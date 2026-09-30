Cây lá lốt khá dễ trồng tại nhà nhưng muốn có nguồn lá sạch, cây phát triển tốt và không ảnh hưởng đến không gian sống, gia đình cần lưu ý một số điều.

Cây lá lốt (tên khoa học: Piper sarmentosum) thuộc họ Hồ tiêu, là cây thân thảo sống lâu năm, thân có thể bò sát mặt đất và bén rễ ở các đốt. Lá lốt hình tim, có mùi thơm đặc trưng, thường được dùng để cuốn thịt nướng, làm chả hoặc chế biến các món canh, xào.

Lá lốt được sử dụng phổ biến trong ẩm thực Việt Nam và một số nước Đông Nam Á. Trong y học truyền thống, nhiều bộ phận của cây cũng được dùng làm dược liệu.

Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết lá lốt chứa tinh dầu, alkaloid, flavonoid cùng một số hợp chất có hoạt tính sinh học. Trong y học cổ truyền, lá lốt được sử dụng trong một số bài thuốc liên quan đến tiêu hóa, đau nhức xương khớp...

4 lưu ý khi trồng cây lá lốt

Cây lá lốt (Ảnh: Bảo tàng số, Đại học Đà Lạt)

Với những gia đình trồng cây lá lốt để làm rau ăn hằng ngày, dưới đây là 4 điều đáng lưu ý.

1. Chọn nơi có ánh sáng vừa phải, đất ẩm nhưng phải thoát nước

Lá lốt ưa môi trường ẩm, đất tơi xốp, giàu mùn và không cần nắng quá mạnh. Cây có thể trồng trong chậu, khay, thùng xốp hoặc trực tiếp ngoài vườn. Nếu trồng trong chậu cần có lỗ thoát nước.

Không nên hiểu cây ưa ẩm là phải tưới thật nhiều. Đất thường xuyên sũng nước có thể khiến bộ rễ bị ảnh hưởng, tăng nguy cơ nấm bệnh.

Vị trí thích hợp để trồng cây lá lốt là nơi thông thoáng, có ánh sáng tự nhiên nhưng tránh nắng gay gắt liên tục. Nếu đặt cây ở nơi quá tối, thân có thể vươn dài, lá nhỏ và cây sinh trưởng kém.

2. Không để bụi lá lốt mọc quá rậm

Lá lốt có khả năng bò lan khá nhanh. Khi gặp đất ẩm, các đốt thân có thể tiếp tục bén rễ và tạo thành bụi dày nếu không được kiểm soát.

Người trồng nên cắt bỏ cành chết, cành bệnh và những cành mọc quá dày hoặc đan chéo để không khí, ánh sáng lưu thông tốt hơn. Việc tỉa cây cũng giúp hạn chế nấm bệnh và sâu hại.

Đây còn là vấn đề cần quan tâm đối với không gian sống của gia đình. Những bụi cây quá rậm, ẩm và sát mặt đất có thể trở thành nơi ẩn náu của ốc sên, côn trùng và một số sinh vật không mong muốn, trong đó có những loài có thể gây nguy hiểm khi con người vô tình tiếp xúc.

Vì vậy, không nên để lá lốt mọc um tùm sát cửa nhà, lối đi hoặc khu vực trẻ thường xuyên vui chơi. Cần tỉa cây định kỳ, dọn lá mục và giữ khoảng đất xung quanh thông thoáng.

3. Cẩn trọng với đất, nước tưới và phân bón

Lá lốt có thể được nhân giống bằng cách giâm cành (Ảnh: Bảo tàng số, Đại học Đà Lạt)

Nếu trồng lá lốt để ăn, chất lượng đất và nước tưới cần được chú ý ngay từ đầu. Không sử dụng nguồn đất hoặc nước có nguy cơ nhiễm bẩn cho cây. Gia đình cũng nên ưu tiên phân hữu cơ đã hoai mục, tránh sử dụng phân chuồng tươi trực tiếp cho rau ăn lá.

Nếu phát hiện sâu bệnh, nên ưu tiên cắt bỏ phần cây hỏng, bắt sâu và giữ bụi cây thông thoáng. Trường hợp phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ dùng sản phẩm được phép sử dụng cho cây trồng làm thực phẩm và tuân thủ đúng thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

4. Thu hoạch thường xuyên nhưng không hái sạch lá cây

Khoảng một tháng sau khi giâm cành, cây lá lốt có thể bắt đầu cho thu hoạch nếu phát triển tốt. Có thể hái từng lá hoặc cắt một phần cành, nhưng nếu cắt cả đoạn thân nên để lại khoảng 10-15cm giúp cây tiếp tục tái sinh. Việc thu hoạch và cắt tỉa đều đặn cũng kích thích cây phát triển thêm nhánh mới.

Sau khi hái, dù là rau tự trồng, lá lốt vẫn cần được loại bỏ phần sâu, úa và rửa kỹ dưới nước sạch trước khi chế biến.

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