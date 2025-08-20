4 thực phẩm chứa "chất độc tự nhiên", ăn sai cách có thể gây hôn mê, mất mạng: Toàn loại rất quen thuộc

Dưới đây là 4 loại thực phẩm điển hình chứa "chất độc tự nhiên". Các chuyên gia cảnh báo người dân cần thận trọng khi sử dụng các thực phẩm này.

1. Măng tươi

Măng tươi là món ăn quen thuộc, đặc biệt vào mùa mưa. Tuy nhiên, ít người biết rằng loại thực phẩm này chứa nhiều cyanid – một hợp chất cực độc. Khi vào cơ thể, cyanid dưới tác dụng của enzyme tiêu hóa sẽ biến thành acid cyanhydric (HCN), chất có khả năng gây tử vong.

Theo chuyên gia, một người nặng khoảng 50kg chỉ cần hấp thụ 50mg HCN là có thể mất mạng. Tùy vào hàm lượng cyanid trong măng, triệu chứng ngộ độc có thể xuất hiện chỉ sau 5–30 phút.

Trường hợp nhẹ, người ăn có thể cảm thấy chóng mặt, lo lắng, đau đầu, buồn nôn, nôn mửa hoặc khó thở. Nặng hơn sẽ có biểu hiện co giật, cứng hàm, giãn đồng tử, tím tái, hôn mê và ngừng thở. Đây là lý do vì sao măng tươi cần được luộc kỹ nhiều lần, thay nước liên tục trước khi sử dụng.

2. Cà chua xanh

Nhiều gia đình thường dùng cà chua xanh để muối chua hoặc chế biến món ăn, nhưng đây lại là một trong những loại thực phẩm tiềm ẩn rủi ro ngộ độc cao.

Trong cà chua xanh chứa lượng lớn tomatidine, có thể lên đến 58mg/100g. Khi ăn phải, cơ thể dễ gặp các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, nôn mửa, chảy nhiều nước dãi. Nếu không được cấp cứu kịp thời, ngộ độc cà chua xanh có thể đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên đợi cà chua chín hẳn mới dùng, đồng thời loại bỏ hạt để tránh khó tiêu và nguy cơ kích ứng.

Ăn cà chua xanh có thể gây độc (ảnh minh hoạ).

3. Củ sắn (khoai mì)

Sắn là thực phẩm gắn bó với nhiều gia đình, nhất là ở nông thôn. Tuy nhiên, phần vỏ và xơ sắn lại chứa heterosid. Đây là hợp chất có thể thủy phân thành acid cyanhydric – chất độc chính có thể gây ngộ độc.

Nếu chế biến sắn không đúng cách, người ăn có thể bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt, nhức đầu. Ngộ độc nặng hơn gây co giật, giãn đồng tử, hôn mê, suy hô hấp cấp và tử vong.

Để loại bỏ độc tố, sắn cần được bóc thật sạch vỏ, ngâm trong nước nhiều giờ trước khi luộc chín kỹ. Người dân cần lưu ý tuyệt đối không ăn sắn sống.

4. Khoai tây mọc mầm

Khoai tây vốn giàu tinh bột và dinh dưỡng, nhưng khi để lâu, mọc mầm lại trở thành “chất độc”. Khi đó, củ sẽ tích tụ nhiều solanine và chaconine – hai alkaloid cực độc.

Ở khoai tây bình thường, 100g chỉ chứa khoảng 10mg solanine, mức không đáng lo ngại. Tuy nhiên, khi mọc mầm, hàm lượng solanine có thể tăng gấp nhiều lần, tập trung ở phần vỏ có màu xanh hoặc tím.

Ngộ độc khoai tây mọc mầm gây ra hàng loạt triệu chứng: khô cổ họng, khó thở, đau bụng, tiêu chảy, tê lưỡi, chóng mặt. Trường hợp nặng có thể dẫn đến sốt cao, co giật, suy hô hấp, hôn mê và tử vong. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tránh ăn khoai tây đã mọc mầm.