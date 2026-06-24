4 câu hỏi nam giới nào cũng nên tự hỏi - chuyên gia ung thư khuyến cáo

Một chuyên gia ung thư đang khuyến khích nam giới tự hỏi bốn câu hỏi cụ thể, vì chúng có thể giúp phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt.

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới. Tuy nhiên, nam giới thường ít có xu hướng nói về triệu chứng hoặc đi khám bác sĩ khi cảm thấy vẫn khỏe.

Mới đây, bác sĩ ung bướu Jiri Kubes đã đưa ra bốn câu hỏi có thể giúp nam giới phát hiện sớm những bất thường và khuyến khích họ đi kiểm tra nếu cần thiết.

Giám đốc y khoa của Trung tâm Xạ trị Proton tại Prague, Cộng hòa Séc, cho biết: “Chúng tôi biết rằng nam giới thường ngần ngại hơn khi nói về sức khỏe của mình. Đôi khi điều này khiến họ phớt lờ những khó chịu nhỏ cho đến khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng.”

“Việc có những cuộc trò chuyện cởi mở về sức khỏe là rất quan trọng và khuyến khích mọi người đi kiểm tra ‘vấn đề nhỏ’ đó.”

Gia đình có ai mắc ung thư tuyến tiền liệt không?

Những người có người thân mắc ung thư tuyến tiền liệt có nguy cơ phát triển bệnh cao hơn. Theo Cancer Research UK, điều này bao gồm việc có cha, anh/em trai, ông hoặc chú mắc bệnh.

Bác sĩ Kubes bổ sung: “Biết được nguy cơ của bản thân là rất quan trọng vì ung thư tuyến tiền liệt thường không có triệu chứng ở giai đoạn đầu.”

“Nếu bạn có tiền sử gia đình hoặc lo ngại về ung thư tuyến tiền liệt, bạn có thể nói chuyện với bác sĩ về xét nghiệm PSA, có thể đo mức kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt trong máu. Xét nghiệm này không hoàn hảo nhưng có thể phát hiện bất thường, điều rất quan trọng trong việc chẩn đoán sớm.”

Bạn có nhận thấy thay đổi nào khi đi tiểu không?

Ở giai đoạn sớm, ung thư tuyến tiền liệt thường không có triệu chứng rõ ràng. Những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện thường liên quan đến thói quen tiểu tiện. Tuy nhiên, nhiều nam giới có thể cảm thấy ngại khi đề cập vấn đề này.

Bác sĩ Kubes nói: “Nếu bạn thấy mình phải đi tiểu thường xuyên hơn, hoặc phải thức dậy nhiều lần vào ban đêm, bạn cần tìm hiểu nguyên nhân. Bạn cũng có thể thấy hiện tượng khó bắt đầu tiểu, phải rặn và mất nhiều thời gian, hoặc dòng tiểu yếu.”

“Với một số người, họ có cảm giác bàng quang chưa được làm rỗng hoàn toàn. Những triệu chứng này không có nghĩa chắc chắn bạn bị ung thư, nhưng nên được trao đổi với bác sĩ để đánh giá nguy cơ và xem có cần làm thêm xét nghiệm hay không.”

Bạn có thấy máu trong nước tiểu không?

Chuyên gia nhấn mạnh: “Nếu bạn thấy máu trong nước tiểu dù chỉ một lần, đừng chờ đến lần tiếp theo. Chỉ một lần cũng đủ để đặt lịch hẹn với bác sĩ. Có thể không nghiêm trọng, nhưng nếu có vấn đề thì chẩn đoán kịp thời có thể cứu sống bạn.”

Lần gần nhất bạn đi khám bác sĩ là khi nào?

Dữ liệu gần đây tại Anh cho thấy chỉ khoảng một phần ba nam giới đã từng liên hệ với phòng khám bác sĩ gia đình trong vòng 28 ngày qua, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến bản thân hoặc các thành viên trong gia đình.

Bác sĩ Kubes nói: “Chúng tôi biết việc nói về các vấn đề sức khỏe cá nhân có thể khó khăn với nhiều nam giới, nhưng điều đó rất quan trọng.”

“Chúng tôi cũng biết nam giới đôi khi trì hoãn việc đi khám. Những cuộc trò chuyện cởi mở và việc đặt những câu hỏi này có thể tạo ra một cú hích nhẹ nhàng giúp họ đi đúng hướng khi cần thiết.”