêm trọng trong thời kỳ nắng nóng cực đoan, các tuyến đường sắt không thể chịu được nhiệt độ trên 50 độ C."

Tại miền tây nam nước Pháp, nhân viên tại nhà máy điện hạt nhân Golfech đã phải tắt một lò phản ứng sau khi phát hiện nước làm mát lấy từ một con sông gần đó đã ấm lên vượt quá mức an toàn 28 độ C, một phát ngôn viên chia sẻ với AFP.