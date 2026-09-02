3 thói quen có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ

Uống nhiều rượu bia, thức khuya, ăn uống thất thường và quên thuốc điều trị bệnh nền có thể khiến huyết áp, nhịp tim mất ổn định, tăng nguy cơ đột quỵ.

BS.CKI Nguyễn Hữu Khánh, khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết một số thói quen phổ biến thường ngày cần được hạn chế để giảm nguy cơ biến cố tim mạch và não.

Uống nhiều rượu bia

Trong các buổi liên hoan, nhiều người có xu hướng uống rượu bia nhiều hơn thường ngày. Lượng cồn lớn có thể làm huyết áp tăng , gây mất nước và rối loạn nhịp tim , trong đó có rung nhĩ. Khi rung nhĩ xảy ra, máu có thể ứ đọng trong buồng tim, tạo thành cục máu đông. Nếu cục máu đông theo dòng máu lên não và làm tắc mạch, người bệnh có thể bị đột quỵ.

Nguy cơ đáng lưu ý hơn ở người tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc từng có cơn thiếu máu não thoáng qua, đặc biệt khi uống nhiều trong thời gian ngắn.

Một vấn đề khác là tình trạng say có thể che lấp dấu hiệu đột quỵ. Người bệnh nói khó, đi loạng choạng, buồn ngủ hoặc phản ứng chậm đôi khi bị cho rằng chỉ đang say rượu, khiến thời điểm cấp cứu bị bỏ lỡ.

Trong các buổi liên hoan, nhiều người có xu hướng uống rượu bia nhiều hơn thường ngày. (Ảnh minh hoạ)

Thức khuya, ăn uống thất thường

Nếu kéo dài tình trạng thức khuya, ăn uống thất thường, thiếu ngủ và đảo lộn nhịp sinh học có thể ảnh hưởng đến huyết áp, nhịp tim và chuyển hóa.

Ở người tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì hoặc bệnh tim mạch, việc thức khuya liên tục khiến các yếu tố nguy cơ vốn đã khó kiểm soát càng dễ dao động.

Việc tiêu thụ đồ ăn nhiều muối, đồ chiên rán, thịt chế biến sẵn và thực phẩm giàu năng lượng. Ăn uống như vậy trong nhiều ngày có thể ảnh hưởng đến cân nặng, đường huyết và mỡ máu, làm tăng thêm gánh nặng cho hệ tim mạch.

Bác sĩ Khánh khuyến cáo người dân nên giữ giờ ngủ, thức tương đối ổn định, tránh thức quá khuya liên tục. Bữa ăn nên ưu tiên rau xanh, thực phẩm ít muối, hạn chế đồ chiên rán, nội tạng và thịt chế biến sẵn.

Ngừng thuốc vì thay đổi lịch sinh hoạt

Việc tự ý ngừng hoặc bỏ thuốc có thể khiến bệnh nền mất kiểm soát, từ đó làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch và não. Vì vậy, người đang điều trị bệnh mạn tính nên chuẩn bị thuốc đầy đủ, giữ lịch uống thuốc như ngày thường và không tự ý thay đổi liều.

Bên cạnh đó, cần uống đủ nước, không bỏ bữa và hạn chế rượu bia. Người bị tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, bệnh tim, rung nhĩ hoặc từng đột quỵ, thiếu máu não thoáng qua nên khám và kiểm soát các yếu tố nguy cơ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định kiểm tra tim mạch, mạch máu não và các yếu tố nguy cơ bằng xét nghiệm hoặc phương tiện chẩn đoán hình ảnh phù hợp để xây dựng kế hoạch dự phòng.

Đặc biệt, khi xuất hiện méo miệng, yếu hoặc liệt một bên tay chân, nói khó, nhìn mờ, mất thăng bằng hoặc các triệu chứng thần kinh xuất hiện đột ngột, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Không nên chờ triệu chứng tự hết, cũng không cạo gió, bấm huyệt hay tự điều trị tại nhà. Với đột quỵ, mỗi phút trì hoãn đều có thể làm mất thêm cơ hội cứu vùng não đang bị tổn thương.