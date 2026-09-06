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3 lời khuyên dành cho những ai thích ăn nhiều thịt

Minh Khang
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Một chế độ ăn nhiều thịt, đặc biệt thịt đỏ và thịt chế biến sẵn, trong khi thiếu rau xanh, trái cây và các nguồn đạm thực vật có thể làm mất cân đối khẩu phần.

Thịt là nguồn cung cấp protein, sắt, kẽm, vitamin B12 và nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên việc ăn nhiều thịt lại có thể gây ra những hệ lụy cho sức khỏe.Vì vậy, người thích ăn thịt nên lưu ý 3 điều dưới đây.

Đừng để thịt chiếm phần lớn khẩu phần

Nhiều người có thói quen xem thịt là món chính và chỉ ăn một lượng rất nhỏ rau trong bữa cơm. Cách ăn này có thể khiến khẩu phần thiếu chất xơ và nhiều hợp chất có lợi từ thực vật.

Thịt cung cấp protein chất lượng cao nhưng không phải nguồn dinh dưỡng duy nhất. Một chế độ ăn cân bằng nên kết hợp nhiều nhóm thực phẩm, trong đó có rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá, trứng và các loại hạt.

Đặc biệt, nếu thường xuyên ăn thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn, thịt cừu với lượng lớn, nên chủ động giảm khẩu phần và thay thế một phần bằng cá, thịt gia cầm hoặc nguồn đạm thực vật.

Điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn thịt mà là tránh để thịt trở thành thành phần áp đảo trong bữa ăn.

- Ảnh 1.

Một món ngon từ thịt (Ảnh minh họa)

Hạn chế thịt chế biến sẵn và các món nhiều dầu mỡ

Không phải tất cả các loại thịt đều có tác động giống nhau đến sức khỏe. Thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông và một số loại thịt nguội thường chứa nhiều muối và các thành phần khác được sử dụng trong quá trình chế biến.

Vì vậy, nếu đang có thói quen ăn thịt mỗi ngày, nên ưu tiên thịt tươi và ít chế biến hơn. Đồng thời, cần hạn chế các món chiên ngập dầu, thịt quay nhiều mỡ hoặc những món có nhiều nước sốt béo, mặn.

Cách chế biến cũng rất đáng lưu ý. Thịt nướng hoặc áp chảo ở nhiệt độ cao có thể hình thành một số hợp chất không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt khi thịt bị cháy xém. Do đó, không nên ăn phần thịt cháy đen và cần tránh để thịt tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa quá lâu.

Ăn thịt cùng nhiều rau và đa dạng nguồn đạm

Nếu thích ăn thịt, cách đơn giản nhất để điều chỉnh chế độ ăn là không ăn thịt một mình. Một bữa ăn có thịt nên đi kèm lượng rau củ phù hợp. Chất xơ từ rau, củ, quả và ngũ cốc nguyên hạt giúp khẩu phần cân đối hơn, đồng thời hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, hãy tập thói quen thay đổi nguồn protein. Không nhất thiết ngày nào cũng phải ăn thịt đỏ. Có thể luân phiên thịt gia cầm, cá, trứng, đậu phụ, đậu và các loại hạt.

Cách này vừa giúp bữa ăn đa dạng vừa hạn chế việc cơ thể thường xuyên phải tiếp nhận một lượng lớn thịt đỏ hoặc thịt chế biến sẵn.

Không cần bỏ thịt, chỉ cần ăn thông minh hơn

Thịt vẫn có vị trí quan trọng trong một chế độ ăn lành mạnh. Điều cần tránh là ăn quá nhiều một loại thực phẩm và bỏ qua sự cân bằng của toàn bộ khẩu phần.

Với người thích ăn thịt, nguyên tắc đơn giản là: giảm thịt chế biến sẵn, không lạm dụng thịt đỏ, hạn chế món nhiều dầu mỡ hoặc cháy xém và tăng rau, củ, quả cùng các nguồn đạm khác.

Một bữa ăn tốt không phải là bữa ăn có thật nhiều thịt, mà là bữa ăn trong đó các nhóm thực phẩm được phân bổ hợp lý, đa dạng và phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

3 lời khuyên cho những ai thích ăn nhiều cơm
Tags

dinh dưỡng

thịt đỏ

thịt chế biến sẵn

đạm thực vật

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