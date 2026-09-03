3 loại hạt màu đen là "tam bảo" của phụ nữ: Dưỡng da, giúp già chậm, cân bằng nội tiết tố

Chưa cần đến món đắt đỏ hay hiếm có khó tìm, một số thực phẩm quen thuộc nếu biết dùng đúng cách cũng có thể giúp chị em già chậm, khỏe đẹp hơn.

Cấu trúc cơ thể của phụ nữ và nam giới rất khác nhau, sự lão hóa của phụ nữ trước hết sẽ được thể hiện qua làn da và một số biểu hiện bên ngoài. Còn ở nam giới, quá trình lão hóa bắt đầu từ bên trong cơ thể và thường có xu hướng già chậm hơn về mặt ngoại hình. Vì vậy, phụ nữ cũng cần chống lão hóa sớm hơn nam giới.

Tốc độ lão hóa của chị em cũng bị phụ thuộc rất nhiều vào độ ổn định của nội tiết tố, khí huyết và sức khỏe làn da. Điều này khiến các chị em không tiếc tiền của, công sức, thời gian vào mỹ phẩm, các liệu pháp làm đẹp, thuốc bổ… để duy trì sự trẻ trung. Trong khi đó, có 3 loại hạt màu đen chẳng hề xa lạ hay đắt đỏ, được coi là “tam bảo” giúp phụ già chậm, khỏe đẹp, ổn định nội tiết tố thì không phải ai cũng biết mà dùng:

1. Hạt đậu đen

“Bảo vật” đầu tiên với sức khỏe, làm chậm lão hóa của phụ nữ là hạt đậu đen. Đậu đen là loại thực phẩm họ đậu rất phổ biến mà chúng ta thường ăn, hàm lượng flavonoid trong đậu đen cao nhất trong số các loại thực phẩm họ đậu cùng loại.

Đậu đen không chỉ giải khát, giảm cân mà còn rất tốt cho cân bằng nội tiết tố nữ (Ảnh minh họa)

Thành phần quan trọng nhất của đậu đen là protein, chiếm khoảng 38%. Protein trong thực phẩm đậu nành dễ dàng được cơ thể chúng ta hấp thụ, có thể làm tăng độ đàn hồi của da và có tác dụng làm trắng da. Đậu đen còn chứa vitamin E, có tác dụng chống lại sự xâm lấn của các gốc tự do, trì hoãn lão hóa da và chống nếp nhăn.

Đậu đen còn chứa nhiều estrogen, lại giàu phytoestrogen được gọi là isoflavone. Isoflavone trong đậu nành và đậu đen có thể tạo ra hoạt động giống như estrogen trong cơ thể bằng cách bắt chước tác động của estrogen tự nhiên. Chúng còn rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa giúp cho lượng đường trong máu luôn duy trì ở mức an toàn, phòng tránh được những vấn đề liên quan đến buồng trứng.

Ngoài ra còn giúp cho hệ miễn dịch được tăng lên, nội tiết tố trong cơ thể phụ nữ cũng duy trì ở mức cân bằng nên buồng trứng khỏe mạnh, làm chậm quá trình lão hóa.

2. Hạt mè đen

Hạt mè đen (vừng đen) đứng thứ 2 trong “tam bảo” hạt màu đen giúp phụ nữ già chậm, ổn định nội tiết tố. Không chỉ có hương vị thơm ngon, loại hạt nhỏ bé này còn chứa một lượng lớn vitamin A, có thể thúc đẩy sự hình thành hắc tố melanin trong cơ thể. Có tác dụng bồi bổ cơ thể phụ nữ rất tốt.

Đồng thời, mè đen còn có tác dụng trị tóc bạc, có tác dụng dưỡng tóc bạc ở tuổi thiếu niên và tóc bạc ở tuổi trung niên. Hạt mè đen còn có thể thúc đẩy quá trình sản xuất huyết sắc tố trong cơ thể, có tác dụng đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của cơ thể. Cùng với đó, trong mè đen chứa nhiều axit linoleic có tác dụng làm giảm hàm lượng cholesterol và triglycerid trong máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn, giảm cân hiệu quả.

Mè đen không chỉ giàu dinh dưỡng, chất chống oxy hóa mà còn giúp chị em tăng cường estrogen (Ảnh minh họa)

Xét về tác dụng đối với cân bằng nội tiết tố nữ, mè đen cũng rất hiệu quả. Bởi hạt mè chứa rất nhiều phytoestrogen, giúp làm tăng mức độ estrogen ở phụ nữ, nhất là phụ nữ mãn kinh. Mỗi ngày ăn khoảng 50g hạt mè trong 5 tuần không chỉ làm tăng hoạt động của estrogen mà còn cải thiện mức cholesterol trong máu. Mè đen cũng rất giàu chất chống oxy hóa. Ví dụ như vitamin E và vitamin A trong hạt mè đen có tác dụng chống oxy hóa, có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa.

3. Hạt gạo lứt đen

Gạo lứt có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng gạo lứt đen là tốt nhất cho chị em muốn già chậm, khỏe đẹp từ bên trong.

Bởi vì đối với nữ giới, khí huyết đóng vai trò quan trọng từ sức khỏe tới ngoại hình, tốc độ lão hóa. Trong khi đó, gạo lứt đen được mệnh danh là “vua bổ khí huyết” nhờ tác dụng bổ sung sắt, khoáng chất và “làm sạch” mạch máu, đường ruột. Hàm lượng vitamin B1 và sắt cao gấp 7 lần so với gạo thông thường của nó cũng giúp thúc đẩy quá trình tạo máu, lọc máu hiệu quả hơn.

Gạo lứt còn chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất và acid béo thiết yếu. Loại ngũ cốc nguyên hạt này chứa nhiều khoáng chất, vitamin, chất xơ và protein thực vật và là nguồn năng lượng giải phóng chậm tuyệt vời để giữ cho cơ thể hoạt động trơn tru suốt cả ngày. Trong khi hàm lượng calo thấp nên giúp chị em duy trì vóc dáng như ý dễ dàng hơn, nhờ vậy mà cũng khỏe mạnh và trẻ lâu hơn.

Những phụ nữ ăn gạo lứt đen điều độ có thể già chậm, duy trì cân nặng tốt hơn và khỏe mạnh hơn (Ảnh minh họa)

Trong tinh chất gạo lứt chứa tới 120 chất chống oxy hóa tự nhiên với tổng năng lực hoạt động (khả năng hấp thụ gốc tự do của oxy) lên tới 240 TE/1g, cao gấp hơn 30 lần của rau quả. Đặc biệt là Oryzanol chống oxy hóa quý nhất và chỉ có duy nhất trong gạo lứt giúp tiêu diệt các gốc tự dư thừa, loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể, bảo vệ hệ miễn dịch.

Với làn da, ngoài duy trì vẻ ngoài tươi trẻ nhờ khí huyết tốt thì gạo lứt cũng chứa GABA (gama amino butiric axit), squalene, là những chất cần thiết để làm da sáng bóng, mịn màng, làm mờ những nếp nhăn, không bị thô nhám. Đồng thời giàu magie thiên nhiên có khả năng phòng chống hội chứng rối loạn trao đổi chất đồng thời cải thiện quá trình trao đổi chất.

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