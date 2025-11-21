4 kiểu ăn uống khiến “gội thuốc tiên” tóc vẫn rụng lả tả: Rất nhiều chị em Việt thường mắc

Tóc rụng là nỗi ám ảnh thường trực của phụ nữ, đặc biệt khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Bởi sự suy giảm Estrogen khiến nang tóc suy yếu, lão hoá theo tuổi tác. Nếu cộng thêm thói quen ăn uống thiếu khoa học sẽ làm tăng tốc độ rụng tóc một cách đáng báo động.

Nhiều người tìm kiếm các loại thuốc xịt hay dầu gội đắt tiền nhưng vẫn không thể cứu vãn. Gốc rễ của mái tóc khỏe mạnh nằm sâu bên trong cơ thể, và 4 kiểu ăn uống sai lầm dưới đây chính là nguyên nhân hàng đầu khiến tóc yếu đi, rụng nhiều, dù bạn có "gội thuốc tiên" cũng không thể mọc lại:

1. Ăn quá ít calo (Chế độ ăn kiêng khắt khe)

Ảnh minh họa

Nhiều chị em mắc sai lầm khi cắt giảm calo quá đột ngột và khắc nghiệt với hy vọng giảm cân nhanh. Khi cơ thể nạp vào lượng calo quá thấp (dưới mức cơ bản), cơ thể sẽ tự động chuyển sang trạng thái "sinh tồn", ưu tiên dồn năng lượng nuôi các cơ quan quan trọng. Tóc, móng và da là những bộ phận bị cắt giảm nguồn nuôi dưỡng đầu tiên, dẫn đến hiện tượng rụng tóc cấp tính.

Đối với phụ nữ tiền mãn kinh có quá trình chuyển hóa chậm, việc ăn kiêng khắt khe gây sốc càng làm trầm trọng thêm tình trạng suy dinh dưỡng của nang tóc.

2. Ăn thiếu protein

Protein (chất đạm) là nguyên liệu xây dựng nên Keratin – thành phần chính tạo nên cấu trúc sợi tóc. Nếu chế độ ăn thiếu hụt protein, cơ thể không đủ nguyên liệu để tổng hợp Keratin, dẫn đến tóc yếu, khô xơ và dễ gãy rụng. Việc ăn đủ protein (thịt nạc, trứng, cá, đậu nành) giúp đảm bảo rằng các nang tóc luôn được cung cấp đủ axit amin để sản xuất sợi tóc mới.

Với phụ nữ tiền mãn kinh, việc bổ sung protein còn giúp chống mất cơ, duy trì sức khỏe tổng thể, gián tiếp củng cố sức sống cho mái tóc.

Ảnh minh họa

3. Cắt hoàn toàn tinh bột (Carbohydrate)

Việc cắt bỏ hoàn toàn carbohydrate khỏi khẩu phần ăn là một sai lầm nghiêm trọng. Tinh bột không chỉ là nguồn năng lượng chính cho cơ thể mà còn là nguồn cung cấp glucose, nhiên liệu cần thiết cho sự phát triển của tế bào nang tóc. Khi cơ thể thiếu tinh bột, nó sẽ buộc phải phân giải protein (bao gồm cả protein tóc) để tạo năng lượng, làm suy yếu cấu trúc sợi tóc. Hơn nữa, việc cắt tinh bột cũng làm giảm Vitamin nhóm B và chất xơ.

Thay vì cắt, chỉ nên giảm và chọn các loại tinh bột phức hợp như gạo lứt, khoai lang để cung cấp năng lượng ổn định mà không lo tăng cân.

4. Ăn hoặc uống quá nhiều đường tinh luyện

Thói quen tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện, đồ ngọt, hoặc đồ uống có đường là một trong những nguyên nhân thầm lặng gây rụng tóc. Khi bạn ăn quá nhiều đường, sự tăng vọt insulin có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin, gây rối loạn nội tiết tố (làm tăng Androgen - hormone gây rụng tóc).

Ảnh minh họa

Việc nạp quá nhiều đường còn thúc đẩy quá trình Glycation (phản ứng đường hóa) trong cơ thể, làm xơ cứng collagen và protein cấu trúc, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của nang tóc. Phụ nữ tiền mãn kinh cần hạn chế tối đa đường tinh luyện vì nó không chỉ đẩy nhanh lão hóa tóc mà còn làm tăng nguy cơ viêm nhiễm.