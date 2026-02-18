3 lưu ý dành riêng cho nam giới năm Bính Ngọ

Nam giới ở bất kỳ giai đoạn tuổi tác nào đều mang những kỳ vọng riêng — từ thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc gia đình đến sức khỏe bền vững. Trong năm mới Bính Ngọ, có một số lưu ý quan trọng giúp "phái mạnh" tận dụng tối đa tiềm lực và hạn chế rủi ro — cả về thể chất lẫn tinh thần. Dưới đây là 3 lời khuyên đáng chú ý.



1. Chủ động chăm sóc sức khỏe thay vì "cậy khỏe"

Nhiều nam giới vẫn có tâm lý "cậy khỏe" — cho rằng cơ thể luôn dẻo dai và không cần kiểm tra sức khỏe định kỳ — nhưng đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bệnh lý tiến triển âm thầm và chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn nặng. Theo thông tin trên báo Thanh Niên, việc chủ động thăm khám sức khỏe, kiểm tra định kỳ và chú trọng tới các dấu hiệu bất thường là việc làm cần thiết không chỉ ở tuổi trung niên mà cả ở lứa tuổi trưởng thành. Nam giới nên đặc biệt chú ý tới tim mạch, huyết áp, chức năng gan – thận và các dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh mãn tính, thay vì chờ đến khi có triệu chứng rõ rệt mới đi khám.

Bên cạnh đó, một báo cáo khác nhấn mạnh rằng nam giới Việt Nam có thời gian sống khỏe mạnh trung bình thấp hơn nữ giới khoảng 5 năm, điều này khiến các chuyên gia kêu gọi tăng cường chiến lược chăm sóc sức khỏe dành riêng cho "phái mạnh".

2. Quản lý tài chính, tránh quyết định nóng vội đầu năm

Tết Nguyên Đán thường là thời điểm chi tiêu nhiều nhất trong năm — từ quà biếu đến sum họp, gặp gỡ — và việc quản lý tài chính không khéo có thể khiến nam giới rơi vào tình trạng hao hụt tài sản ngay từ đầu năm. Do đó, đàn ông muốn một năm mới thuận lợi, an khang và hanh thông nên thận trọng với các quyết định tài chính đầu năm như cho vay tiền hoặc tiêu xài quá đà.

Cụ thể, cho vay tiền không chỉ tiềm ẩn rủi ro mất tiền mà còn có thể ảnh hưởng tới các mối quan hệ. Đồng thời, tiêu xài phung phí trong những ngày đầu năm có thể khiến quỹ dự phòng cá nhân bị "bốc hơi", gây áp lực khi đối mặt các phát sinh bất ngờ. Vì thế, nam giới nên lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng và đặt mục tiêu tài chính phù hợp cho cả năm ngay từ những ngày đầu năm Bính Ngọ.

3. Xây dựng lối sống lành mạnh và cân bằng trong dịp Tết để tránh bệnh mãn tính

Dịp Tết với bánh mứt, thịt mỡ, thực phẩm chế biến sẵn và rượu bia là thử thách lớn với bất kỳ ai — nhưng tác động của chúng đặc biệt rõ rệt ở nam giới, khi nguy cơ bệnh tim mạch, tăng huyết áp hay rối loạn chuyển hóa có xu hướng tăng cao nếu không kiểm soát được chế độ ăn uống. Các chuyên gia y tế lưu ý rằng ăn mặn, nhiều chất béo trong dịp đầu năm có thể dẫn tới tăng huyết áp và làm nặng các bệnh lý mạn tính. Việc kết hợp tăng rau xanh, trái cây, uống đủ nước, và hạn chế rượu bia không chỉ giúp kiểm soát cân nặng, mà còn giảm gánh nặng cho tim mạch.

Không chỉ dừng lại ở dinh dưỡng, việc duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng, ngủ đủ giấc, kiểm soát stress và hạn chế lối sống lười vận động ngay từ thời điểm này sẽ giúp nam giới tạo nền tảng sức khỏe bền vững cho cả năm Bính Ngọ. Những điều này không chỉ đơn thuần là lời khuyên dinh dưỡng — chúng thực sự liên quan tới sự chủ động phòng bệnh và nâng cao chất lượng sống.

Khởi đầu năm mới với sự chủ động – chìa khóa cho sức khỏe và hạnh phúc

Năm Bính Ngọ mở ra với nhiều kỳ vọng mới, và việc nam giới chủ động chăm sóc bản thân — cả về sức khỏe, tài chính và lối sống — sẽ giúp họ không chỉ "sống khỏe" mà còn "sống bền". Từ việc khám sức khỏe định kỳ, quản lý tài chính thông minh đến xây dựng thói quen ăn uống và vận động lành mạnh, mỗi bước đi đều góp phần xây dựng một năm mới an khang, thịnh vượng và trọn vẹn hơn.



