3 loại rau nhất định phải trồng trong vườn nhà: Có một cây cũng tốt đủ đường

Minh Khang |

Không chỉ là rau ăn, các loại cây này còn là dược liệu toàn năng, giúp hỗ trợ phòng ngừa và điều trị bệnh nếu biết dùng đúng cách.

Tía tô: Kháng sinh tự nhiên

Một trong những loại rau nổi bật được ví là kháng sinh tự nhiên là tía tô. Đây là loại cây quen thuộc trong các món ăn giải cảm. Theo y học cổ truyền, tía tô có tính ấm, giúp giải cảm, hạ sốt, giảm ho và hỗ trợ điều trị dị ứng. Không chỉ vậy, loại rau này còn giàu tinh dầu và chất chống oxy hóa, góp phần tăng cường miễn dịch.

Trong đời sống hằng ngày, tía tô có thể ăn sống, nấu cháo hoặc pha nước uống. Đặc biệt, trong thời điểm giao mùa dễ phát sinh cảm cúm, một bát cháo tía tô nóng được xem là "bài thuốc dân gian" đơn giản mà hiệu quả. Ưu điểm lớn của loại cây này là dễ trồng, chỉ cần gieo hạt trong đất tơi xốp, đủ ánh sáng là có thể thu hoạch sau vài tuần.

Ngải cứu: Thuốc quý bổ máu, giảm đau

Ngải cứu cũng là loại rau được nhiều gia đình Việt trồng trong vườn như một vị thuốc quý. Từ lâu, ngải cứu đã được sử dụng để bổ máu, điều hòa kinh nguyệt và giảm đau đầu. Ngoài ra, loại rau này còn có tác dụng an thần nhẹ, hỗ trợ giấc ngủ và cải thiện tiêu hóa.

3 loại rau nhất định phải trồng trong vườn nhà: Có một cây cũng tốt đủ đường - Ảnh 1.

Rau ngải cứu

Trong ẩm thực, ngải cứu thường được chế biến thành canh hoặc trứng ngải cứu – món ăn vừa dễ làm vừa bổ dưỡng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên lạm dụng, đặc biệt với phụ nữ mang thai, do một số hoạt chất trong ngải cứu có thể gây ảnh hưởng nếu dùng liều cao.

Điểm đáng chú ý là ngải cứu có sức sống mạnh, ít sâu bệnh, có thể trồng bằng cách giâm cành và phát triển nhanh trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Kinh giới: G iải cảm, chống dị ứng

Kinh giới là loại rau thường xuất hiện trong các món bún, cháo hay ăn kèm rau sống. Theo Đông y, kinh giới có tác dụng giải cảm, làm ra mồ hôi, hỗ trợ điều trị dị ứng, mẩn ngứa và các vấn đề về tiêu hóa.

Trong thực tế, kinh giới thường được dùng để nấu nước xông khi bị cảm lạnh hoặc ăn kèm trong các món ăn để tăng hương vị và hỗ trợ tiêu hóa. Đây cũng là loại rau dễ trồng, sinh trưởng nhanh, chỉ cần đất tơi xốp và đủ ánh nắng là có thể phát triển tốt.

Việc trồng các loại rau như tía tô, ngải cứu hay kinh giới không chỉ giúp cung cấp nguồn thực phẩm sạch mà còn góp phần tạo nên một "tủ thuốc xanh" ngay trong gia đình. Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và thực phẩm bẩn vẫn là mối lo, xu hướng tự trồng rau tại nhà đang ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, việc bổ sung các loại rau gia vị này vào khẩu phần ăn hằng ngày không chỉ giúp tăng hương vị món ăn mà còn hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh lý thông thường. Tuy nhiên, người dân cần sử dụng với liều lượng hợp lý, tránh lạm dụng hoặc thay thế hoàn toàn thuốc điều trị.

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

