"4 tăng 3 giảm" khi ăn giúp não bộ chậm lão hóa, ngoại hình trẻ lâu

Tốc độ già đi, yếu đi của ngoại hình, não bộ hay bất cứ cơ quan nào trên cơ thể có thể không tương ứng với tuổi tác. Người trẻ cũng cũng có thể có một bộ não già nua cả về nghĩa đen lẫn lẫn nghĩa bóng nếu không biết cách chăm sóc, bị thoái hóa não, mắc bệnh về não.

Tiến sĩ Hong Taixiong đang giảng dạy và dẫn dắt nhiều nhóm nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Đài Loan (Đài Loan, Trung Quốc). Ông cho biết, lão hóa là một vấn đề phức tạp và có thể bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, nhất là đối với não bộ và ngoại hình. Trong đó, chế độ ăn uống cũng góp phần rất lớn.

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Vì vậy, ông khuyến nghị ăn “4 tăng 3 giảm” dưới đây để giúp não bộ trẻ lâu, đồng thời còn giúp ngoại hình của chúng ta chậm lão hóa hơn:

4 nhóm thực phẩm nên tăng cường để nâng cấp trí não và trẻ hóa ngoại hình

Bổ sung các nhóm thực phẩm giàu dưỡng chất sinh học giúp đảo ngược quá trình lão hóa tế bào, củng cố màng thần kinh và giữ cho diện mạo luôn tươi trẻ.

Cá giàu axit béo omega-3

Các loại cá như cá thu, cá hồi hay cá tuyết chứa lượng omega-3 dồi dào. Chất béo này giúp tiêu giảm nồng độ protein beta amyloid gây bệnh Alzheimer, xây dựng tế bào thần kinh và củng cố khả năng ghi nhớ. Song song đó, omega-3 giúp dưỡng ẩm sâu, mờ nếp nhăn, tăng cường thị lực và hỗ trợ giữ dáng.

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Các loại rau xanh đậm và rau họ cải

Bông cải xanh, rau chân vịt hay rau diếp cung cấp sắt, vitamin B, C, E, axit folic và vitamin K. Nhóm chất này bảo vệ tế bào thần kinh khỏi gốc tự do, duy trì độ sắc bén của trí tuệ và làm chậm thoái hóa thần kinh. Ngoài ra, rau xanh giúp thanh lọc cơ thể, tiêu da mụn, củng cố xương khớp và duy trì hệ miễn dịch.

Các loại quả hạch giàu chất chống oxy hóa

Óc chó, hạnh nhân hay hồ trăn chứa nhiều vitamin E, selen và omega 3. Thực phẩm này giúp sửa chữa tổn thương mô brain, ngăn ngừa suy giảm trí nhớ và nâng cao tư duy phản biện. Đối với nhan sắc, quả hạch bảo vệ màng tế bào da, làm chậm chảy xệ, nuôi dưỡng mái tóc và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Nhóm quả mọng giàu anthocyanin

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Việt quất, dâu tây hay nho tươi sở hữu lượng lớn anthocyanin và vitamin C. Hoạt chất này kháng viêm mạnh mẽ, phục hồi mô brain và ngăn ngừa mất trí nhớ ngắn hạn. Đồng thời, quả mọng kích thích tăng sinh collagen, làm sáng da, đẩy nhanh trao đổi chất và hỗ trợ đào thải độc tố.

3 nhóm thực phẩm nên cắt giảm để chặn đứng đà lão hóa

Bên cạnh việc nạp dưỡng chất, loại bỏ những tác nhân gây viêm nhiễm âm thầm sẽ bảo vệ cấu trúc brain và chặn đứng nguy cơ tàn phá làn da. Đặc biệt là:

- Món chiên rán nhiều dầu mỡ: Đồ ăn chiên rán chứa chất béo chuyển hóa gây viêm mạch máu, làm giảm điểm số nhận thức và suy giảm trí nhớ nghiêm trọng. Nhóm thực phẩm này còn đẩy nhanh đà lão hóa tế bào, tích tụ mỡ thừa, gây mụn nhọt và bám sâu nếp nhăn.

- Lượng caffeine vượt ngưỡng cho phép: Tiêu thụ caffeine quá mức gây rối loạn giấc ngủ và làm tổn thương hệ thần kinh trung ương. Mặt khác, caffeine rút nước khỏi tế bào da, khiến da khô ráp, nổi mụn, hình thành bọng mắt và làm rụng tóc.

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- Thực phẩm chế biến sẵn: Xúc xích, thịt đóng hộp hay đồ muối chua chứa nhiều nitrat, nitrit và muối dư thừa. Các chất này tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, Parkinson và suy giảm nhận thức. Dưới góc độ nhan sắc, chúng kích hoạt phản ứng viêm da, phá hủy độ đàn hồi và khiến thần thái nhanh chóng xuống cấp.

Tiến sĩ Hong Taixiong khuyến cáo mỗi người nên làm chủ thực đơn bằng cách ưu tiên thực phẩm nguyên bản, giảm thiểu chế biến công nghiệp. Duy trì thói quen "4 tăng 3 giảm" chính là chiếc chìa khóa vàng giúp bạn sở hữu trí tuệ minh mẫn, vóc dáng thon gọn và thần thái tươi trẻ cùng thời gian.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, HK01