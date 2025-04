3 loại rau quả là “kho chứa collagen tự nhiên”: Số 2 nhiều vitamin C gấp 20 lần táo, người nhanh già hơn tuổi nên ăn thường xuyên

Quá trình lão hóa là một phần tự nhiên của quá trình sinh học của cơ thể, thường xuất hiện rõ rệt ở độ tuổi trung niên, đặc biệt là từ khoảng tuổi 40 trở lên. Theo quá trình lão hóa, mỗi năm có từ 1 - 1,5% lượng collagen bị mất đi, dẫn đến tình trạng da chảy xệ và dễ tổn thương hơn. Dù không thể ngăn chặn quy trình lão hóa của collagen bởi đó là một quy luật tự nhiên nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm chậm lại quá trình này bằng việc bổ sung collagen trong khẩu phần ăn hàng ngày. Dưới đây là những thực phẩm cung cấp collagen tốt nhất cho cơ thể mà có thể bạn chưa biết:

1. Cải bó xôi

Cải bó xôi hay rau chân vịt, rau bina là một siêu thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, có nhiều tác dụng hữu ích đối với sức khỏe con người. Theo đó, một khẩu phần 100g rau chân vịt chứa 28,1mg vitamin C, chiếm 34% lượng khuyến nghị hàng ngày của một người. Ngoài ra, rau chân vịt còn chứa protein, canxi, sắt, magie, kali, vitamin A, vitamin K, chất xơ, phốt pho và thiamine. Loại rau này được chứng minh có tác dụng hỗ trợ nhiều bệnh lý khác nhau như phòng ngừa loãng xương, tiểu đường, cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, nâng cao thị lực.

Đặc biệt loại rau này còn được mệnh danh là “kho chứa collagen tự nhiên”, rất tốt cho da. Theo đó, chất diệp lục tạo nên màu xanh đậm cho cải bó xôi rất giàu chất chống oxy hóa và thân thiện với sức khỏe của con người. Diệp lục cũng có vai trò tương tự vitamin C, giúp làm tăng tiền chất để cơ thể sản sinh collagen. Bên cạnh đó, vitamin A, C và E, cùng với kẽm và sắt có trong loại rau này cũng là các chất cần thiết cho sự tổng hợp và bảo vệ collagen. Theo National Institutes of Health (NIH), loại rau này còn chứa lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ da khỏi tác hại từ ánh nắng mặt trời và thúc đẩy sản xuất collagen. Vì vậy, nếu muốn có làn da khoẻ mạnh thì hãy thêm cải bó xôi vào thực đơn mỗi ngày.

2. Ớt chuông

Giống như hầu hết các loại đồ ăn có nguồn gốc thực vật, ớt chuông được coi là một loại thực phẩm lành mạnh và giàu chất dinh dưỡng. Ớt chuông còn có tên gọi khác là ớt ngọt, là loại trái cây có họ hàng với ớt, cà chua và tất cả đều có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Theo các nghiên cứu, loại quả này cũng là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời cho sức khỏe.

Theo đó, hàm lượng vitamin C trong 100gr ớt chuông là hơn 80mg, cao gấp đôi so với cam và gấp 20 lần táo. Vitamin C có lợi cho quá trình tổng hợp collagen, có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, và có tác dụng chống oxy hóa, chống lão hóa và chống viêm vô cùng hiệu quả. Loại quả này còn rất giàu capsaicin, một hợp chất chống viêm, giúp làm chậm quá trình lão hóa. Do đó, khi ăn ớt chuông làn da sẽ trở nên mịn màng và làm chậm quá trình lão hóa hơn. Đồng thời, các nếp nhăn trên da cũng sẽ sẽ được hạn chế.

3. Cà chua

Cà chua là cũng là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời cho cơ thể. Theo chuyên trang sức khỏe Health Line, “30% trọng lượng của một quả cà chua là vitamin C. Đây cũng là loại vi chất quan trọng giúp cơ thể sản sinh pro-collagen, một tiền chất quan trọng để tạo ra collagen. Do đó, việc bổ sung loại quả này vào chế độ ăn rất quan trọng cho những ai muốn duy trì vẻ căng mọng của làn da.

Ngoài ra, theo các nghiên cứu, trong cà chua còn chứa nhiều vitamin nhóm B, gồm B1, B3, B5, B6, B9 có đặc tính chống lão hoá, làm giảm các đốm đồi mồi, nếp nhăn và giảm chứng tăng sắc tố da và tác hại của ánh nắng mặt trời.

Nghiên cứu từ British Journal of Dermatology cũng chỉ ra rằng cà chua chứa hàm lượng cao lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ bảo vệ collagen khỏi tổn thương do gốc tự do. Chính vì thế mà loại quả này được các chuyên gia khuyên thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày để giúp làn da khoẻ mạnh hơn.

(Tổng hợp)