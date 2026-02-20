3 việc nên làm trong tuần đầu tiên của năm Bính Ngọ để cả năm may mắn, hanh thông

Tuần đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026 không chỉ là những ngày nghỉ, sum họp gia đình mà còn là thời điểm quan trọng để người Việt duy trì các phong tục văn hoá, gửi gắm hy vọng và khởi đầu một năm thuận lợi, đầy tài lộc. Theo đó, người Việt từ lâu đã tin rằng những hành động từ dịp đầu năm sẽ "định vận" cả năm—vì vậy có ba việc nên làm nổi bật dưới đây.



1. Đi lễ chùa và cầu an đầu năm — Gửi gắm hy vọng bình an, tài lộc

Trong những ngày đầu năm mới, việc đi lễ chùa được xem là hành động tâm linh quan trọng nhất để cầu an, sức khỏe và may mắn cho cả gia đình. Nhiều người Việt chọn đến các chùa nổi tiếng ngay từ sáng sớm mùng 1 hoặc sau khi chúc Tết gia đình.

Hành động này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh và niềm tin vào sự bảo hộ từ các bậc tổ tiên, thần Phật, mà còn là dịp để tìm lại sự thanh thản, bình yên trong nội tâm, điều mà ai cũng mong muốn mang theo trong năm mới. Tục đi lễ chùa đầu xuân đã in sâu trong văn hoá Việt, đặt trọng tâm vào sức khỏe, hanh thông và thành công.

2. Chúc Tết, lì xì và giữ hòa khí trong gia đình — Khởi đầu bằng yêu thương và lời chúc tốt đẹp

Một phong tục không thể thiếu trong tuần đầu tiên của năm Bính Ngọ là chúc Tết họ hàng, bạn bè và trao lì xì cho trẻ nhỏ và người thân — hành động vừa mang yếu tố truyền thống vừa thể hiện sự quan tâm, yêu thương. Đây là dịp để gửi lời chúc tốt lành, cầu mong sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc cho mọi người trong gia đình.

Tập tục này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ hòa khí trong những ngày đầu năm mới. Việc chăm chút sắc thái lời nói, tránh cãi vã hay nói năng thiếu lịch sự trong mùng 1 và những ngày đầu xuân không chỉ là kiêng kỵ mà còn là cách mở đầu một năm êm ấm và an lành.

Việc mặc trang phục sáng màu như đỏ, vàng hay những gam màu rực rỡ vào ngày đầu năm cũng được nhiều người tin là sẽ thu hút vượng khí và may mắn trong suốt năm Bính Ngọ.

3. Khai xuân và sắp xếp kế hoạch cho năm mới — Khởi động tinh thần "đầu xuôi đuôi lọt"

Ngoài các phong tục tâm linh và giao tiếp truyền thống đầu năm, người Việt còn có tập tục khai xuân — tức là làm việc đầu tiên của năm mới với tinh thần chủ động và lạc quan. Khai xuân không chỉ đơn thuần là làm một việc gì đó, mà là tạo lập nền tảng tinh thần tích cực cho cả năm.

Việc này có thể gồm:

- Mở cửa đón khí xuân ngay từ sáng mùng 1 để đón nhận năng lượng mới, tài lộc và cơ hội.

- Sắp xếp không gian sống gọn gàng, chu đáo để tạo sự thảnh thơi và trật tự trong đầu năm mới.

- Khai bút đầu năm hoặc lập kế hoạch cho công việc, học tập và dự định quan trọng trong năm — điều này thường được xem như một cách "đặt nền móng" cho thành công từ sớm.

Những hành động này không chỉ mang yếu tố văn hoá mà còn giúp mỗi người thiết lập mục tiêu rõ ràng, tinh thần sẵn sàng và tâm thế tích cực cho những thử thách và cơ hội trong năm mới Bính Ngọ.

Kết luận

Tuần đầu năm Bính Ngọ là thời gian thiêng liêng và quý báu đối với người Việt, nơi các phong tục truyền thống và niềm tin văn hoá hoà quyện với nhau. Đi lễ chùa cầu an, chúc Tết – lì xì và giữ hòa khí trong gia đình, cùng với khai xuân đầy tinh thần tích cực là ba việc nên làm để đón một năm mới trọn vẹn may mắn, hanh thông và thành công. Những phong tục này không chỉ là biểu hiện của tín ngưỡng mà còn là cách thể hiện tình cảm gắn kết cộng đồng, gia đình và khởi đầu bằng niềm hi vọng sáng sủa nhất.



