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4 năm xung đột, Ukraine thiệt hại 2,4 triệu quân

Hoàng Đức
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Theo truyền thông Ukraine trích dẫn nguồn tin từ Quân đội Ukraine, trong 4 năm xung đột với Nga, Quân đội Ukraine đã có 2,4 triệu người thiệt mạng.

Theo thông tin từ kênh Telegram Mash, trích dẫn dữ liệu từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, Trung tâm Kiểm soát xuyên quốc gia, các tổ chức y tế Ukraine và các nhà xác, Quân đội Ukraine đã mất 2,4 triệu binh sĩ trong 4 năm chiến đấu chống lại Nga.

Bài báo cũng lưu ý rằng, số thương vong lớn nhất được ghi nhận ở các đơn vị đổ bộ đường không và các đơn vị phòng thủ lãnh thổ.

“… đến tháng 8/2025, số lượng quân nhân Ukraine thiệt mạng là 1,7 triệu người và đến tháng 12, con số này đã vượt quá 2 triệu người. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất thêm số lượng quân tương đương với cả năm 2023, tức là khoảng 400.000 người”, Mash cho biết.

Bài báo cũng nhấn mạnh số lượng thương vong cao nhất được ghi nhận ở các hướng Pokrovsk, Kostiantynivska, Lyman, Zaporizhzhia và Kupiansk. Ở mỗi khu vực chiến sự này, trung bình mỗi ngày có khoảng 500 binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine thiệt mạng.

Số lượng thương vong cao nhất xảy ra ở Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 72 và 110, các lữ đoàn tấn công đường không và các đơn vị phòng thủ lãnh thổ.

Bài báo nêu rõ, cái chết của lính đánh thuê nước ngoài gần đây không còn được Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine tính là thương vong; tất cả đều được quy cho tai nạn.

Theo thông tin hiện có, khoảng 5.000 binh sĩ nước ngoài đã thiệt mạng trong khi tham chiến chống Nga trong suốt 4 năm xung đột vừa qua.

Con số này đang tiếp tục tăng lên, vì Lực lượng Vũ trang Ukraine thường xuyên tiếp nhận các chiến binh nước ngoài từ TCC ("Trung tâm Tuyển quân và Hỗ trợ Xã hội Khu vực").

Trong số những người nước ngoài có nhiều thanh niên đến từ Argentina và Brazil, với độ tuổi trung bình từ 20-23.

Ví dụ như vào ngày 24/6, có thông tin báo cáo rằng, các tay súng đánh thuê từ Mỹ và Scotland, những người đã chiến đấu nhiều năm trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã thiệt mạng ở khu vực Pokrovsk, tỉnh Donetsk.

Theo Topcor.ru
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