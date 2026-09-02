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4 loại rau củ là "khắc tinh" của bệnh gan: Ung thư cũng phải sợ

TĂNG LỘC
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Rau củ rất cần thiết cho chế độ ăn uống cân bằng, ngăn ngừa bệnh tật. Một số loại rau còn là “khắc tinh” của bệnh gan.

Ung thư gan vẫn là một trong những ung thư gây tử vong nhiều nhất thế giới. Theo GLOBOCAN 2024 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc WHO, năm 2024 thế giới ghi nhận gần 850.000 ca mắc mới và hơn 730.000 ca tử vong do ung thư gan. Đáng chú ý, nghiên cứu của IARC dự báo đến năm 2040, nếu không có biện pháp can thiệp hiệu quả, số ca mắc mới và tử vong do ung thư gan có thể cùng tăng hơn 55% so với năm 2020.

Điều đáng lo ngại là gan có khả năng dự trữ rất lớn, nên giai đoạn đầu của bệnh gan, bao gồm cả ung thư gan đều rất khó phát hiện. Thay vào đó, các chuyên gia sức khỏe nhấn mạnh vào việc “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Trong đó, điều chỉnh chế độ ăn uống là rất quan trọng. Chúng ta cũng có thể tận dụng 4 loại rau quen thuộc sau đây để bồi bổ, thải độc cho gan, phòng bệnh về gan:

1. Rau bina

Rau bina hay còn gọi là cải bó xôi, rau chân vịt là nguồn cung cấp dồi dào chất diệp lục, carotenoid cùng các vitamin C, K, folate và khoáng chất như kali, mangan, magiê. Các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại chứng minh các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong rau bina có khả năng trung hòa gốc tự do, hỗ trợ gan loại bỏ kim loại nặng và các độc tố từ môi trường.

- Ảnh 1.

Thiếu rau củ sẽ dẫn tới chế độ ăn uống mất cân bằng và bệnh tật (Ảnh minh họa)

Đồng thời, hàm lượng chất xơ và nitrat tự nhiên trong loại rau này giúp kiểm soát chỉ số cholesterol trong máu, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và thúc đẩy tuần hoàn máu nuôi dưỡng tế bào gan. Khi kết hợp với các quan niệm y học cổ truyền về khả năng tăng cường tuần hoàn gan khí và giải tỏa ứ đọng, rau bina trở thành giải pháp toàn diện giúp thải độc, làm sạch mạch máu và nuôi dưỡng lá gan khỏe mạnh.

2. Mầm bông cải xanh

Mầm bông cải xanh nổi tiếng trong y học hiện đại nhờ chứa hàm lượng glucoraphanin cao gấp nhiều lần so với bông cải trưởng thành. Khi tiêu thụ, chất này chuyển hóa thành sulforaphane, một hợp chất chống oxy hóa cực mạnh có khả năng kích hoạt hệ thống enzyme giải độc pha 2 tại gan.

Các phân tích y khoa cho thấy sulforaphane giúp tăng cường cơ chế tự loại bỏ chất gây ung thư của tế bào gan, bảo vệ DNA trước sự tấn công của các tác nhân độc hại từ thực phẩm bẩn. Dưỡng chất này còn ngăn chặn các phản ứng viêm mãn tính, hạn chế tối đa nguy cơ tiến triển thành xơ gan và ung thư gan.

- Ảnh 2.

Nhiều người chỉ biết ăn phần bông mà không biết mầm bông cải xanh cực giàu dinh dưỡng (Ảnh minh họa)

3. Củ dền

Củ dền sở hữu lượng betalain dồi dào, đây là sắc tố tạo màu đỏ sẫm tự nhiên đồng thời là chất chống oxy hóa và chống viêm vượt trội. Các nghiên cứu lâm sàng chỉ ra rằng betalain thúc đẩy quá trình sản xuất các enzyme giải độc tự nhiên, bảo vệ cấu trúc màng tế bào gan khỏi tổn thương do tình trạng căng thẳng oxy hóa.

- Ảnh 3.

Củ dền được mệnh danh là "khắc tinh" của bệnh gan, nhưng không nên dùng vô tội vạ (Ảnh minh họa)

Nguồn nitrat tự nhiên trong củ dền khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành nitric oxide, giúp mở rộng mạch máu và tăng cường dòng máu giàu oxy đến nuôi dưỡng gan. Bên cạnh đó, các hoạt chất trong củ dền còn hỗ trợ kích thích tiết mật, giúp phân hủy chất béo hiệu quả và ngăn ngừa sự tích tụ mỡ thừa tại gan.

4. Tảo bẹ

Tảo bẹ là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng với hàm lượng i-ốt, chất xơ, canxi, sắt, protein và vitamin B2 vượt trội. Việc cung cấp đầy đủ i-ốt tự nhiên từ tảo bẹ giúp củng cố hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa sự phát triển của các khối u ác tính tại đường tiêu hóa và gan.

Đặc biệt, tảo bẹ chứa hợp chất Fucoidan quý giá nằm trong lớp chất nhờn tự nhiên. Y học hiện đại đã chứng minh Fucoidan có khả năng kích hoạt quá trình tự diệt của tế bào ung thư, ngăn chặn sự hình thành mạch máu mới nuôi khối u và hỗ trợ giảm tác dụng phụ cho bệnh nhân ung thư gan trong quá trình điều trị. Chất xơ và các hoạt chất chống oxy hóa trong tảo bẹ cũng giúp giảm xơ hóa gan, hạn chế nguy cơ tiến triển thành tiền ung thư.

- Ảnh 4.

Tảo bẹ tốt cho gan và nhiều ciow quan khác trong cơ thể (Ảnh minh họa)

Một số dấu hiệu quan trọng giúp phát hiện ung thư gan

- Vàng da, vàng mắt: Tắc nghẽn đường mật làm tích tụ bilirubin trong máu, khiến da và mắt đổi màu.

- Đau hạ sườn phải: Cảm giác đau âm ỉ hoặc căng tức vùng bụng trên bên phải do khối u làm trướng bao gan.

- Sụt cân bất thường: Cân nặng giảm nhanh trong thời gian ngắn dù không ăn kiêng hay tập luyện.

- Chán ăn, chướng bụng: Chức năng gan suy giảm gây khó tiêu, buồn nôn và mệt mỏi kiệt sức kéo dài.

- Nước tiểu sẫm màu, phân bạc màu: Dịch mật tắc nghẽn khiến nước tiểu sẫm như trà đậm còn phân nhạt màu như đất sét.

- Ngứa da dai dẳng: Muối mật đọng dưới da do gan giảm khả năng thải độc gây ngứa ngáy liên tục.

Tổng hợp

Buổi tối thấy 3 dấu hiệu này, cẩn thận kẻo lá gan đang "lâm nguy"
Tags

rau bina

mầm bông cải xanh

Củ dền

tảo bẹ

Ung thư gan

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