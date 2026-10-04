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4 loại quả mê mấy cũng CẤM ăn nhiều: Gan sớm "hỏng" dù không dùng 1 giọt rượu bia

Ngọc Ái
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Không phải chỉ uống rượu mới gây hại gan. Những loại trái cây vốn ngon miệng, lành mạnh nhưng nếu ăn không kiểm soát cũng có thể trở thành “bom nổ chậm” với lá gan của bạn.

Khi nhắc đến những thói xấu gây tổn thương gan, nhiều người lập tức nghĩ tới rượu bia. Điều này không sai nhưng trên thực tế, không cần uống lấy một giọt rượu, gan bạn vẫn có thể bị “bào mòn” mỗi ngày chỉ vì ăn quá nhiều một số loại trái cây vốn ngon và bổ. Bởi vì trái cây tốt nhưng không phải loại nào cũng tốt cho gan và thực phẩm nào cũng vậy, chỉ tốt nếu ăn điều độ và đúng cách.

Dưới đây là 4 loại trái cây không nên ăn quá nhiều kẻo gan quá tải, tích mỡ, tăng nguy cơ viêm gan, đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng gan:

1. Bơ

Bơ nổi tiếng là giàu chất béo tốt, hỗ trợ tim mạch và nhiều cơ quan khác. Nhưng với gan, chất béo tốt cũng cần được chuyển hóa. Nếu ăn quá nhiều bơ, gan sẽ phải làm việc liên tục để xử lý chất béo dư thừa, từ đó làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu.

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Điều đáng nói là nhiều người có thói quen ăn bơ hàng ngày như món ăn vặt hoặc làm sinh tố. Nếu kéo dài, thói quen này có thể âm thầm làm giảm hiệu suất hoạt động của gan. Do đó, hãy ăn bơ có chừng mực: khoảng 1/2 quả mỗi ngày (50-75g) và không nên ăn liên tục nhiều ngày, nhất là các cách chế biến nhiều đường.

2. Sầu riêng

Ngọt, béo và nhiều dinh dưỡng nên sầu riêng luôn khiến nhiều người “phát cuồng”. Nhưng đây lại là loại quả có hàm lượng đường và chất béo cực cao, đặc biệt là đường fructose, là một loại đường mà gan phải vất vả chuyển hóa.

Khi cơ thể nạp quá nhiều fructose, gan sẽ chuyển phần dư thừa thành chất béo. Lâu ngày tích tụ sẽ làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu. Đặc biệt, với những người có gan yếu, ăn sầu riêng liên tục có thể khiến tình trạng bệnh nặng thêm. Ngoài ra, sầu riêng còn có tính nóng, dễ làm gan “quá tải” trong quá trình đào thải độc tố. Lời khuyên là mỗi tuần chỉ nên ăn khoảng 2-3 múi nhỏ (100-150g) và tránh ăn nhiều ngày liên tiếp.

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Ảnh minh họa

3. Táo gai

Táo gai thường được dùng làm mứt, siro hoặc ăn trực tiếp vì có vị chua ngọt, dễ kích thích vị giác và được cho là tốt cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, loại quả này chứa lượng lớn axit hữu cơ. Khi ăn nhiều, lượng axit này sẽ làm tăng tiết dịch vị, gây kích ứng niêm mạc dạ dày và buộc gan phải xử lý nhiều axit dư thừa hơn.

Đối với người có gan yếu, ăn quá nhiều táo gai có thể khiến gan làm việc mệt mỏi, dễ dẫn đến tổn thương tế bào gan về lâu dài. Ngay cả người khỏe mạnh cũng chỉ nên ăn khoảng 100-150g mỗi lần và không nên dùng hằng ngày nếu muốn bảo vệ gan.

4. Quả hồng

Không chỉ thơm ngon, quả hồng còn kích thích vị giác khiến nhiều người “lỡ miệng” ăn quá mức. Tuy nhiên, loại quả này chứa nhiều tannin, là một hợp chất có thể kết hợp với axit dạ dày tạo thành khối cứng, gây khó tiêu. Khi đó, gan sẽ phải làm việc nhiều hơn để xử lý phần chất thải không được tiêu hóa tốt, từ đó làm tăng gánh nặng lên cơ quan này.

Thêm vào đó, hồng cũng chứa lượng đường tương đối cao, góp phần không nhỏ vào sự tích tụ mỡ trong gan nếu ăn thường xuyên. Mỗi tuần chỉ nên ăn 2-3 quả nhỏ (150-200g), tránh ăn lúc đói và không ăn nhiều trong thời gian dài. Cũng không nên ăn hồng còn xanh vì nhiều tannin và quá chín quá vì nhiều đường sẽ tăng gánh nặng cho gan, tích mỡ gan.

- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Vậy ăn trái cây nào tốt cho gan?

Các loại trái cây giàu chất chống oxy hóa như bưởi, việt quất và nho đen đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ gan khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Nhờ hàm lượng dồi dào vitamin C cùng các hợp chất tự nhiên như naringenin hay resveratrol, nhóm hoa quả này hỗ trợ kích thích enzyme giải độc, giảm đáng kể tình trạng viêm nhiễm và tích tụ mỡ trong tế bào gan. Thường xuyên bổ sung các loại quả này vào chế độ ăn hằng ngày không chỉ giúp làm mát cơ thể mà còn duy trì chức năng gan luôn khỏe mạnh và dẻo dai.

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Tags

Sầu riêng

táo gai

quả hồng

dinh dưỡng

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