4 loại mặt nạ dưỡng tóc thường có sẵn trong nhà nhưng nhiều chị em chẳng biết dùng: Tóc bóng mượt, nhanh dài, bớt rụng

Tóc khô xơ, gãy rụng luôn là nỗi sợ của chị em phụ nữ dù ở độ tuổi nào. Đặc biệt là sau 30 tuổi và bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Bởi sự lão hóa, suy giảm nội tiết tố khiến mái tóc phải "kêu cứu", cần chú ý hơn tới dưỡng tóc.

Bên cạnh các sản phẩm chăm sóc tóc, chế độ ăn uống và ngủ đủ giấc thì bạn cũng có thể dưỡng tóc với mặt nạ tóc từ các thực phẩm quen thuộc, thậm chí có sẵn trong nhà. Đơn giản như 4 loại mặt nạ tóc dễ làm nhưng giúp tóc khỏe, đẹp từ trong ra ngoài như dưới đây:

1. Dưỡng tóc với dầu dừa

Dầu dừa là một trong những loại dầu tự nhiên có khả năng thẩm thấu sâu vào thân tóc, giúp cải thiện tình trạng tóc khô xơ và mang lại độ bóng mượt vượt trội. Đối với những chị em đang trải qua giai đoạn tiền mãn kinh với mái tóc dễ bị mất nước và trở nên thô ráp hơn, dầu dừa chính là giải pháp dưỡng ẩm tuyệt vời.

Ảnh minh họa

- Cách làm: Để tăng cường hiệu quả thẩm thấu, bạn nên làm ấm khoảng 3 thìa dầu dừa. Sau đó, thoa đều lên toàn bộ mái tóc, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng len lỏi vào tóc để đảm bảo dầu dừa được phân bổ đều. Sau khi thoa, bạn dùng mũ chụp hoặc khăn ấm để ủ tóc trong khoảng 30 phút rồi xả lại với nước ấm, tiếp theo là gội đầu sạch sẽ. Duy trì thực hiện 1-2 lần mỗi tuần để thấy sự khác biệt rõ rệt.

2. Mặt nạ dưỡng tóc với bia

Ít ai biết rằng, loại đồ uống quen thuộc này lại có một công dụng rất đặc biệt trong việc chăm sóc tóc: kích thích sự tăng trưởng. Bia có độ pH thấp và chứa nhiều dưỡng chất có lợi, giúp tóc trở nên đen và bóng mượt hơn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những mái tóc bị suy yếu và rụng nhiều do sự thay đổi nội tiết.

- Cách làm: Cách dùng vô cùng đơn giản, sau khi làm ướt tóc, bạn đổ từ từ một cốc bia lên toàn bộ mái tóc. Kết hợp massage nhẹ nhàng trong 3-5 phút để dưỡng chất thấm sâu. Cuối cùng, làm sạch tóc và dùng dầu xả như bình thường. Chị em nên áp dụng phương pháp này khoảng 2-3 lần mỗi tuần.

Ảnh minh họa

3. Siêu dưỡng tóc với lòng đỏ trứng

Lòng đỏ trứng chính là kho tàng dinh dưỡng, chứa hàm lượng cao protein, vitamin và Kali, tất cả đều là những thành phần thiết yếu giúp tóc phục hồi hư tổn một cách nhanh chóng. Hơn nữa, Biotin dồi dào trong lòng đỏ trứng còn là chìa khóa giúp tóc trở nên dày mượt và giảm thiểu tình trạng rụng tóc, một vấn đề nan giải thường gặp ở phụ nữ trung niên.

- Cách làm: Bạn chỉ cần đánh tan hỗn hợp gồm 2 lòng đỏ trứng cùng với 1 thìa dầu oliu (hoặc dầu dừa). Thoa đều hỗn hợp này lên tóc đã được làm ướt. Ủ tóc khoảng 15 phút, sau đó xả lại với nước. Cuối cùng, dùng dầu gội để làm sạch hoàn toàn và loại bỏ mùi tanh đặc trưng của trứng. Nên thực hiện công thức này 1-2 lần mỗi tuần.

4. Mặt nạ dưỡng tóc bằng dầu ô liu

Dầu ô liu không chỉ là loại thực phẩm bổ dưỡng mà còn là thành phần không thể thiếu trong các công thức làm đẹp của phụ nữ Địa Trung Hải. Với hàm lượng chất chống oxy hóa và Vitamin E cao, dầu ô liu giúp củng cố sợi tóc, ngăn ngừa hư tổn và tăng cường độ đàn hồi, làm giảm hiện tượng tóc dễ gãy rụng do suy giảm collagen.

Ảnh minh họa

- Cách làm: Bạn có thể kết hợp dầu ô liu với một chút mật ong để tạo thành hỗn hợp dưỡng ẩm sâu. Trộn đều 2 thìa dầu ô liu và 1 thìa mật ong, làm ấm nhẹ. Thoa hỗn hợp lên tóc, tập trung vào phần ngọn tóc bị khô xơ. Ủ trong khoảng 20 phút rồi gội sạch. Phương pháp này sẽ giúp mái tóc lấy lại sự mềm mại và độ bóng khỏe tự nhiên.