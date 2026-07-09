Nhiều người sau tuổi 30 không còn đặt câu hỏi đầu tiên là "công việc này trả bao nhiêu?", mà bắt đầu quan tâm thêm đến "mình sẽ phải đánh đổi điều gì?".

Có một nghịch lý thú vị xảy ra khi nhiều người bước qua tuổi 30. Thời điểm mới đi làm, câu hỏi được nhắc đến nhiều nhất thường là: "Lương bao nhiêu?", "Bao giờ được tăng lương?", "Làm thêm dự án này có được tăng thu nhập không?". Nhưng sau gần một thập kỷ lao động, khi công việc đã ổn định hơn, mức lương cũng không còn là con số quá xa vời như những ngày đầu, một câu hỏi khác dần xuất hiện: "Hôm nay có được về đúng giờ không?".

Không phải vì tiền mất đi giá trị. Ngược lại, ở tuổi 30, tiền còn quan trọng hơn khi phải chi cho nhà cửa, con cái, cha mẹ, sức khỏe và vô số khoản trách nhiệm khác. Thế nhưng cũng chính ở giai đoạn ấy, nhiều người bắt đầu nhận ra có những thứ không thể dùng tiền để mua lại, trong đó có thời gian sau giờ làm việc. Một buổi tối được ăn cơm khi thức ăn còn nóng, kịp đón con ở trường, đi tập thể dục, gặp bạn bè hay đơn giản là ngồi yên đọc vài trang sách đôi khi đem lại cảm giác "giàu có" hơn cả vài triệu đồng tăng thêm mỗi tháng.

Điều đáng nói là đây không phải câu chuyện cổ súy làm ít đi hay phủ nhận giá trị của sự chăm chỉ. Có những ngành nghề mà tăng ca gần như là một phần tất yếu: Bác sĩ, điều dưỡng, marketing, kỹ sư công trình, nhân viên sản xuất, logistics, nhà hàng, bán lẻ... Có những giai đoạn, làm nhiều là lựa chọn cần thiết để xây dựng sự nghiệp hoặc vượt qua áp lực tài chính. Nhưng khi bước sang tuổi 30, điều thay đổi không nằm ở số giờ làm việc mà nằm ở cách con người bắt đầu định nghĩa thế nào là một cuộc sống đáng sống.

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Ở tuổi đôi mươi, nhiều người chấp nhận để công việc lấp đầy lịch trình vì tin rằng đó là khoản đầu tư cho tương lai. Sẵn sàng nhận thêm dự án, làm cuối tuần, trả lời email lúc nửa đêm hay mang laptop về nhà trở thành hình ảnh quen thuộc của những người muốn tiến nhanh hơn trong sự nghiệp. Điều đó không sai. Giai đoạn đầu của công việc luôn cần sự tích lũy về chuyên môn, kinh nghiệm và cả thu nhập.

Tuy nhiên, sau nhiều năm đi làm, không ít người nhận ra công việc có một đặc điểm rất rõ ràng: nó sẽ luôn mở rộng để chiếm hết khoảng thời gian mà con người cho phép. Deadline này kết thúc sẽ có deadline khác. Một cuộc họp nối tiếp một cuộc họp. Một dự án hoàn thành sẽ lập tức có dự án mới. Nếu không tự tạo ra ranh giới, rất hiếm khi công việc tự dừng lại đúng lúc.

Bởi vậy, điều khiến 6 giờ tan làm trở nên có giá trị không phải vì đó là "được nghỉ", mà vì đó là lúc con người giành lại quyền quyết định vài tiếng cuối ngày sẽ thuộc về điều gì. Có thể là một lớp học ngoại ngữ, một buổi chạy bộ, bữa cơm với gia đình, thời gian chơi với con hay chỉ đơn giản là được nằm trên sofa mà không cảm thấy áy náy vì còn hàng chục tin nhắn chưa trả lời. Khi quyền chủ động ấy xuất hiện thường xuyên thay vì hiếm hoi, nhiều người mới nhận ra đó cũng là một dạng chất lượng sống.

Điều người trưởng thành tìm kiếm không phải làm ít hơn, mà là cuộc sống không chỉ xoay quanh công việc

Có một sự khác biệt rất lớn giữa "làm việc chăm chỉ" và "để công việc trở thành toàn bộ cuộc sống". Ở tuổi 30, phần lớn mọi người đều đã trải qua cảm giác hoàn thành một dự án lớn, nhận được mức thưởng tốt hoặc được tăng lương như mong đợi. Niềm vui vẫn có, nhưng nó thường kéo dài không lâu. Sau vài tuần, nhịp sống lại trở về như cũ. Trong khi đó, những điều từng bị xem là rất bình thường như ăn tối cùng gia đình đủ bảy ngày một tuần, có thời gian đưa bố mẹ đi khám sức khỏe, duy trì thói quen tập luyện hay ngủ đủ giấc lại mang đến cảm giác bền vững hơn nhiều.

Lý do là bởi sau tuổi 30, con người không chỉ còn một vai trò duy nhất là nhân viên. Họ đồng thời là cha mẹ, là con cái, là vợ hoặc chồng, là bạn bè và cũng là người chịu trách nhiệm với chính cơ thể của mình. Nếu toàn bộ năng lượng đều được tiêu hao ở nơi làm việc, những vai trò còn lại rất dễ bị thực hiện trong trạng thái mệt mỏi hoặc trì hoãn. Bữa cơm gia đình bị hủy vì cuộc họp kéo dài, lịch khám sức khỏe dời hết lần này sang lần khác, việc tập thể dục luôn bắt đầu từ "thứ Hai tuần sau" là những ví dụ rất quen thuộc.

Vì thế, mong muốn được tan làm đúng giờ không phản ánh sự lười biếng. Trong nhiều trường hợp, đó là dấu hiệu của việc người trưởng thành bắt đầu phân bổ lại nguồn lực quan trọng nhất của mình: thời gian và năng lượng. Họ hiểu rằng sự nghiệp rất quan trọng nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng cuộc sống.

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Không ai phủ nhận giá trị của tiền. Mức thu nhập tốt giúp giảm áp lực tài chính, tạo ra nhiều lựa chọn và mang lại cảm giác an toàn. Thế nhưng, sau tuổi 30, nhiều người cũng bắt đầu nhận ra tiền và thời gian không phải lúc nào cũng có thể quy đổi cho nhau.

Một khoản tăng lương có thể giúp mua chiếc điện thoại mới, đổi xe hay nâng cấp căn hộ. Nhưng nó không thể mua lại buổi sinh nhật đã bỏ lỡ của con, những năm tháng cha mẹ còn khỏe mạnh, hay một cơ thể đã kiệt sức vì nhiều năm thiếu ngủ. Càng trưởng thành, con người càng hiểu rằng có những giá trị chỉ tồn tại trong đúng thời điểm của nó. Một buổi tối được về sớm hôm nay không thể để dành sang tuần sau. Một lời hứa đưa gia đình đi chơi cũng không thể tích lũy giống như tiền trong tài khoản.

Đó là lý do nhiều người sau tuổi 30 không còn đặt câu hỏi đầu tiên là "công việc này trả bao nhiêu?", mà bắt đầu quan tâm thêm đến "mình sẽ phải đánh đổi điều gì?". Mức lương, cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc và cả quỹ thời gian dành cho cuộc sống cá nhân đều trở thành những yếu tố cần được cân nhắc song song. Bởi thành công ở tuổi 30 không còn được đo bằng việc bận đến mức nào, mà bằng khả năng vẫn phát triển sự nghiệp trong khi giữ được sức khỏe, các mối quan hệ và cảm giác bản thân còn đang sống chứ không chỉ tồn tại.

Có lẽ điều thay đổi lớn nhất khi bước sang tuổi 30 không phải là công việc, cũng không phải thu nhập, mà là hệ quy chiếu để đánh giá một cuộc sống tốt. Nếu trước đây, giá trị của một ngày được đo bằng số việc hoàn thành hay số tiền kiếm được, thì giờ đây nhiều người bắt đầu bổ sung thêm một thước đo khác: hôm nay còn bao nhiêu thời gian dành cho chính mình và những người quan trọng.

Bởi suy cho cùng, mục tiêu của việc làm ra nhiều tiền chưa bao giờ chỉ là có nhiều tiền hơn. Đó là để có một cuộc sống tốt hơn. Và nếu một ngày nào đó, được bước ra khỏi văn phòng lúc 6 giờ chiều, vẫn còn đủ năng lượng để ăn một bữa cơm tử tế, tập một buổi thể thao, trò chuyện với gia đình hay đơn giản là ngắm thành phố lên đèn lại trở thành điều xa xỉ, thì có lẽ điều cần xem lại không phải là mức lương, mà là cách mỗi người đang tiêu dùng quỹ thời gian hữu hạn của cuộc đời mình.

Tác giả: Ái Lê