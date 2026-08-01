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373 hành khách mắc kẹt 10 tiếng đồng hồ trong máy bay không bật điều hoà, có người ngất xỉu

Chi Chi
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Tính đến thời điểm được phép rời khoang, các hành khách đã trải qua tổng cộng 17 tiếng trên máy bay.

Mới đây, sự việc chiếc siêu máy bay Airbus A380 thuộc hãng hàng không Emirates gặp chuỗi sự cố liên hoàn tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Chuyến bay mang số hiệu EK302 hành trình từ Dubai đến Thượng Hải đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay Quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu vào lúc 21h ngày 22/7 do thời tiết xấu tại điểm đến.

Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu cho một hành trình đầy gian gian nan của 373 hành khách cùng toàn bộ phi hành đoàn.

373 hành khách mắc kẹt 17 tiếng trên máy bay không bật điều hòa - Ảnh 1.

Ảnh: SCMP

Ban đầu, phi hành đoàn dự định chờ thời tiết tại Thượng Hải ổn định để tiếp tục hành trình nên không yêu cầu sân bay Hàng Châu làm thủ tục nhập cảnh. Thế nhưng thời gian chờ đợi kéo dài đã khiến phi hành đoàn chạm ngưỡng giới hạn 14 giờ làm việc tiêu chuẩn theo quy định an toàn bay. Điều này buộc Emirates phải gấp rút điều động một lực lượng phi công và tiếp viên mới di chuyển đường bộ từ Thượng Hải sang Hàng Châu để tiếp quản chuyến bay.

Thời tiết xấu kèm mưa lớn dữ dội khiến xe chở lực lượng thay thế di chuyển rất chậm, phải tới 4h sáng hôm sau mới có mặt tại sân bay.

Trong thời gian nằm chờ trên đường băng, sự cố kỹ thuật tiếp tục phát sinh khi hệ thống điều hòa của máy bay bị mất nguồn điện lúc 3h sáng. Tình trạng ngột ngạt kéo dài khiến không gian trong khoang trở nên hỗn loạn, một số hành khách ngất xỉu buộc lực lượng y tế và cảnh sát địa phương phải can thiệp.

Dù phi hành đoàn mới đã kịp thời có mặt vào lúc 4h sáng để khởi động lại động cơ, kiểm tra kỹ thuật sau đó lại phát hiện thêm nhiều hư hỏng khác ngoài hệ thống điều hòa. Đến gần 6h sáng, cơ trưởng buộc phải thông báo hủy chuyến bay và đề nghị toàn bộ hành khách rời khỏi máy bay.

373 hành khách mắc kẹt 17 tiếng trên máy bay không bật điều hòa - Ảnh 2.

Một hành khách ngất xỉu trong máy bay. Ảnh: CNN

Tính đến thời điểm được phép rời khoang, các hành khách đã trải qua tổng cộng 17 tiếng trên máy bay, trong đó thời gian mắc kẹt trên đường băng Hàng Châu còn dài hơn cả chặng bay đi từ Dubai. Sau khi rời máy bay, họ được hãng bố trí khách sạn nghỉ ngơi cùng vé xe khách và tàu hỏa để di chuyển về Thượng Hải. Chiếc Airbus A380 phải nằm lại sân bay Hàng Châu suốt hai ngày trước khi có thể quay trở về Dubai vào ngày 24/7.

Sự việc đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ công chúng đối với cả hãng hàng không lẫn đơn vị quản lý sân bay Hàng Châu về công tác điều phối và ứng biến linh hoạt.

Đại diện Emirates sau đó đã công khai xin lỗi, đồng thời giải thích rằng việc giữ hành khách trên máy bay khi chuyển hướng sang sân bay dự phòng là quy trình tiêu chuẩn nhằm tránh các thủ tục nhập cảnh phức tạp và chi phí phát sinh. Hãng cam kết sẽ có các biện pháp đền bù thỏa đáng cho toàn bộ hành khách chịu ảnh hưởng trong sự cố này.

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Tags

hành khách

Điều hòa

máy bay

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