Vì sao nhiều gia đình trồng 1 cây đinh lăng trước nhà? Hóa ra không chỉ để lấy lá ăn

Lá đinh lăng vốn quen thuộc trong các món nộm, gỏi, nhưng giá trị của loại cây này không chỉ nằm ở những chiếc lá dùng làm rau ăn kèm.

Đinh lăng là loại cây khá quen thuộc với nhiều gia đình Việt Nam. Cây thường được trồng ở sân, trong vườn, đặc biệt là trước cửa nhà vừa để làm cảnh, vừa tiện hái lá khi cần.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, đinh lăng còn được gọi là cây gỏi cá do người dân thường lấy lá ăn kèm gỏi cá. Tên khoa học của cây là Polyscias fruticosa, thuộc họ Ngũ gia bì.

Nhưng giá trị của cây đinh lăng không chỉ dừng lại ở những chiếc lá dùng trong bữa ăn.

Những tác dụng khi trồng cây đinh lăng trước nhà

Vừa làm cảnh, vừa tạo mảng xanh trước nhà

Cây đinh lăng (Ảnh: RHS Plants)

Tula House cho biết cây đinh lăng là cây bụi thường xanh, được trồng phổ biến tại Đông Nam Á và nhiều nơi trên thế giới nhờ tán lá xanh tốt.

Cây sinh trưởng tương đối chậm, có thể cao khoảng 1-2 m. Lá mọc dày, hình dáng đẹp nên cây có thể tạo điểm nhấn xanh mát ở khu vực trước nhà mà không cần một khoảng sân quá rộng.

The Spruce cũng cho biết đinh lăng thích ánh sáng mạnh nhưng gián tiếp, có thể chịu được bóng nhẹ. Khi trồng ngoài trời, cây phù hợp với vị trí có ánh sáng vừa phải, tránh nắng gắt kéo dài.

Đinh lăng cũng có thể cắt tỉa để giữ dáng và kích thích cây phát triển dày hơn, vì vậy khá thuận tiện khi trồng quanh khu vực nhà ở.

Nhiều bộ phận của cây đinh lăng được dùng làm dược liệu

Đây là một trong những lý do khiến đinh lăng được nhiều gia đình trồng trong nhà. Theo báo Sức khỏe và Đời sống, lá, cành và rễ đinh lăng đều có thể được sử dụng làm dược liệu sau khi sơ chế phù hợp. Trong cây có một số thành phần như saponin, flavonoid, tanin, vitamin nhóm B và các axit amin. Đinh lăng được sử dụng trong nhiều bài thuốc y học cổ truyền.

Tula House thông tin đinh lăng được coi trọng tại Đông Nam Á vì những đặc tính dược liệu; lá được sử dụng trong một số chế phẩm liên quan đến chống viêm, kháng khuẩn, đồng thời cây còn được dùng theo kinh nghiệm truyền thống trong một số trường hợp khác.

Tuy nhiên, việc dùng đinh lăng làm thuốc không đồng nghĩa có thể tùy ý sắc uống hoặc dùng với lượng lớn. Cách sử dụng còn phụ thuộc bộ phận của cây, liều lượng và tình trạng sức khỏe.

Có ý nghĩa riêng trong quan niệm phong thủy

Chậu cây đinh lăng (Ảnh: Grower Direct)

Ngoài công dụng làm cảnh và dược liệu, một số người còn chọn trồng đinh lăng trước nhà vì yếu tố phong thủy.

Theo PictureThis, trong quan niệm phong thủy, cây đinh lăng gắn với sự hài hòa, kết nối và thịnh vượng. Tán cây xanh, dày cũng được cho là tạo cảm giác cân bằng cho không gian.

Khi trồng đinh lăng, vị trí đặt cây cần được cân nhắc sao cho hài hòa với tổng thể ngôi nhà; việc trồng quá nhiều hoặc để cây phát triển thiếu chăm sóc lại có thể làm mất sự cân đối.

Trồng cây đinh lăng trước nhà cần chú ý điều gì?

Đinh lăng ưa môi trường ấm, độ ẩm tương đối cao nhưng không chịu được đất úng kéo dài. Đất trồng cần thoát nước tốt bởi tưới quá nhiều có thể khiến rễ bị thối.

Cây cũng không cần bón phân quá thường xuyên và có thể nhân giống bằng cách giâm cành.

Một lưu ý khác là không nên mặc định đinh lăng hoàn toàn vô hại chỉ vì đây là cây quen thuộc. Tula House xếp cây vào nhóm có độc tính nhẹ, cho biết nhựa cây có thể gây kích ứng da và việc ăn lá có thể gây khó chịu đường tiêu hóa trong một số trường hợp. The Spruce cũng khuyến cáo để cây tránh xa chó, mèo.

Vì vậy, với nhiều gia đình, một cây đinh lăng trước nhà có thể cùng lúc đáp ứng nhiều mục đích: tạo mảng xanh, lấy lá sử dụng trong bữa ăn và có nguồn dược liệu quen thuộc. Tuy nhiên, nếu dùng với mục đích chữa bệnh, vẫn cần tuân theo hướng dẫn phù hợp thay vì tự ý sử dụng kéo dài.

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