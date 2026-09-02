3 thói quen ăn hạt nêm cần bỏ ngay

Hạt nêm giúp món ăn đậm đà, tiện lợi nhưng nếu sử dụng theo thói quen, người nội trợ có thể vô tình đưa vào bữa ăn lượng muối và gia vị nhiều hơn cần thiết.

Dưới đây là 3 thói quen nên thay đổi để việc nêm nếm trở nên hợp lý hơn.

Nêm hạt nêm theo cảm tính, càng nhiều càng ngon

Một trong những thói quen phổ biến là nêm hạt nêm mà không ước lượng. Khi món ăn chưa đủ đậm, nhiều người tiếp tục cho thêm một thìa, thậm chí nêm nhiều lần trong quá trình nấu.

Vấn đề nằm ở chỗ hạt nêm không chỉ tạo vị umami mà nhiều sản phẩm còn chứa muối và các thành phần tạo vị khác. Nếu sử dụng quá tay, tổng lượng natri trong khẩu phần ăn có thể tăng lên đáng kể.

Điều đáng nói là vị giác có thể quen dần với thức ăn đậm vị. Khi đã quen ăn mặn, những món được nêm ít gia vị dễ bị cảm giác là nhạt, từ đó hình thành vòng lặp: ăn càng mặn lại càng muốn nêm nhiều hơn.

Thay vì nêm theo cảm giác, nên sử dụng lượng gia vị vừa phải, ưu tiên nếm món ăn trước khi cho thêm. Có thể tận dụng vị ngọt tự nhiên từ rau củ, thịt, cá, nấm và các loại thực phẩm tươi để giảm nhu cầu sử dụng gia vị.

Sử dụng hạt nêm (Ảnh minh họa)

Dùng hạt nêm nhưng quên tính cả những nguồn muối khác

Không ít người nghĩ rằng chỉ cần hạn chế nước mắm hoặc muối là đã kiểm soát được lượng muối trong bữa ăn. Tuy nhiên, hạt nêm cũng cần được tính vào tổng lượng gia vị chứa natri mà cơ thể nhận trong ngày.

Một bữa cơm có thể đồng thời sử dụng hạt nêm, nước mắm, nước tương, muối chấm hoặc các loại thực phẩm chế biến sẵn. Nếu mỗi loại đều được sử dụng một chút, tổng lượng natri có thể nhanh chóng tăng lên.

Đặc biệt, những món như mì ăn liền, xúc xích, thịt nguội, đồ hộp, đồ ăn đóng gói hoặc các loại nước sốt cũng có thể chứa lượng muối đáng kể. Vì vậy, chỉ giảm một loại gia vị nhưng vẫn ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn chưa chắc đã giúp khẩu phần ăn trở nên ít muối.

Thói quen nên bỏ là “thấy nêm một chút thì không đáng kể”. Cách tốt hơn là nhìn tổng thể chế độ ăn trong ngày và đọc thông tin dinh dưỡng trên bao bì khi lựa chọn sản phẩm.

Cho thêm hạt nêm vào món ăn dù đã có nhiều gia vị

Một sai lầm khác là sử dụng nhiều loại gia vị cùng lúc vì nghĩ rằng mỗi thứ chỉ cho một ít sẽ giúp món ăn ngon hơn.

Chẳng hạn, khi nấu canh, ngoài hạt nêm, người nấu có thể thêm muối, nước mắm rồi tiếp tục nêm lại trước khi ăn. Với các món xào, kho hoặc chiên, lượng gia vị có thể còn nhiều hơn.

Thói quen này khiến người ăn khó nhận biết mình đã sử dụng bao nhiêu gia vị trong một khẩu phần. Đặc biệt, khi nấu cho cả gia đình, việc nêm nếm theo cảm tính có thể khiến lượng muối trong món ăn tăng mà người ăn không nhận ra.

Một nguyên tắc đơn giản là không nhất thiết phải sử dụng nhiều loại gia vị để tạo vị đậm đà. Hãy lựa chọn một lượng vừa phải, nếm món ăn trước khi điều chỉnh và hạn chế việc nêm đi nêm lại.

Hạt nêm không phải “thủ phạm” duy nhất

Hạt nêm không phải là thực phẩm cần loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn. Điều quan trọng là sử dụng đúng lượng và kiểm soát tổng lượng muối, natri từ tất cả nguồn thực phẩm.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày, tương đương dưới khoảng 2.000 mg natri. Lượng này bao gồm muối có sẵn trong thực phẩm cũng như lượng muối và gia vị được thêm trong quá trình chế biến.

Vì vậy, thay vì chỉ hỏi “ăn hạt nêm có tốt không?”, điều quan trọng hơn là ăn bao nhiêu, dùng như thế nào và tổng khẩu phần trong ngày ra sao.