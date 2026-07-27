4 món ăn khiến tóc rụng lả tả: Số 1 cực quen trong mùa hè

Nhiều người chỉ bảo vệ tóc trước ánh nắng và các tác nhân môi trường mà không để ý tới chế độ ăn.

Trong khi nhiều người chú trọng bảo vệ da khỏi ánh nắng và uống đủ nước khi thời tiết nóng lên, các chuyên gia cho biết chế độ ăn cũng đóng vai trò quan trọng đối với tình trạng của tóc. Các nghiên cứu được công bố trên PubMed cho thấy thiếu hụt dinh dưỡng, bao gồm thiếu các vitamin và khoáng chất thiết yếu, có thể làm rối loạn chu kỳ phát triển của tóc và góp phần làm tóc rụng nhiều hơn.

Tiến sĩ Emrah Cinik, nhà sáng lập phòng khám Dr Cinik Hair Clinic (Thổ Nhĩ Kỳ), cho biết một số món ăn và đồ uống phổ biến vào mùa hè có thể khiến tóc yếu đi nếu chúng thường xuyên thay thế các thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Ông nói: "Mùa hè là thời điểm nhiều người thay đổi thói quen ăn uống. Các bữa tiệc nướng, đồ ngọt và rượu bia dễ trở thành một phần trong thực đơn hằng tuần.”

"Nang tóc cần được cung cấp đều đặn các chất dinh dưỡng để tạo ra những sợi tóc khỏe mạnh. Khi chế độ ăn thiếu các vitamin, khoáng chất và protein quan trọng, sức khỏe và chất lượng của tóc sẽ bị ảnh hưởng."

4 món ăn mùa hè có thể đang ảnh hưởng đến mái tóc của bạn

1. Kem

Là món ăn không thể thiếu trong những ngày nắng nóng hay các kỳ nghỉ hè, kem được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, tiến sĩ Cinik cảnh báo rằng việc thường xuyên ăn các thực phẩm chứa nhiều đường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc.

Ông giải thích: "Khi bạn thường xuyên tiêu thụ lượng lớn đường, tình trạng viêm trong cơ thể có thể gia tăng. Viêm có thể làm thay đổi môi trường xung quanh nang tóc, khiến chúng khó tạo ra những sợi tóc chắc khỏe."

Ông cho biết thêm rằng việc đường huyết tăng cao liên tục cũng có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu.

Ông nói: "Khi lượng đường trong máu thường xuyên tăng cao, khả năng vận chuyển chất dinh dưỡng đến da đầu có thể bị suy giảm. Theo thời gian, điều này có thể khiến tóc yếu hơn và rụng nhiều hơn."

Tiến sĩ Cinik cảnh báo rằng việc thường xuyên ăn các thực phẩm chứa nhiều đường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc. (Ảnh: Getty Images/iStockphoto)

Ông giải thích thêm: "Quá trình mọc tóc cần nhiều loại dưỡng chất khác nhau. Những thực phẩm chủ yếu chứa đường nhưng ít vitamin và khoáng chất sẽ không đáp ứng được nhu cầu của nang tóc. Khi các thực phẩm này thay thế những lựa chọn bổ dưỡng hơn, tóc sẽ không nhận đủ dưỡng chất để duy trì sự chắc khỏe."

Tiến sĩ Cinik khuyên nên thực hiện những thay đổi đơn giản trong chế độ ăn.

Ông nói: "Hãy chọn các món ăn nhẹ như sữa chua, các loại hạt hoặc trái cây vì chúng cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết để hỗ trợ mái tóc khỏe mạnh."

2. Xúc xích

Từ các bữa tiệc nướng trong vườn đến những buổi dã ngoại mùa hè, xúc xích luôn là món ăn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, tiến sĩ Cinik cho rằng ăn quá nhiều thịt chế biến sẵn có thể ảnh hưởng đến chất lượng mái tóc.

Ông nói: "Các loại thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều chất béo không lành mạnh và ít các dưỡng chất hỗ trợ sự phát triển của tóc. Nang tóc cần được cung cấp đều đặn vitamin, khoáng chất và protein. Một chế độ ăn chủ yếu gồm thực phẩm chế biến sẵn sẽ khiến cơ thể khó cung cấp đủ những gì mái tóc cần."

Ông gợi ý nên cân bằng thực đơn trong các bữa tiệc nướng.

Ông nói: "Hãy bổ sung các thực phẩm như gà nướng, trứng, rau củ hoặc cá bên cạnh các món nướng yêu thích để cung cấp thêm dưỡng chất giúp tóc chắc khỏe hơn."

3. Cocktail

Các kỳ nghỉ hè và những sự kiện ngoài trời thường đi kèm với cocktail và đồ uống có cồn. Tuy nhiên, tiến sĩ Cinik cảnh báo việc uống quá nhiều rượu bia có thể ảnh hưởng đến sức khỏe da đầu.

Ông giải thích: "Rượu có thể gây mất nước, trong khi việc duy trì đủ nước đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe da đầu. Ngoài ra, rượu còn có thể làm giảm khả năng hấp thu các dưỡng chất quan trọng như kẽm, sắt và vitamin nhóm B - những chất đều liên quan mật thiết đến sự phát triển khỏe mạnh của tóc."

Việc uống quá nhiều rượu bia có thể ảnh hưởng đến sức khỏe da đầu. (Ảnh: El Mayor)

Ông khuyên mọi người nên cẩn trọng trong những giai đoạn uống nhiều rượu bia hơn bình thường.

Ông nói: "Uống nước xen kẽ với đồ uống có cồn và duy trì chế độ ăn cân bằng có thể giúp giảm tác động tiêu cực đến mái tóc cũng như sức khỏe tổng thể."

4. Khoai tây chiên

Dù là món ăn bên bãi biển hay đồ ăn mang về trong kỳ nghỉ, khoai tây chiên luôn là món khoái khẩu của nhiều người vào mùa hè. Tuy nhiên, tiến sĩ Cinik cho biết việc thường xuyên ăn đồ chiên rán có thể khiến tình trạng tóc xấu đi.

Ông nói: "Những thực phẩm chứa nhiều chất béo không lành mạnh có thể làm tăng phản ứng viêm và ảnh hưởng đến môi trường da đầu. Tùy từng người, điều này có thể khiến tóc trở nên khô, nhanh bết dầu hoặc dễ gãy rụng hơn."

Ông khuyến nghị nên ưu tiên các nguồn chất béo lành mạnh.

Ông nói: "Các thực phẩm như quả bơ, dầu ô liu, các loại hạt và cá béo chứa những chất béo có lợi, giúp nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh và duy trì mái tóc chắc khỏe."