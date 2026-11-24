Đây là những loại đồ uống quen thuộc, nhiều người Việt vẫn hay uống hàng ngày nhưng không biết nó đang âm thầm tàn phá lá gan.

Rượu bia

Rượu bia là loại đồ uống đứng đầu trong danh sách những tác nhân gây hại cho gan. Tuy nhiên, không ít người vẫn có thói quen uống bia trong các bữa ăn, tiệc tùng hoặc sử dụng rượu thường xuyên mà không nhận thức đầy đủ những tổn thương có thể xảy ra bên trong cơ thể.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đồ uống có cồn chứa ethanol, tác động đến hệ thần kinh và có khả năng gây lệ thuộc. Việc sử dụng rượu có liên quan đến hơn 200 bệnh lý, chấn thương và tình trạng sức khỏe khác nhau, trong đó có các bệnh về gan và ung thư.

Rượu khi đi vào cơ thể được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Quá trình này tạo ra acetaldehyde - một chất độc có thể gây tổn thương tế bào gan. Khi phải xử lý lượng cồn lớn trong thời gian dài, gan có thể xuất hiện tình trạng tích tụ mỡ, viêm và dần hình thành mô sẹo.

Tổn thương gan do rượu thường tiến triển qua nhiều giai đoạn, từ gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu đến xơ gan. Ở giai đoạn nặng, người bệnh có thể bị suy gan, xuất huyết tiêu hóa và tăng nguy cơ ung thư gan.

WHO nhấn mạnh rằng ngay cả việc tiêu thụ rượu ở mức thấp cũng có thể mang đến rủi ro sức khỏe. Phần lớn tác hại liên quan đến rượu tập trung ở những người uống nhiều trong một lần hoặc uống kéo dài.

Lạm dụng rượu bia gây hại cho gan (Ảnh minh họa)

Đồ uống có đường

Nếu rượu bia là tác nhân gây tổn thương gan đã được xác định rõ, đồ uống có đường lại là nguy cơ mà nhiều người dễ bỏ qua.

Một lon nước ngọt, chai trà đóng chai hay cốc nước giải khát có đường có thể được sử dụng mỗi ngày mà người uống không nghĩ rằng thói quen này có liên quan đến sức khỏe gan.

Theo Viện Quốc gia về Đái tháo đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Hoa Kỳ (NIDDK), người mắc gan nhiễm mỡ nên tránh hoặc hạn chế thực phẩm, đồ uống chứa nhiều đường đơn, đặc biệt là fructose. Chất này có trong nước ngọt, nước uống thể thao, trà ngọt và nước ép trái cây đóng chai.

Fructose được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Khi tiêu thụ quá nhiều, đặc biệt trong tình trạng dư thừa năng lượng, quá trình chuyển hóa có thể thúc đẩy tổng hợp chất béo tại gan, góp phần làm tăng tích tụ mỡ.

Ngoài ra, thường xuyên uống đồ uống nhiều đường còn làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và kháng insulin. Đây đều là những yếu tố liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa (MASLD).

Nước tăng lực

Nước tăng lực thường được sử dụng để chống buồn ngủ, duy trì sự tỉnh táo khi làm việc, học tập hoặc lái xe đường dài. Tuy nhiên, đây không phải loại đồ uống nên sử dụng tùy tiện, đặc biệt khi uống với số lượng lớn trong thời gian dài.

Bên cạnh caffeine, nhiều sản phẩm nước tăng lực còn chứa đường và các thành phần bổ sung như vitamin nhóm B. Trong đó, niacin (vitamin B3) có thể gây hại cho gan khi được sử dụng ở liều cao.

Cách bảo vệ lá gan

Theo các khuyến cáo y khoa, cách bảo vệ gan hiệu quả không nằm ở việc tìm kiếm những loại nước được quảng cáo là giải độc, mà bắt đầu từ việc thay đổi thói quen uống hằng ngày.

Mỗi người nên hạn chế tối đa rượu bia, giảm đồ uống có đường, không sử dụng nước tăng lực thay nước uống thông thường và tránh lạm dụng các sản phẩm chứa caffeine hoặc vitamin liều cao.

Thay vào đó, nên ưu tiên nước lọc, duy trì chế độ ăn cân đối, kiểm soát cân nặng và vận động thường xuyên. Người đã mắc bệnh gan cần trao đổi với bác sĩ về việc sử dụng rượu bia và các loại đồ uống phù hợp với tình trạng bệnh.