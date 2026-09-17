3 loại rau người Việt nên trồng mùa hè, càng hái càng mọc tươi tốt

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để trồng ba loại rau này bởi cả ba đều dễ chăm, nhanh phát triển và có thể thu hoạch nhiều lứa, theo tư vấn của một người làm vườn lâu năm.

Trong những năm gần đây, xu hướng trồng rau tại nhà ngày càng phổ biến tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Xu hướng này đem lại nhiều lợi ích cho “chính chủ”, từ chủ động nguồn thực phẩm tươi ngon đến hạn chế việc sử dụng hóa chất không cần thiết. Làm vườn cũng là một hình thức vận động nhẹ, giúp giảm căng thẳng và tạo cảm giác thư giãn sau những giờ làm việc. Đặc biệt, một khu vườn nhỏ còn giúp tận dụng không gian trống và mang thêm màu xanh, sức sống cho ngôi nhà.

Tuy nhiên, tự trồng rau tại nhà cũng đi kèm không ít thử thách. Người trồng cần dành thời gian tưới nước, chăm sóc và theo dõi sâu bệnh, trong khi thời tiết thất thường có thể khiến cây sinh trưởng kém hoặc dễ bị hư hại. Bên cạnh đó, việc lựa chọn giống cây phù hợp, chuẩn bị đất, đảm bảo đủ ánh sáng và kiểm soát lượng nước cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, đặc biệt với những người mới bắt đầu.

Với Thạc sĩ, Bác sĩ Đặng Hoàng Hà (35 tuổi, từ Bắc Ninh), người sở hữu một vườn rau sân thượng xanh ngát và sum suê giữa lòng Hà Nội, trồng rau tại nhà không khó như nhiều người vẫn nghĩ.

“Cái khó nhất là lúc mới bắt đầu, mình chưa hiểu cây nên rất dễ chăm quá tay.” - Bác sĩ Hoàng Hà, hiện công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết.

Bác sĩ Hà và khu vườn sân thượng rộng 30m2 của mình. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Người mới thường mắc nhất là trồng quá nhiều, tưới quá nhiều và bón phân quá tay. Cứ thấy cây hơi chậm lớn là lại tưới, lại bón, trong khi nhiều khi cây chỉ cần mình… để yên một chút. Rồi có người chọn ngay những loại khó trồng, gieo quá dày hoặc không để ý chậu có thoát nước tốt và cây có đủ nắng hay không.”

Sau hơn hai năm gắn bó với công việc làm vườn sân thượng, chị Hoàng Hà tiết lộ tiêu chí chọn giống cây của chị là “mùa nào thức nấy”. Trong mùa hè, chị thường trồng ba loại rau là rau muống, rau mồng tơi và rau ngót.

“Đây đều là những loại rau rất thông dụng trong bữa cơm mùa hè của người Việt, có giá trị dinh dưỡng tốt, lại dễ trồng. Thậm chí, nhiều khi không cần gieo hạt, chỉ cần giâm hoặc cắm cành là cây có thể bén rễ và phát triển. Đặc biệt, cả ba loại đều có thể thu hoạch nhiều lứa.” - nữ bác sĩ chia sẻ.

Dưới đây là lý do tại sao nên trồng ba loại rau này:

Rau muống

Rau muống là một loại rau giàu chất xơ, vitamin A, vitamin C, folate và một số khoáng chất như kali, canxi, góp phần hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Trong bữa cơm Việt, rau muống thường được luộc chấm nước mắm, xào tỏi hoặc xào với thịt bò, ngoài ra còn có thể nấu canh hoặc dùng làm rau ăn kèm lẩu.

Bác sĩ Hoàng Hà cho biết rau muống lớn rất nhanh, dễ trồng, chỉ cần đất đủ ẩm và có dinh dưỡng là cây phát triển tốt.

“Rau muống có thể trồng từ hạt hoặc tận dụng cành để giâm. Khi thu hoạch, tôi thường bấm cành, chừa lại phần gốc và mắt để cây tiếp tục bật chồi, vì vậy có thể thu hoạch được nhiều lứa. Mùa hè thì rau muống luộc, xào tỏi hay nấu canh đều rất hợp với bữa cơm gia đình.”

Rau mồng tơi

Theo bác sĩ Hoàng Hà, rau mồng tơi “đúng kiểu sinh ra cho mùa hè”.

Chị tiết lộ: “Cây chịu nóng tốt, càng thời tiết ấm thì càng phát triển nhanh, cho năng suất khá cao và có thể hái ngọn liên tục. Mồng tơi nấu canh cua, canh tôm hay đơn giản là nấu canh với thịt băm đều rất ngon và dễ ăn trong những ngày nóng.”

Theo bác sĩ Hoàng Hà, rau mồng tơi “đúng kiểu sinh ra cho mùa hè”.

Thực vậy, rau mồng tơi giàu chất xơ, vitamin A, vitamin C và một số khoáng chất, giúp bổ sung dưỡng chất và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Loại rau này thường được dùng để nấu canh với tôm, cua, thịt bằm hoặc luộc, xào, mang đến món ăn thanh mát và dễ chế biến trong bữa cơm gia đình.

Rau ngót

Loại rau thứ ba bác sĩ Hoàng Hà khuyên trồng thời điểm này là rau ngót. Trong bữa cơm Việt, rau ngót thường được nấu canh với thịt bằm, tạo thành món ăn thanh nhẹ, dễ ăn và phù hợp với nhiều gia đình. Loại rau này cũng giàu vitamin C, vitamin A, folate, chất xơ và một số khoáng chất, góp phần bổ sung dưỡng chất và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Bác sĩ Hoàng Hà cho biết: “Đây là loại tôi đặc biệt thích vì trồng một lần có thể thu hoạch trong thời gian dài. Cây khá khỏe, thích nghi tốt với thời tiết nóng và không phải gieo trồng lại thường xuyên như nhiều loại rau ăn lá khác.”

Loại rau thứ ba bác sĩ Hoàng Hà khuyên trồng thời điểm này là rau ngót.

“Rau ngót cũng có thể nhân giống khá dễ bằng cách giâm cành. Khi cây đã bén rễ và phát triển tốt, chỉ cần thường xuyên hái ngọn là cây lại tiếp tục đâm chồi.”

Lưu ý khi trồng rau mùa hè

Dưới đây, bác sĩ Hoàng Hà chia sẻ một số lưu ý cho những ai có dự định trồng rau muống, mồng tơi hay rau ngót trong mùa hè.

Đừng tiếc đất mà trồng quá dày

Rau mùa hè lớn nhanh, nhưng nếu trồng quá dày thì cây sẽ cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng, dễ phát sinh sâu bệnh và cây cũng khó phát triển khỏe.

Mùa hè phải đặc biệt chú ý đến việc tưới nước

Rau muống và mồng tơi cần độ ẩm khá tốt, nhưng không có nghĩa là cứ tưới thật nhiều. Đặc biệt với vườn sân thượng, chậu cần thoát nước tốt để tránh úng rễ sau những ngày mưa lớn.

Đất phải tơi xốp và đủ dinh dưỡng

Với rau ăn lá có thể thu hoạch nhiều lứa, sau mỗi đợt thu hoạch nên bổ sung thêm dinh dưỡng hữu cơ phù hợp để cây có sức bật chồi tiếp. Không nên chỉ tưới nước rồi chờ cây mọc lại.

Với rau ngót, cần kiên nhẫn ở giai đoạn đầu

Rau ngót không cần gieo hạt liên tục mà có thể nhân giống bằng cành. Khi cây đã bén rễ và phát triển ổn định thì việc chăm sóc khá nhàn, cứ thu hái ngọn là cây lại tiếp tục đâm chồi.

Theo bác sĩ Hoàng Hà, khi mới bắt đầu làm vườn, mọi người nên bắt đầu với những loại rau dễ trồng trước, và trồng với số lượng vừa phải.

“Mỗi ngày dành một chút thời gian quan sát cây, dần dần mình sẽ hiểu “tính” của từng loại. Khi đã quen thì chăm vườn rất nhẹ nhàng, thậm chí còn là khoảng thời gian mình thư giãn sau một ngày làm việc.” - nữ bác sĩ cho biết.

“Tôi luôn nghĩ đừng biến việc trồng rau thành một công việc thứ hai. Làm vừa sức, trồng vừa đủ để mình thấy vui thì sẽ duy trì được lâu.”