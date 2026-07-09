Khả năng tư duy logic là một lợi thế lớn, nhưng chọn đúng ngành để phát huy thế mạnh ấy còn quan trọng hơn.

Mỗi mùa tuyển sinh, không ít học sinh băn khoăn: "Giỏi Toán thì nên học ngành gì?". Đây cũng là một trong những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất với các công cụ AI như ChatGPT, Gemini hay Claude. Dù AI không thể đưa ra quyết định thay mỗi người, các hệ thống này thường có xu hướng gợi ý những ngành học đòi hỏi khả năng tư duy logic, phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề - những kỹ năng mà học sinh học tốt môn Toán thường có lợi thế.

Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục cũng nhấn mạnh rằng điểm số môn Toán không phải yếu tố duy nhất quyết định sự phù hợp với một ngành học. Sở thích, tính cách, khả năng giao tiếp, mục tiêu nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động cũng là những yếu tố cần được cân nhắc. Vì vậy, danh sách dưới đây chỉ mang tính tham khảo, dựa trên những ngành mà AI thường ưu tiên đề xuất khi người dùng đặt câu hỏi: "Tôi giỏi Toán thì nên học gì?".

1. Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

Nếu phải chọn một lĩnh vực được AI "ưu ái" nhất dành cho người học tốt Toán, đó gần như luôn là Khoa học dữ liệu (Data Science) và Trí tuệ nhân tạo (AI). Lý do khá dễ hiểu, đó là vì phía sau các mô hình AI là hàng loạt kiến thức về xác suất thống kê, đại số tuyến tính, giải tích và tối ưu hóa - những nền tảng toán học quan trọng.

Trong quá trình học, sinh viên không chỉ học lập trình mà còn phải phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình dự đoán và giải quyết các bài toán thực tế bằng thuật toán. Theo nhiều báo cáo của thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong lĩnh vực dữ liệu và AI vẫn đang tăng tại Việt Nam cũng như trên thế giới, đặc biệt khi ngày càng nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số.

Dẫu vậy, cũng cần lưu ý rằng đây không phải ngành chỉ dành cho người giỏi Toán. Khả năng tự học, tư duy phản biện và sự kiên trì khi giải quyết những bài toán phức tạp cũng quan trọng không kém.

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2. Kỹ thuật và Công nghệ

Nhóm ngành Kỹ thuật từ cơ khí, điện - điện tử, tự động hóa đến kỹ thuật máy tính từ lâu đã được xem là "mảnh đất" phù hợp với những học sinh yêu thích Toán và các môn khoa học tự nhiên.

Toán học xuất hiện trong hầu hết các học phần chuyên ngành, từ tính toán kết cấu, thiết kế mạch điện cho đến mô phỏng hệ thống hay điều khiển robot. Người học cần khả năng suy luận logic để phân tích vấn đề và tìm ra phương án tối ưu, thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức.

Sở dĩ những ngành này được đánh giá cao bởi đây là lĩnh vực có tính ứng dụng rất rộng. Khi xu hướng sản xuất thông minh, tự động hóa và công nghiệp 4.0 tiếp tục phát triển, nhu cầu về kỹ sư có nền tảng toán học tốt được dự báo vẫn duy trì ở mức cao trong nhiều năm tới.

3. Tài chính - Định phí - Phân tích đầu tư

Nhiều người nghĩ Tài chính chỉ phù hợp với người giỏi kinh doanh hoặc giao tiếp. Thực tế, một số lĩnh vực trong ngành như phân tích đầu tư, quản trị rủi ro, định phí bảo hiểm (actuarial science), phân tích tài chính hay tài chính định lượng lại đòi hỏi nền tảng Toán khá vững.

Sinh viên thường phải làm việc với thống kê, xác suất, mô hình dự báo, phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro. Đây đều là những nội dung mà người có tư duy toán học tốt có thể tiếp cận thuận lợi hơn.

Những người giỏi Toán có thể cân nhắc nhóm ngành này do sự kết hợp giữa Toán, dữ liệu và kinh tế đang ngày càng được doanh nghiệp coi trọng. Đặc biệt, cùng với sự phát triển của AI và dữ liệu lớn, các vị trí liên quan đến phân tích tài chính cũng ngày càng yêu cầu kỹ năng định lượng nhiều hơn trước.

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Kết

Các hệ thống AI có thể phân tích xu hướng tuyển dụng, yêu cầu của từng ngành học và mối liên hệ giữa năng lực với nghề nghiệp. Tuy nhiên, AI không hiểu đầy đủ về hoàn cảnh, đam mê, giá trị sống hay mục tiêu dài hạn của từng học sinh. Vì thế, mọi gợi ý chỉ nên được xem là một nguồn tham khảo, không phải đáp án đúng cho tất cả.

Trên thực tế, rất nhiều người học giỏi Toán nhưng thành công ở những lĩnh vực như y khoa, luật, truyền thông, giáo dục hay thiết kế. Ngược lại, cũng có không ít người từng học Toán ở mức bình thường nhưng vẫn trở thành kỹ sư, lập trình viên hoặc chuyên gia dữ liệu nhờ sự chăm chỉ và tinh thần học hỏi.

Điều quan trọng nhất khi chọn ngành không phải là AI khuyên gì, mà là bạn hiểu điểm mạnh của bản thân đến đâu, sẵn sàng đầu tư bao nhiêu thời gian để theo đuổi ngành học đó và có đủ kiên trì để vượt qua những giai đoạn khó khăn hay không. Bởi cuối cùng, sự phù hợp và nỗ lực vẫn luôn là hai yếu tố quyết định con đường nghề nghiệp của mỗi người.