3 triệu chứng 'thầm lặng' báo hiệu cholesterol cao

Cholesterol cao thường được gọi là “kẻ giết người thầm lặng”, và điều đó không phải không có lý do. Nó tích tụ từ từ trong các động mạch của bạn, thường không có triệu chứng rõ ràng, lặng lẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Bạn có thể cảm thấy hoàn toàn ổn, nhưng cơ thể bạn vẫn đang cố gắng cảnh báo bạn điều gì đó. Những dấu hiệu tinh tế như cảm giác mệt mỏi bất thường, khó chịu ở một bên ngực trong khi hoạt động, hoặc thậm chí là những nốt nhỏ màu vàng nhạt gần mắt hoặc khớp có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm.

Những tín hiệu lặng lẽ này rất dễ bị bỏ qua, nhưng chúng có thể là dấu hiệu mà cơ thể bạn đang cố gắng truyền tải về mức cholesterol cao. Do đó, chú ý đến các triệu chứng cholesterol cao và hành động sớm sẽ tạo ra sự khác biệt lớn, không chỉ cho sức khỏe tim mạch mà còn cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Nốt vàng xung quanh mắt

Bạn có nhận thấy những nốt mềm, có màu vàng xuất hiện trên da quanh mi mắt hoặc gần các khớp? Chúng có vẻ vô hại, nhưng những nốt này được gọi là Xanthelasma palpebrarum, có thể là một vấn đề không chỉ mang tính thẩm mỹ.

Theo nghiên cứu được công bố trên StatPearls, chúng thực sự là những lắng đọng cholesterol nhỏ dưới da, mặc dù chúng không nguy hiểm , nhưng chúng có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang gặp khó khăn với mức cholesterol cao.

Những tệp mỡ này thường xuất hiện quanh các góc trong của mi mắt, đặc biệt là ở mi trên. Mặc dù không phải ai có triệu chứng cholesterol cao cũng sẽ phát triển xanthelasma, nhưng sự hiện diện của chúng nhiều khả năng là dấu hiệu cảnh báo sớm từ cơ thể bạn.

Nếu bạn thấy chúng thì nên kiểm tra mức cholesterol của mình, nếu không, sức khỏe tim mạch của bạn có thể gặp rủi ro.

Thường xuyên mệt mỏi

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi mỗi ngày, có thể đã đến lúc kiểm tra tình hình và kiểm tra mức cholesterol. (Ảnh: ITN)

Tất cả chúng ta đều cảm thấy kiệt quệ từ thời gian này sang thời gian khác, nhưng nếu bạn luôn cảm thấy kiệt sức, ngay cả sau một đêm ngủ ngon, có thể nguyên nhân không chỉ là căng thẳng hay lịch trình bận rộn.

Mệt mỏi bất thường và kéo dài đôi khi có thể là triệu chứng âm thầm của cholesterol cao. Khi cholesterol tích tụ trong động mạch, nó sẽ làm hẹp lại, khiến cho máu khó lưu thông một cách tự do.

Kết quả là, tim của bạn phải làm việc quá sức để cung cấp oxy cho cơ thể, điều này khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc uể oải một cách bất thường.

Theo nghiên cứu trong Tạp chí Nghiên cứu Tâm lý Sinh lý, tình trạng mệt mỏi đôi khi liên quan đến lưu lượng máu giảm do động mạch bị tắc nghẽn.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi mỗi ngày, có thể đã đến lúc kiểm tra tình hình và kiểm tra mức cholesterol.

Cảm giác khó chịu nhẹ ở ngực trong lúc đi bộ

Nếu bạn đã từng cảm nhận được sự chèn ép hoặc khó chịu nhẹ ở ngực trong lúc đi bộ nhanh hoặc leo cầu thang, đừng bỏ qua nó.

Cảm giác này được gọi là cơn đau thắt ngực, có thể là tín hiệu cảnh báo sớm về triệu chứng cholesterol cao cho thấy tim bạn không nhận đủ máu giàu oxy, thường là do động mạch vành bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn.

Một trong những nguyên nhân chính gây ra sự thu hẹp này là do nồng độ LDL (cholesterol xấu) cao. Viện Tim, Phổi và Máu Hoa Kỳ giải thích, cơn đau thắt ngực là tín hiệu từ trái tim cho thấy nó đang bị căng thẳng và làm việc vất vả hơn mức cần thiết.

Những triệu chứng này có thể rất tinh tế, nhưng chúng rất quan trọng. Nhận ra sự khó chịu này như một dấu hiệu tiềm năng cho phép bạn có cơ hội hành động trước khi xảy ra những sự kiện nghiêm trọng, chẳng hạn như cơn đau tim.

Nếu những dấu hiệu kể trên nghe quen thuộc, đặc biệt nếu có tiền sử gia đình về bệnh tim, đừng chần chừ, hãy nói chuyện với bác sĩ và kiểm tra nồng độ cholesterol của bạn.