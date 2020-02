4 nhóm thực phẩm nếu ăn nhiều có thể hủy hoại hệ miễn dịch của bạn

Một hệ thống miễn dịch yếu có thể gây ra nhiều rắc rối lớn đối với sức khỏe. Nhiệm vụ của hệ miễn dịch là bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của virus.

Khi hệ miễn dịch kém, virus dễ dàng xâm nhập vào cơ thể làm cho sức khỏe của bạn yếu đi, nguy cơ mắc nhiều bệnh tăng lên. Một số dấu hiệu phổ biến chứng tỏ hệ miễn dịch của bạn đang bị kém đi là bạn dễ bị cảm lạnh, ho và cảm cúm hơn, nhất là mỗi khi thời tiết thay đổi.



Hệ thống miễn dịch bị suy yếu là do tự nhiên hay có yếu tố nào tác động? Đối với hầu hết các trường hợp, hệ thống miễn dịch bị yếu đi là do tự nhiên, thậm chí có những người có hệ miễn dịch kém ngay từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác, hệ miễn dịch bị suy giảm là do thực phẩm tiêu thụ hoặc do môi trường sống gây ra.

Dấu hiệu phổ biến chứng tỏ hệ miễn dịch của bạn đang bị kém đi là bạn dễ bị cảm lạnh, ho và cảm cúm hơn, nhất là mỗi khi thời tiết thay đổi. Ảnh minh họa

Dưới đây là một số loại thực phẩm có khả năng làm suy giảm miễn dịch. Bạn hãy tham khảo và thận trọng hơn trong việc tiêu thụ.

Thực phẩm chứa nhiều đường

Các loại thực phẩm chứa nhiều đường đều không có lợi cho hệ thống miễn dịch của bạn. Nếu tiêu thụ nhiều đường, nồng độ đường trong máu tăng lên sẽ làm giảm đáng kể khả năng tiêu diệt vi khuẩn, virus của tế bào bạch cầu. Do đó, hệ miễn dịch của cơ thể bạn cũng sẽ không làm tốt chức năng vốn có của nó. Vì vậy, tốt nhất bạn nên hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm này.

Thực phẩm chứa hàm lượng axit cao

Để tốt cho sức khỏe, bạn nên tránh thức ăn có chứa hàm lượng axit cao. Các thực phẩm có tính axit cao khi được tiêu thụ vào cơ thể quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng các lớp niêm mạc trong đường tiêu hóa, do đó, phá hủy hệ thống miễn dịch của bạn.

Tuy nhiên, theo nghà nghiên cứu Alice của Đại học Columbia (Mỹ) thì tiêu thụ một quả bưởi sẽ không có hại nhiều cho hệ miễn dịch của bạn mặc dù bưởi cũng có tính axit. Đó là bởi vì, tính axit trong bưởi không cao như các loại axit vốn có trong dạ dày và ruột của bạn. Những thực phẩm có tính axit cao mà bạn nên tránh là chanh, dấm...

Các thực phẩm cócao sẽ gây ảnh hưởng các lớp niêm mạc trong đường tiêu hóa, do đó, phá hủy hệ thống miễn dịch của bạn. Ảnh minh họa

Thực phẩm chứa nhiều dầu, mỡ

Các chuyên gia ở Viện hàn lâm Sahlgrenska (Pháp) đã tiến hành nghiên cứu dài kì trên chuột và phát hiện thấy rằng, tiêu thụ thực phẩm nhiều dầu, mỡ cũng chính là nguyên nhân làm suy yếu hệ miễn dịch .

Kết quả cho thấy, những con chuột ăn thực đơn giàu mỡ này càng phát phì, trong khi đó hệ miễn dịch ngày càng trở nên chậm chạp, đặc biệt khả năng tấn công virus, vi khuẩn của các tế bào bạch cầu ngày càng giảm mạnh và tỷ lệ chết vì nhiễm khuẩn cao.

Tác giả Louse Strandberg, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu này cho biết, béo phì thường đi kèm với chứng viêm nhiễm, lý do đơn giản là vì cơ chế bảo vệ của hệ miễn dịch được kích hoạt không đúng. Vậy nên, bạn nên tránh tiêu thụ nhóm thực phẩm này quá nhiều để tránh ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của mình.

Ngũ cốc

Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều ngũ cốc trong thời gian dài, bạn cũng sẽ có nguy cơ bị suy giảm hệ miễn dịch. Đó là bởi vì nhóm thực phẩm này cũng góp phần làm tăng hàm lượng đường trong cơ thể và trong máu vì nó được chuyển hóa thành glucose

. Vì vậy, tốt nhất, bạn nên tiêu thụ các loại thực phẩm thuộc nhóm này một cách chừng mực để bảo vệ hệ miễn dịch của mình.

Hấp thụ đủ protein là việc rất quan trọng để giúp hệ thống miễn dịch của bạn mạnh mẽ. Một số nguồn thực phẩm cung cấp protein cho những người có hệ miễn dịch suy yếu bao gồm: Thịt nạc, cá, trứng, đậu phụ, Sữa tiệt trùng ít chất béo, vitamin tổng hợp...