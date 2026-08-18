3 thói quen nêm gia vị cần bỏ ngay, âm thầm gây hại tim, thận, gan

Nhiều người có thói quen nêm nếm theo cảm giác, càng đậm đà càng thấy ngon. Tuy nhiên, thói quen nêm nhiều gia vị có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa, ảnh hưởng đến tim mạch, thận và sức khỏe gan.

Nêm quá tay muối, nước mắm, nước tương

Đây là một trong những thói quen cần thay đổi đầu tiên.

Muối và nhiều loại gia vị dạng nước như nước mắm, nước tương đều có thể chứa lượng natri đáng kể. Khi ăn quá mặn thường xuyên, cơ thể phải điều chỉnh lượng natri và nước, gia tăng nguy cơ tăng huyết áp.

Tăng huyết áp kéo dài tạo áp lực lên hệ tim mạch và là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim, đột quỵ. Thận cũng phải tham gia điều hòa lượng muối và nước trong cơ thể. Vì vậy, chế độ ăn quá mặn trong thời gian dài không có lợi cho sức khỏe thận.

Giảm dần lượng muối và nước mắm khi nấu ăn, hạn chế chấm thêm gia vị trên bàn ăn. Có thể sử dụng chanh, giấm, tiêu, hành, tỏi, gừng và các loại rau thơm để món ăn vẫn đậm vị mà không cần quá nhiều muối.

Ảnh minh họa.

Lạm dụng đường và các loại sốt

Đường không chỉ xuất hiện trong bánh kẹo hay nước ngọt. Nhiều loại tương ớt, tương cà, sốt BBQ, sốt ướp thịt và gia vị pha sẵn cũng có thể chứa đường.

Thói quen cho nhiều đường vào món kho, món xào hoặc sử dụng nhiều nước sốt có thể khiến lượng đường và năng lượng trong khẩu phần tăng lên mà người ăn không chú ý.

Nếu thường xuyên tiêu thụ quá nhiều đường và năng lượng, nguy cơ tăng cân, rối loạn chuyển hóa có thể tăng. Đây cũng là những yếu tố liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ và nhiều vấn đề sức khỏe chuyển hóa khác.

Không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn đường hoặc nước sốt. Điều quan trọng là sử dụng lượng vừa phải, đọc nhãn sản phẩm và ưu tiên những loại có hàm lượng đường, natri thấp.

Dùng quá nhiều hạt nêm, bột canh và gia vị chế biến sẵn

Hạt nêm, bột canh và các gói gia vị tiện lợi giúp việc nấu ăn nhanh chóng, món ăn cũng dễ đạt vị đậm đà. Tuy nhiên, thói quen "nêm thêm một chút cho ngon" nhiều lần trong ngày có thể khiến tổng lượng natri từ khẩu phần tăng cao.

Đặc biệt, gia vị không phải nguồn muối duy nhất. Mì ăn liền, xúc xích, thịt nguội, đồ hộp, thực phẩm chế biến sẵn và nhiều loại đồ ăn nhanh cũng có thể chứa lượng muối đáng kể.

Vì vậy, nếu vừa dùng nhiều gia vị khi nấu, vừa thường xuyên ăn thực phẩm chế biến sẵn, tổng lượng muối đưa vào cơ thể có thể cao hơn nhiều so với tưởng tượng.

Không cần cực đoan loại bỏ hạt nêm hay bột ngọt khỏi bữa ăn. Hãy tập trung vào việc kiểm soát tổng lượng gia vị và ưu tiên thực phẩm tươi.

Đừng để vị giác quyết định lượng gia vị

Một trong những lý do khiến nhiều người khó giảm muối là vị giác đã quen với món ăn đậm. Nếu giảm đột ngột, thức ăn có thể trở nên nhạt và khó ăn.

Thay vào đó, nên giảm lượng gia vị từ từ để vị giác thích nghi. Sau một thời gian, khẩu vị có thể thay đổi và chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn vị tự nhiên của thực phẩm.

Đặc biệt, những người có tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận càng nên chú ý đến lượng muối trong khẩu phần và trao đổi với bác sĩ về chế độ ăn phù hợp. Thay đổi một thói quen nhỏ trong căn bếp hôm nay có thể giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài.