4 loại cây cần ít công chăm sóc nhất: Một khi đã bén rễ thì chẳng thèm “phiền” bạn

Nếu bạn yêu thích vẻ ngoài của một khu vườn xanh um nhưng lại không có nhiều thời gian rảnh, thì bạn sẽ cần một khu vườn ít cần bảo dưỡng. Tuy nhiên, việc biết chính xác loại cây nào phù hợp và đòi hỏi rất ít sự can thiệp có thể là một thách thức.

Đó là lý do vì sao chuyên gia làm vườn Patrick Martin từ Frantoio Grove, một trang trại ô liu có trụ sở tại California, Mỹ, đã làm công việc khó khăn này thay cho bạn. Ông đã tiết lộ bốn loại cây phát triển tốt nhất với ít công sức nhất, cũng như chia sẻ thêm những mẹo khác để giữ cho khu vườn của bạn luôn nở rộ mà không khiến hóa đơn tiền nước tăng vọt.

Patrick cho biết: “Ngoài giá trị trang trí, khu vườn của bạn còn là một phần của hệ sinh thái ngôi nhà.”

“Chỉ với một vài thay đổi mang tính chiến lược, bạn có thể cắt giảm cả chi phí nước và sưởi ấm mà không cần tốn quá nhiều tiền hay làm ảnh hưởng đến sức khỏe khu vườn của mình.”

4 loại cây cần ít công chăm sóc nhất

Theo Patrick, top bốn loại cây cần tưới nước tối thiểu bao gồm những cây như oải hương, hương thảo, sen đá sedum và các loại cỏ cảnh. Chúng trông rất ấn tượng, nhưng thực sự chỉ cần rất ít sự chăm sóc sau khi đã bén rễ.

Oải hương là một trong bốn loại cây không cần quá nhiều công chăm sóc.

Ông nói: “Những loại cây này phát triển tốt mà không cần quá nhiều nước.”

“Một khi chúng đã ổn định, chúng sẽ cần rất ít từ bạn, điều đó đồng nghĩa với hóa đơn tiền nước thấp hơn và ít thời gian cầm vòi tưới hơn.”

Các loại cỏ cảnh cũng rất đẹp, dễ sống mà không cần tưới nhiều nước.

Để giảm nhu cầu tưới nước hơn nữa, Patrick khuyến nghị nên phủ lớp mùn cho toàn bộ khu vườn của bạn. Việc phủ mùn hiệu quả có thể giảm nhu cầu nước lên đến 50%.

Ông cho biết: “Lớp mùn hoạt động như một chiếc chăn cho đất của bạn. Nó giữ độ ẩm ở đúng nơi cây cần, đồng nghĩa với việc bạn có thể giảm tần suất tưới nước. Bạn có thể sử dụng những lựa chọn tiết kiệm như phân compost tự làm, lá cây băm nhỏ, hoặc thậm chí là cỏ cắt. Nó không nhất thiết phải đắt tiền.”

Phủ một lớp lá khô lên mặt đất có thể giúp giữ ẩm cho cây trồng, giảm tần suất tưới nước.

Bằng cách phủ đất bằng một lớp vật liệu hữu cơ kể trên, bạn tạo ra một rào cản giúp giữ ẩm và ngăn sự bốc hơi.

Để tiếp tục giảm tần suất tưới nước, hãy đảm bảo bạn chọn đúng thời điểm trong ngày.

Vào những tháng hè hoặc những ngày nắng, tốt nhất là tưới vườn vào sáng sớm hoặc buổi tối. Điều này giúp ngăn nước bốc hơi trước khi kịp thấm tới rễ cây của bạn.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý:

- Vị trí tưới: Tưới trực tiếp vào gốc, hạn chế tưới lên lá để tránh lãng phí và hạn chế nấm bệnh phát triển.

- Kiểm tra đất: Nếu đất khô mới cần tưới. Đất sét cần tưới ít hơn đất cát.

- Phương pháp tưới: Tưới chậm, sâu để nước ngấm xuống rễ. Đối với cây trong chậu, tưới cho đến khi nước thoát ra ở lỗ đáy chậu.