4 chất tự nhiên đốt cháy mỡ thừa, giúp giảm cân

Cách giảm cân hiệu quả nhất là ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng, tập thể dục thường xuyên và ăn uống cân bằng, giàu chất dinh dưỡng.

Một số chất bổ sung tự nhiên đã được chứng minh là giúp bạn đốt cháy nhiều chất béo hơn. Dưới đây là 4 chất bổ sung tốt nhất giúp bạn đốt cháy chất béo. Tuy nhiên, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi bắt đầu dùng bất kỳ chất bổ sung nào.

1. Caffeine có thể giúp giảm cân

Caffeine là một chất thường được tìm thấy trong cà phê, trà xanh và hạt ca cao. Nó cũng là một thành phần phổ biến trong các chất bổ sung đốt cháy chất béo.

Caffeine có thể giúp bạn đốt cháy chất béo bằng cách thúc đẩy sự trao đổi chất và giúp bạn đốt cháy nhiều chất béo làm nhiên liệu hơn. Bạn có thể lấy caffeine từ các nguồn tự nhiên như cà phê và trà xanh.

Caffeine có thể giúp tăng cường sự trao đổi chất và giúp cơ thể đốt cháy nhiều chất béo hơn. Nghiên cứu cho thấy rằng caffeine có thể tạm thời thúc đẩy sự trao đổi chất lên đến 16% trong vòng 1 đến 2 giờ.

Lưu ý, caffeine có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, có tác động tiêu cực đến việc kiểm soát cân nặng. Tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

2. Chiết xuất trà xanh

Chiết xuất trà xanh là dạng cô đặc của trà xanh, rất giàu caffeine và polyphenol epigallocatechin gallate (EGCG), là những hợp chất có thể giúp đốt cháy chất béo.

Ngoài ra, hai hợp chất này bổ sung cho nhau và có thể giúp bạn đốt cháy chất béo thông qua một quá trình sinh nhiệt. Nói một cách dễ hiểu, sinh nhiệt là một quá trình trong đó cơ thể đốt cháy calo để tạo ra nhiệt.

Một phân tích của sáu nghiên cứu cho thấy rằng dùng kết hợp chiết xuất trà xanh và caffeine giúp đốt cháy chất béo nhiều hơn 16% so với giả dược.

Trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học đã so sánh tác dụng của giả dược, caffeine và sự kết hợp của chiết xuất trà xanh và caffeine đối với việc đốt cháy chất béo; phát hiện ra rằng sự kết hợp giữa trà xanh và caffeine đốt cháy nhiều hơn 65 calo mỗi ngày so với caffeine một mình và 80 calo so với giả dược.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mặc dù không có tác dụng bất lợi nào được báo cáo từ bản thân trà xanh, nhưng việc tiêu thụ quá mức chiết xuất trà xanh có thể gây hại cho gan, đặc biệt nếu uống lúc đói.

3. Protein

Ăn nhiều protein có thể giúp đốt cháy chất béo bằng cách thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hạn chế sự thèm ăn. Nó cũng giúp cơ thể duy trì khối lượng cơ bắp.

Ví dụ, một nghiên cứu liên quan đến nhóm người tham gia bị thừa cân và béo phì đã phát hiện ra rằng chế độ ăn nhiều protein gần như hiệu quả gấp đôi so với chế độ ăn protein vừa phải trong việc đốt cháy chất béo.

Protein cũng có thể hạn chế sự thèm ăn bằng cách tăng mức độ hormone no như GLP-1, CCK và PYY trong khi giảm mức độ hormone cảm giác đói ghrelin.



Bạn có thể nhận được tất cả lượng protein cần thiết từ thực phẩm giàu protein.

4. Chất xơ hòa tan

Có hai loại chất xơ khác nhau: Chất xơ hòa tan và không hòa tan.



Chất xơ hòa tan hấp thụ nước trong đường tiêu hóa và tạo thành một chất giống như gel nhớt. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất xơ hòa tan có thể giúp đốt cháy chất béo, giúp tăng mức độ của các kích thích tố no như PYY và GLP-1 và giảm mức độ của hormone đói ghrelin.

Ngoài ra, chất xơ hòa tan giúp làm chậm quá trình cung cấp chất dinh dưỡng đến ruột. Khi điều này xảy ra, cơ thể cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng, điều này có thể khiến bạn cảm thấy no lâu hơn.

Hơn nữa, chất xơ hòa tan cũng có thể giúp bạn đốt cháy chất béo bằng cách giảm lượng calo bạn hấp thụ từ thức ăn.