Loại rau được ví là "nhân sâm", bồi bổ ngũ tạng, thanh nhiệt giải độc: Bán quanh năm đầy chợ

Loại rau này có giá bình dân, giàu nước và dưỡng chất nhưng cần chế biến đúng cách.

Trong số các loại rau mầm, giá đỗ xanh được ví là “nhân sâm”. Đây là thực phẩm quen thuộc, giá rẻ và được bán quanh năm tại các chợ Việt. Giá đỗ được đánh giá cao nhờ tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi thủy, tiêu phù và hỗ trợ tỳ vị.

Vì sao giá đỗ được ví như “nhân sâm”?

Giá đỗ được ví là "nhân sâm" (Ảnh: Everything Sprouts).

Theo CCTV Life, y học cổ truyền cho rằng giá đỗ có vị ngọt, tính mát, quy vào kinh Vị và Tam tiêu. Vị ngọt giúp bồi bổ, điều hòa cơ thể, trong khi tính mát có tác dụng thanh nhiệt và giải độc.

Sách Bản thảo cương mục đề cập giá đỗ xanh có tác dụng giải độc do rượu, thanh nhiệt và “lợi tam tiêu” (Thượng tiêu: liên quan hoạt động của tim, phổi và hô hấp; Trung tiêu: liên quan tỳ, vị và tiêu hóa; Hạ tiêu: liên quan thận, bàng quang, ruột và bài tiết.). Loại rau này có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng khô miệng, đau họng do “nóng trong”.

Khả năng lợi thủy còn giúp đào thải nước dư thừa, giảm cảm giác nặng nề, mệt mỏi hoặc phù do thời tiết ẩm. Ăn giá đỗ vừa phải cũng được cho là giúp tỳ vị hoạt động tốt hơn, kích thích ngon miệng và hỗ trợ tiêu hóa.

Giá đỗ còn là thực phẩm ít calo, chứa nhiều nước và vi chất. Loại rau này cung cấp sterol thực vật, axit béo không bão hòa đa, kali, vitamin K, folate cùng các axit amin thiết yếu như leucine và lysine.

So với hạt đậu xanh, giá đỗ chứa nhiều polyphenol và vitamin hơn, qua đó tăng khả năng chống oxy hóa. Chất xơ và các axit amin dễ hấp thu có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và tăng sức đề kháng.

Giá đỗ phù hợp với người khỏe mạnh và đặc biệt được khuyến nghị cho người cao huyết áp, béo phì, táo bón hoặc thường xuyên có biểu hiện “nóng trong”.

Ăn giá đỗ thế nào để an toàn và giữ được dinh dưỡng?

Cách ủ giá đỗ (Ảnh: Flourishing Kitchen).

Không nên ăn sống nhiều giá đỗ. Trong quá trình nảy mầm, hạt có thể nhiễm Salmonella hoặc E. coli, gây ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, giá đỗ cần được rửa sạch và làm chín trước khi ăn.

Người mắc gout hoặc tăng axit uric máu vẫn có thể ăn giá đỗ vừa phải. Dù đậu xanh và đậu nành chứa nhiều purin, nhưng hàm lượng này có thể giảm xuống sau khi hạt nảy mầm.

Khi chọn mua, không cần chỉ nhìn thân giá to hay nhỏ. Giá dài khoảng 3-5 cm có giá trị dinh dưỡng tương đối tốt nhất; dài quá 5 cm, dinh dưỡng bắt đầu giảm.

Người tiêu dùng có thể nhận biết giá đỗ được trồng tự nhiên bằng cách kết hợp ngửi mùi và quan sát:

Giá đỗ bình thường có mùi tươi mát, dễ chịu; nếu xuất hiện mùi lạ giống urê thì không nên lựa chọn.

Phần thân của giá đỗ tự nhiên thường mọc thẳng, hơi mảnh, có độ giòn và màu trắng sáng. Ngược lại, những cọng quá mập, căng nước bất thường hoặc ngả màu trắng xám cần được xem xét kỹ.

Giá đỗ phát triển bình thường cũng có bộ rễ tương đối đầy đủ, không bị thối rễ hay hỏng đầu rễ; loại có rễ quá ngắn, rất ít rễ hoặc không có rễ là dấu hiệu đáng lưu ý.

Ngoài ra, hạt đậu phải giữ màu sắc tự nhiên, không chuyển xanh bất thường.

Khi bẻ thử, giá đỗ tươi thường giòn và mọng nước.

Nguồn: CCTV Life, Sina