Một ngày làm việc bình thường, nhưng không hẳn tốt cho thận

Minh, 38 tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Buổi sáng, anh bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê. Đến trưa, Minh gọi đồ ăn nhanh vì không có thời gian ra ngoài. Cả buổi chiều, anh gần như không rời khỏi bàn làm việc, chỉ uống vài ngụm nước. Tối về, thay vì nghỉ ngơi, anh tiếp tục mở máy tính xử lý công việc. Những hôm đau đầu hoặc đau lưng, Minh tự mua thuốc giảm đau để hôm sau vẫn có thể đi làm bình thường.

Minh không thấy mình có vấn đề gì đáng lo. Anh còn trẻ, không có triệu chứng bất thường và vẫn hoàn thành công việc mỗi ngày. Cho đến khi một lần khám sức khỏe định kỳ cho thấy chỉ số chức năng thận cần được kiểm tra thêm, Minh mới bắt đầu nhìn lại những thói quen của mình.

Hình ảnh của Minh rất quen thuộc với dân văn phòng. Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra mình trong đó, không ở điểm này thì điểm kia, như là: Một bữa ăn vội, một đêm ngủ muộn, vài giờ ngồi liên tục hay thói quen trì hoãn việc uống nước.

Điều đáng nói là bệnh thận có thể tiến triển âm thầm, trong khi người mắc vẫn cảm thấy khỏe mạnh ở giai đoạn đầu.

Không phải cứ có một trong những thói quen dưới đây là sẽ mắc bệnh thận. Tuy nhiên, nhận diện và điều chỉnh các yếu tố nguy cơ có thể giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài.

1. Tự mua thuốc giảm đau để tiếp tục làm việc

Đau đầu, đau lưng hay nhức mỏi sau một ngày dài khiến nhiều người tìm đến thuốc giảm đau mà không tìm hiểu nguyên nhân.

Đặc biệt, nhóm thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs), như ibuprofen và naproxen, có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, gây tổn thương thận cấp hoặc làm bệnh thận mạn nặng hơn. Nguy cơ đáng lưu ý ở người đã mắc bệnh thận, người mất nước hoặc sử dụng thuốc kéo dài, liều cao. Khuyến cáo người mắc bệnh thận không nên tự dùng nhóm thuốc này mà cần trao đổi với nhân viên y tế.

Nếu thường xuyên phải dùng thuốc để giảm đau, đừng chỉ tìm cách làm dịu triệu chứng. Hãy tìm nguyên nhân và hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ về lựa chọn phù hợp.

2. Cả ngày chỉ uống vài ngụm nước

Mải họp, chạy deadline hoặc ngồi trước màn hình liên tục, nhiều người chỉ uống nước khi thấy khát. Tình trạng mất nước đáng kể có thể làm giảm lượng máu đến thận và tăng nguy cơ tổn thương thận cấp. Uống đủ nước cũng giúp giảm nguy cơ sỏi thận ở nhiều người.

Tuy nhiên, không có một lượng nước cố định phù hợp với tất cả mọi người. Nhu cầu phụ thuộc vào thời tiết, vận động và tình trạng sức khỏe. Người mắc một số bệnh tim hoặc bệnh thận có thể cần hạn chế dịch theo hướng dẫn của bác sĩ.

Một cách đơn giản là để nước trong tầm mắt, uống đều trong ngày và chú ý bổ sung nước khi vận động hoặc ở môi trường nóng.

3. Ăn mặn nhưng không nhận ra

Muối không chỉ nằm trong lọ gia vị. Mì ăn liền, đồ hộp, thịt chế biến sẵn, nước chấm và nhiều món ăn ngoài hàng cũng có thể chứa lượng natri đáng kể.

Ăn nhiều muối làm tăng huyết áp. Huyết áp cao kéo dài có thể gây tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối từ tất cả các nguồn. WHO cũng xác định giảm natri là một biện pháp quan trọng để kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ bệnh tật.

Thay vì chỉ giảm muối khi nấu ăn, hãy chú ý cả lượng nước chấm, gia vị và thực phẩm chế biến sẵn trong khẩu phần hằng ngày.

4. Uống nước ngọt thay nước lọc

Một lon nước ngọt để tỉnh táo trong giờ làm việc có thể không phải vấn đề lớn. Nhưng nếu đồ uống có đường xuất hiện mỗi ngày và dần thay thế nước lọc, tổng lượng đường nạp vào có thể tăng đáng kể.

Một nghiên cứu đoàn hệ đăng trên JAMA Network Open năm 2024 theo dõi 127.830 người tham gia UK Biobank trong thời gian trung vị 10,5 năm. Nhóm uống hơn một khẩu phần đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh thận mạn mới được ghi nhận cao hơn 19% so với nhóm không uống. Đây là mối liên hệ quan sát được, không chứng minh đồ uống có đường trực tiếp gây bệnh thận.

Dù vậy, giảm đồ uống có đường vẫn là lựa chọn hợp lý, bởi việc sử dụng thường xuyên có thể góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân và đái tháo đường type 2 — những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh thận.

5. Hút thuốc để giải tỏa căng thẳng

Với một số người, hút thuốc là cách giải lao giữa những giờ làm việc căng thẳng. Nhưng thuốc lá gây hại cho hệ mạch máu, góp phần làm tăng huyết áp và có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn.

Một phân tích gộp đăng trên Nephrology Dialysis Transplantation năm 2017, tổng hợp 15 nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu với hơn 65.000 trường hợp bệnh thận mạn mới được ghi nhận, cho thấy người đang hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người chưa từng hút thuốc. Kết quả của nghiên cứu là mối liên hệ ở cấp độ quần thể, không thể dùng để dự đoán nguy cơ chính xác của từng cá nhân.

Nếu đang hút thuốc, bỏ thuốc là bước có lợi cho sức khỏe tổng thể và nên được thực hiện càng sớm càng tốt.

6. Ngồi liên tục nhiều giờ mỗi ngày

Làm việc trước máy tính, di chuyển bằng xe rồi trở về nhà nằm xem điện thoại khiến thời gian vận động của nhiều người ngày càng ít.

Một phân tích gộp công bố năm 2025 trên International Urology and Nephrology, tổng hợp 8 nghiên cứu đoàn hệ với gần một triệu người tham gia, ghi nhận hành vi ít vận động có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn. Tuy nhiên, các tác giả cũng lưu ý rằng vẫn có thể tồn tại những yếu tố gây nhiễu, nên chưa thể kết luận ngồi lâu trực tiếp gây ra bệnh thận.

Bạn không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao. Hãy đứng dậy đi lại sau những khoảng thời gian làm việc liên tục, tranh thủ đi bộ và xây dựng lịch vận động đều đặn. WHO khuyến nghị người trưởng thành thực hiện ít nhất 150 phút hoạt động thể lực cường độ vừa mỗi tuần.

7. Thức khuya triền miên, xem giấc ngủ là thứ có thể cắt bớt

Một vài đêm ngủ muộn để hoàn thành công việc có thể khó tránh. Nhưng nếu thiếu ngủ trở thành nếp sống, cơ thể có thể chịu ảnh hưởng về chuyển hóa, huyết áp và sức khỏe tổng thể.

Mối liên hệ giữa giấc ngủ và bệnh thận vẫn đang được nghiên cứu; không nên khẳng định rằng chỉ cần thức khuya là sẽ gây suy thận. Điều có thể làm ngay là duy trì giờ ngủ tương đối ổn định, hạn chế caffeine vào cuối ngày và dành đủ thời gian nghỉ ngơi. Người trưởng thành thường cần khoảng 7-9 giờ ngủ mỗi đêm.

Nếu thường xuyên mất ngủ, ngáy to hoặc vẫn mệt mỏi dù đã ngủ đủ thời gian, bạn nên trao đổi với bác sĩ để tìm nguyên nhân.

Đừng đợi có triệu chứng mới kiểm tra thận

Điểm đáng lo của bệnh thận mạn là người mắc có thể không nhận thấy dấu hiệu rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vì thế, người có đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh thận nên trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra chức năng thận.

Theo hướng dẫn KDIGO 2024, việc đánh giá người có nguy cơ mắc bệnh thận mạn nên kết hợp xét nghiệm máu để ước tính mức lọc cầu thận (eGFR) và xét nghiệm nước tiểu tìm albumin. Nếu kết quả bất thường, cần được đánh giá và kiểm tra lại theo chỉ định; không thể chẩn đoán bệnh thận mạn chỉ từ một kết quả đơn lẻ.

Bảo vệ thận không đòi hỏi phải thay đổi toàn bộ cuộc sống trong một ngày. Bắt đầu từ việc dùng thuốc đúng hướng dẫn, giảm muối, uống nước phù hợp, hạn chế đồ uống có đường, bỏ thuốc lá, vận động đều và ngủ đủ giấc đã là những bước thiết thực. Quan trọng hơn, đừng để sự bận rộn khiến bạn trì hoãn việc kiểm tra sức khỏe khi có yếu tố nguy cơ.