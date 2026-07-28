Không phải kể thành tích hay "bán" bản thân, những người có EQ cao thường dùng các câu hỏi đúng lúc để cho thấy tư duy giải quyết vấn đề, điều mà nhiều nhà tuyển dụng đánh giá cao.

*Dưới đây là lời chia sẻ từ Farah Sharghi - chuyên viên tuyển dụng nhân sự và kỹ thuật, huấn luyện viên nghề nghiệp, diễn giả và người sáng tạo nội dung. Cô từng làm chuyên viên tuyển dụng nhân tài cho Google, Lyft, Uber, TikTok và The New York Times.

Trong 10 năm qua, tôi đã làm việc với tư cách là nhà tuyển dụng tại Google, Uber và The New York Times. Vào cuối buổi phỏng vấn, khi tôi hỏi “Bạn có câu hỏi nào dành cho tôi không?”, tôi đã đánh giá được khả năng của bạn. Lúc này, tôi muốn hiểu cách bạn suy nghĩ.

Hầu hết mọi người đều bỏ lỡ cơ hội này. Họ đặt những câu hỏi quen thuộc và an toàn về sự phát triển, văn hóa công ty và các nhiệm vụ hàng ngày. Những ứng viên thành công nhất lại hỏi về vấn đề mà công ty đang cố gắng giải quyết bằng việc tuyển dụng vị trí này.

Các công ty không tạo ra các vị trí chỉ để cho vui. Ai đó đang gặp vấn đề cần giải quyết, và họ muốn tìm người có thể xử lý vấn đề đó mà không cần nhiều sự giám sát. Nếu bạn cho tôi thấy rằng bạn đã suy nghĩ theo cách này, điều đó sẽ biến bạn từ một ứng viên bình thường trong số rất nhiều ứng viên khác thành người mà tôi muốn tuyển dụng ngay lập tức.

Nếu bạn bước vào buổi phỏng vấn và hỏi “Liệu có vấn đề gì xảy ra?” với sự tò mò chân thành và sẵn lòng giúp đỡ, đó chính là điều sẽ giúp bạn nổi bật nhất. Dưới đây là bốn cách để hỏi câu hỏi này và mỗi cách sẽ cho tôi biết điều gì về bạn khi tôi nghe thấy.

1. ‘Hiện tại vấn đề thực sự đang gặp phải là gì mà anh/chị muốn tôi sửa chữa?’

Câu hỏi này khiến tôi rất muốn trả lời. Nhưng bạn phải hỏi một cách khiêm tốn, chứ không phải kiểu hỏi “bẫy”. Cách trình bày cho tôi biết bạn không tìm kiếm một danh hiệu hoa mỹ. Bạn muốn, và đang rất hào hứng với, phần khó khăn nhất của công việc.

Quá trình tìm hiểu này cũng mang lại cho bạn điều mà không có sự chuẩn bị nào có thể mang lại. Một khi bạn biết được lý do thực sự tại sao công việc đó tồn tại, trực tiếp từ nguồn tin, bạn có thể nói thẳng vào vấn đề đang gặp phải và tại sao bạn là người phù hợp để giúp họ giải quyết vấn đề đó.

2. ‘Một năm nữa, điều gì sẽ khiến anh/chị nói rằng việc tuyển dụng này là thành công?’

Trong các cuộc phỏng vấn, nhiều ứng viên mắc sai lầm khi cố gắng chứng minh mình xứng đáng với công việc, trong khi đáng lẽ họ nên tìm hiểu xem sự thành công của mình sẽ được đánh giá như thế nào.

Câu hỏi này cho thấy bạn đã sẵn sàng cho vai trò này. Tôi không quan tâm đến việc tuyển dụng người chỉ muốn nhận bất kỳ công việc nào. Tôi muốn chắc chắn rằng bạn có năng lực và đã lên kế hoạch để đạt được những kết quả mục tiêu.

Khi người phỏng vấn trả lời câu hỏi này, đừng chỉ gật đầu. Hãy tóm tắt lại và nói với họ, “Vậy nếu tôi hiểu đúng, thành công trông như thế nào? Để tôi kể cho anh/chị nghe cách tôi đã làm được điều đó trước đây...”

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3. ‘Trong nhóm của anh/chị, ai là người mà anh/chị muốn nhân bản?’

Câu hỏi này cho thấy bạn muốn biết thành công trông như thế nào trong trường hợp này, cụ thể là trong bối cảnh thực tế của đội nhóm, chứ không phải trên lý thuyết. Những người đặt câu hỏi này thường nhanh chóng tìm được hướng đi đúng đắn, bởi vì họ đã bắt đầu nghiên cứu những gì hiệu quả.

Nếu bạn kết thúc buổi phỏng vấn với sự hiểu biết rõ ràng về những người đã thể hiện tốt và tầm ảnh hưởng của họ, điều đó sẽ giúp ích cho bạn khi bước vào vòng tiếp theo.

4. ‘Mọi người thường đánh giá thấp khía cạnh nào của công việc này?’

Đây là một câu hỏi khéo léo. Nó tạo cơ hội tuyệt vời để người phỏng vấn chia sẻ những điều khiến họ trăn trở trong công việc này. Và đó cũng là cơ hội để bạn chia sẻ cách bạn có thể giúp giảm bớt căng thẳng đó.

Câu hỏi này cũng cho thấy bạn là người có cái nhìn sâu sắc. Bạn thích tìm hiểu sự thật và giải quyết những vấn đề phức tạp hơn là chỉ dừng lại ở bề nổi.

Các buổi phỏng vấn thường giống như buổi thử vai, nơi mục tiêu là được chọn. Những người tôi muốn tuyển dụng ngay lập tức chưa bao giờ coi đó là chuyện bình thường. Họ coi đó như ngày đầu tiên đi làm và dành cả tiếng đồng hồ để cố gắng hiểu vấn đề mà họ cần giải quyết.

Theo CNBC