5 loại cây đừng trồng trước mộ phần, ảnh hưởng tới người đã khuất, phúc khí của con cháu

Nếu chọn sai loại cây, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trường năng lượng. Dưới đây là 5 loại cây được khuyến cáo không nên trồng trước mộ phần theo quan niệm dân gian.

Cây đa, cây si: Rễ lớn, phá vỡ sự ổn định

Những loại cây như đa, si vốn có sức sống mãnh liệt và phát triển nhanh, nhưng lại nằm trong danh sách kiêng kỵ khi trồng gần mộ.

Lý do chính đến từ bộ rễ của chúng: to, dài và lan rộng theo thời gian. Trong thực tế, rễ có thể xâm lấn, làm nứt vỡ hoặc xô lệch kết cấu mộ. Xét về phong thủy, đây là biểu hiện của "động mộ" – điều tối kỵ vì phá vỡ sự yên ổn của người đã khuất, từ đó được cho là ảnh hưởng đến vận khí của hậu duệ.

Xương rồng: Biểu tượng của sự cô độc

Các loại cây có gai nhọn như xương rồng thường bị xem là mang năng lượng tiêu cực. Hình dáng gai góc, sắc nhọn được cho là tạo ra "sát khí", khiến không gian trở nên nặng nề, lạnh lẽo.

Trong khu vực mộ phần, nơi cần sự tĩnh tại, trang nghiêm, sự hiện diện của xương rồng không chỉ gây cảm giác bất an mà còn bị cho là cản trở dòng chảy của sinh khí, làm giảm sự hài hòa phong thủy.

Hoa hồng: Đẹp nhưng không phù hợp

Hoa hồng thường gắn với tình yêu và sự tưởng nhớ, nhưng trong phong thủy mộ phần, đây lại không phải lựa chọn lý tưởng.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở những chiếc gai mà còn ở đặc tính nhanh tàn, rụng cánh nhiều. Cánh hoa rơi vãi quanh mộ dễ tạo cảm giác hoang vắng, thiếu chăm sóc nếu không được dọn dẹp thường xuyên. Điều này đi ngược với yêu cầu giữ gìn sự sạch sẽ, tôn nghiêm - yếu tố quan trọng trong văn hóa thờ cúng.

Tre, trúc: Cao lớn, cản trở lưu thông năng lượng

Tre và trúc là biểu tượng của sự thanh cao, chính trực, tuy nhiên khi trồng trước mộ phần lại cần đặc biệt thận trọng. Nếu phát triển quá cao hoặc trồng dày, chúng có thể che khuất hoàn toàn phần mộ.

Theo quan niệm phong thủy, điều này dẫn đến tình trạng "bít khí", khiến dòng năng lượng không thể lưu thông, từ đó ảnh hưởng đến sự cân bằng âm dương. Không gian mộ phần vì thế trở nên u tối, thiếu sinh khí.

Các loại cây rụng lá nhiều – làm mất sự thanh tịnh

Những cây như bàng, xà cừ hay một số loại cây rụng lá theo mùa thường không được khuyến khích trồng trước mộ. Lượng lá rụng nhiều dễ phủ kín khu vực, tạo cảm giác hoang lạnh, thiếu chăm sóc. Trong quan niệm truyền thống, mộ phần cần được giữ sạch sẽ, quang đãng để thể hiện lòng hiếu kính. Một không gian bừa bộn, đầy lá khô không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn bị xem là làm suy giảm "phúc khí".

Giữ sự hài hòa – nguyên tắc cốt lõi trong lựa chọn cây trồng

Tựu trung, quan niệm dân gian nhấn mạnh việc tránh những loại cây có rễ phá hoại, hình dáng gai góc, phát triển quá lớn hoặc gây mất vệ sinh. Thay vào đó, nên ưu tiên các loại cây nhỏ, dễ sống, ít rụng lá, có khả năng duy trì không gian xanh mát nhưng vẫn thông thoáng.

Trong bối cảnh hiện đại, dù nhiều quan niệm phong thủy mang tính tín ngưỡng, nhưng xét ở góc độ thực tế, những khuyến cáo này vẫn có giá trị nhất định. Một khu mộ được giữ gìn sạch sẽ, thoáng đãng, không bị cây cối xâm lấn hay che khuất không chỉ đảm bảo yếu tố thẩm mỹ mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với người đã khuất – giá trị cốt lõi trong văn hóa Á Đông.