3 loại rau là "sát thủ" gây đột quỵ, bác sĩ dặn: Ăn càng ít càng tốt!

Trải qua 7 lần biến cố tim mạch và mạch máu não ở tuổi 44, người đàn ông này mới bàng hoàng nhận ra mạch máu bị tàn phá nặng nề bởi thói quen ăn uống quen thuộc hằng ngày. Càng bất ngờ hơn khi thực đơn của ông có nhiều món rau ai cũng tưởng "ăn càng nhiều càng khỏe".

Trong phòng bệnh, ông Dịch (Chiết Giang, Trung Quốc) gục xuống ghế với gương mặt tái nhợt, nửa người cứng đờ. Ở tuổi 44, ông Dịch phải chịu đựng di chứng liệt nửa người đau đớn sau cơn đột quỵ.

Được biết, chỉ trong vòng 6 năm, người đàn ông này đã liên tục trải qua 3 lần xuất huyết não, 2 lần nhồi máu não và 2 lần nhập viện vì dấu hiệu nhồi máu cơ tim. Sáu lần trước đó, các biến cố tim mạch và mạch máu não đều ở mức độ nhẹ với diện hẹp, nên dù phải liên tục vào ra phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) thì ông vẫn chủ quan. Đến gần đây, nhồi máu não xảu ra ở diện rộng, các bác sĩ khó khăn lắm mới đưa được ông Dịch thoát khỏi "cửa tử".

Khi nhìn lại kết quả chụp chiếu, ông Dịch không khỏi bàng hoàng thốt lên: "Tôi mới 44 tuổi, sao mạch máu lại mục nát như giẻ rách thế này?". Đến khi bác sĩ điều trị phân tích từng chút một về lối sống và nguyên nhân gây đột quỵ, ông mới xấu hổ gục đầu và nghiêm túc nhìn nhận lại lối sống của mình trong sự nuối tiếc muộn màng.

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Hóa ra, ông Dịch từng được chẩn đoán mắc cao huyết áp giai đoạn 3 từ nhiều năm trước nhưng hoàn toàn phớt lờ. Ông duy trì thói quen thức khuya, uống rượu bia, hút thuốc lá liên tục và chỉ uống thuốc huyết áp khi nhớ ra. Đặc biệt, kiểu ăn uống tai hại như ăn thừa muối, mê rau củ muối chua hay tiếc rẻ thực phẩm hỏng càng khiến mạch máu của ông bị tàn phá nặng nề. Dù nhiều lần nhập viện trong tình trạng nguy hiểm, được bác sĩ cảnh báo lẫn người nhà khuyên ngăn ông vẫn một mực làm theo ý mình. Cuối cùng, ông Dịch phải rả giá đắt cho sai lầm và sự cố chấp của chính mình.

3 loại rau ăn nhiều dễ thành "sát thủ" tăng nguy cơ đột quỵ

Trường hợp của ông Dịch chính là một minh chứng sống, gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống mà đặc biệt là thói quen ăn uống "tiếp tay" cho đột quỵ. Bàn luận về ca bệnh này, bác sĩ Lau Fan, Phó Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa trực thuộc Đại học Y khoa Trung Quốc (Trung Quốc) cảnh báo: "Nhiều người cứ nghĩ ăn nhiều rau củ là tốt. Nhưng nếu lựa chọn và chế biến sai cách, rau củ có thể biến thành tác nhân tàn phá lòng mạch, gây hại cho sức khỏe và làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch/mạch máu não. Nhất là nếu người bệnh có tiền sử mắc bệnh nền về tim mạch hay rối loạn chuyển hóa".

Bác sĩ Lau Fan nhắc nhở, có 3 loại rau củ nếu ăn không kiểm soát sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ, dù ở tuổi nào, có bệnh nền hay không cũng cần hết sức lưu ý:

1. Rau củ muối

Quá trình muối chua bắt buộc phải sử dụng lượng muối rất lớn. Việc nạp dư thừa natri làm gia tăng áp suất thẩm thấu trong máu, khiến cơ thể giữ nước, gia tăng thể tích tuần hoàn và đẩy huyết áp tăng vọt. Áp lực máu cao liên tục tàn phá lớp nội mô mạch máu, tạo điều kiện cho cholesterol tích tụ thành mảng xơ vữa. Ngoài ra, rau củ muối xổi còn chứa chất nitrit, khi vào cơ thể kết hợp với amin tạo thành nitrosamine, đây là hợp chất gây viêm mạn tính và làm xơ cứng thành mạch nhanh chóng.

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2. Rau tẩm bột chiên rán hoặc nấu nhiều dầu mỡ

Rau củ có cấu trúc xốp nên hấp thụ dầu mỡ cực mạnh khi chiên rán ở nhiệt độ cao. Quá trình này biến các chất béo lành mạnh thành chất béo chuyển hóa (trans fat) và chất béo bão hòa. Khi nạp vào cơ thể, chúng làm tăng nhanh chỉ số mỡ máu xấu (LDL-cholesterol) và giảm mỡ máu tốt (HDL-cholesterol). Mỡ máu tăng cao sẽ đóng cặn tại các tổn thương thành mạch, hình thành nên các mảng xơ vữa hẹp lòng mạch. Khi mảng xơ vữa bong ra sẽ tạo thành cục máu đông di chuyển lên não, gây tắc mạch máu và dẫn đến nhồi máu não đột ngột.

3. Rau củ bị dập nát, thối hỏng dù cắt bỏ phần hỏng

Vi khuẩn và nấm mốc (Patulin) khi xâm nhập vào phần rữa hỏng sẽ lan truyền sợi nấm độc hại vào toàn bộ phần rau củ còn lại. Độc tố vi khuẩn kích hoạt "cơn bão viêm" cấp tính làm tổn thương lớp lót lòng mạch, khiến tiểu cầu tích tụ cực nhanh tạo thành cục máu đông. Mặt khác, quá trình phân hủy tạo ra lượng Nitrit khổng lồ gây thiếu máu não cấp tính, kết hợp với các biến động huyết áp do nhiễm độc đường tiêu hóa sẽ trực tiếp làm xé rách mảng xơ vữa hoặc nổ mạch máu não.

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7 dấu hiệu cảnh báo đột quỵ cần cấp cứu ngay lập tức

Biến chứng mạch máu não bùng phát rất nhanh và âm thầm. Việc nhận biết sớm các tín hiệu cầu cứu từ cơ thể là yếu tố sống còn giúp người bệnh giữ lại tính mạng và hạn chế tối đa nguy cơ di chứng nặng nề. Bác sĩ Lâu Fan nhắc nhở khi xuất hiện các biểu hiện dưới đây, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất:

- Tê bủn hoặc yếu sức đột ngột: Cảm giác tê bì, mất lực ở một bên mặt, một bên tay hoặc chân, không thể giơ đều hai tay lên cao.

- Méo miệng, lệch mặt: Nụ cười bị méo xệch, nhân trung lệch sang một bên, khó kiểm soát cơ mặt khi nói chuyện.

- Nói ngọng, phát âm khó khăn: Đột ngột nói lắp, nói đứt đoạn, phát âm không rõ từ hoặc không thể hiểu được lời nói của người đối diện.

- Thị lực giảm sút nhanh chóng: Mắt mờ đi đột ngột, nhìn đôi (một hóa hai) hoặc mất thị lực hoàn toàn ở một bên mắt.

- Chóng mặt, mất thăng bằng: Cơ thể loạng choạng, mất phương hướng, không thể đi lại bình thường hoặc gục ngã bất ngờ.

- Đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân: Xuất hiện cơn đau đầu dữ dội như búa bổ, đến dồn dập kèm theo cảm giác buồn nôn hoặc nôn mửa.

- Rối loạn ý thức tạm thời: Cơ thể mệt mỏi rã rời đột ngột, ngất xỉu ngắt quãng, mơ hồ hoặc không nhận thức được không gian xung quanh.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Baidu Health